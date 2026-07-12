/కాళీ మాత గుడి కూల్చివేతలో ఘోర ప్రమాదం.. ఉద్యోగి దుర్మరణం.. వీడియో!

Ancient Kali Mata Temple Collapses Video: ఉత్తరప్రదేశ్లోని చందౌలి జిల్లాలో ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఒక పురాతన కాళీ మాత ఆలయం కూల్చే క్రమంలో గోపురం ఒక్కసారిగా రోడ్డుపై కూలిపోవడంతో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. ఈ ఘటనలో రోడ్డుపై వెళ్తున్న పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ (PWD) ఉద్యోగి బల్దేవ్ యాదవ్ అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ప్రస్తుతం ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించిన భయానక దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాల్లో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి..
అధికారుల నిర్లక్ష్యమే..
అధికార సమాచారం ప్రకారం.. ఈ ఆలయ కూల్చివేత పనుల సమయంలో అధికారులు, కాంట్రాక్టర్లు కనీస రక్షణ నిబంధనలను పాటించలేదని తెలుస్తోంది. అత్యంత రద్దీగా ఉండే రోడ్డు పక్కన ఉన్న భారీ గోపురాన్ని కూల్చేటప్పుడు ట్రాఫిక్ను మళ్లించకపోవడంతో పాటు ఎలాంటి రక్షణ బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేయకపోవడం వల్లే ఈ ఘోరం జరిగిందని స్థానికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నిబంధనల ఉల్లంఘన, ప్రజా భద్రతపై అధికారుల నిర్లక్ష్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
దర్యాప్తుకు ఆదేశించిన ప్రభుత్వం..
ఈ ఘటనపై ఉన్నతాధికారులు తక్షణమే స్పందించారు.. ప్రమాదానికి గల కారణాలపై సమగ్ర దర్యాప్తునకు ఆదేశించారు.. బాధ్యులైన అధికారులపై, పర్యవేక్షకులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. కాగా.. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే స్థానికులు సహాయక చర్యలు చేపట్టినప్పటికీ.. శిథిలాల కింద నలిగిపోయిన బల్దేవ్ యాదవ్ను కాపాడుకోలేకపోయారు.
సోషల్ మీడియాలో వీడియో వైరల్..
ఆలయ గోపురం ఒక్కసారిగా కుప్పకూలి రోడ్డుపై పడుతున్న దృశ్యాలు అక్కడి సీసీటీవీ కెమెరాల్లో రికార్డయ్యాయి. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారడంతో నెటిజన్లు వివిధ రకాలుగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు. ఇలాంటి నిర్లక్ష్యపు పనుల వల్ల ఇంకెంత మంది ప్రాణాలు బలికావాలంటూ ప్రజలు సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఏది ఏమైన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వీడియో మాత్రం విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.
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