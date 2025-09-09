English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Anaconda Snake Video: వామ్మె.. 20 అడుగుల పొడవు అనకొండ బోటు వైపు దూసుకు వచ్చింది! వీడియో..

Venomous Anaconda Snake Video Watch: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో బోట్‌లో ప్రయాణిస్తున్న కొంతమంది ఎదురైన అనుభవానికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన వీడియో వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 9, 2025, 03:48 PM IST



Venomous Anaconda Snake Video: తరచుగా సోషల్ మీడియాల్లో పాములకు సంబంధించిన ఎన్నో రకాల వీడియోలు వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. చాలా మంది ఎంతో ఆసక్తితో ఈ వీడియోలను చూస్తున్నారు. ముఖ్యంగా చాలా మంది పాముల వీడియోలను చూసి ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. కొంతమందైతే స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌లో పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు చూసి బయపడిపోతున్నారు. అలాంటిది ఓ ప్రమాదకరమైన పాము ఎదురైతే ఎలా ఉంటుంది? ఇలా ఓ నదిలో ప్రయాణం కోసం బయలుదేరిన వారికి ఓ వింత అనుభవం ఎదురైయ్యింది. ఇప్పుడు ఈ ఘటనే సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది..

ఓ బోటులో వెళ్తున్న కొంతమంది ప్రయాణికులకు ఒక అనకొండ ఆకస్మాత్తుగా దర్శనమిచ్చింది. అమెజాన్‌ నదిలో ప్రయాణం చేస్తున్న కొంతమంది బోట్‌ దగ్గరికి ఉన్నట్లుండి అనకొండపాము వారి దగ్గరికి రావడం ప్రారంభించింది. బోట్‌లో ఉన్నవారు ఆ పాము దగ్గరికి రావడం చూసి ఒక్కసారిగా భయపడిపోవడం మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్‌గా చూడొచ్చు. ఈ వీడియోలో పాము ముందుగా వారి వైపు నెమ్మదిగా రావడం చూసిన.. ఆ తర్వాత పాము స్పీడ్‌గా వారి వైపుకు వచ్చింది. 

ఈ వీడియోలో పామును గమనించి చూస్తే దాదాపు 20 అడుగుల పొడవు ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు. అంతేకాకుండా ప్రయాణికులు పాముకి దూరంగా వెళ్లే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ, అనకొండ స్పీడ్‌గా వారి వైపుకు రావడం.. అలాగే ఈ పాము బోట్‌లో ఉన్నవారి వైపు చూడడం మీరు గమనించవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ ఘటన సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఈ అనకొండ పాముకు సంబంధించిన వీడియోను చూసి ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. 

దీనికి సంబంధించిన వీడియోను @Unseen_Wildlife_Amazon అనే యూట్యుబ్‌ ఛానెల్‌ నుంచి పోస్ట్‌ చేశారు. ఇప్పటి వరకు ఈ వీడియోను కొన్ని లక్షల మందికి పైగా సోషల్ మీడియాలో వినియోగదారులు వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా చాలా మంది ఈ వీడియోను లైక్‌ కూడా చేశారు. ఈ వీడియోను చూసిన చాలా మంది బోట్‌లో ఉన్నవారు చాలా లక్కీ అని కామెంట్స్‌ చేస్తున్నాయి. 

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

