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కాళీ మాత గుడి కూల్చివేతలో ఘోర ప్రమాదం.. ఉద్యోగి దుర్మరణం.. వీడియో!

Ancient Kali Mata Temple Collapses: పురాతన కాళీ మాత ఆలయం కూల్చుతున్న సమయంలో గోపురం ఓ వ్యక్తిపై పడి.. ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 12, 2026, 11:22 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 11:22 AM IST
కాళీ మాత గుడి కూల్చివేతలో ఘోర ప్రమాదం.. ఉద్యోగి దుర్మరణం.. వీడియో!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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