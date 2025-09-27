English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Baby King Cobra Video: వామ్మో.. బేబీ కింగ్ కోబ్రాకు కోపం వచ్చింది.. ఎలా చేస్తుందో చూడండి.. వీడియో ఇదే..

Baby King Cobra Viral Video Watch: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో 26 సెకండ్లు కలిగిన బేబీ కింగ్ కోబ్రా కు సంబంధించిన వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆ బేబీ కింగ్ కోబ్రా గురించి కామెంట్లు పెడుతున్నారు. అయితే, ఈ కింగ్ కోబ్రా కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 27, 2025, 06:28 PM IST

Trending Photos

School Holidays: విద్యార్థులకు మరో బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి స్కూళ్లకు సెలవుల ప్రకటన..!
5
school holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు మరో బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి స్కూళ్లకు సెలవుల ప్రకటన..!
DA Hike: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్.. 2 శాతం డీఏ పెంపు..!!
6
DA
DA Hike: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్.. 2 శాతం డీఏ పెంపు..!!
EPFO 3.0: ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. అక్టోబర్‌ వరకు వెయిట్ చేయండి చాలు..!!
6
EPFO
EPFO 3.0: ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. అక్టోబర్‌ వరకు వెయిట్ చేయండి చాలు..!!
Samantha: అతడితో హీరోయిన్ సమంత రెండో పెళ్లి కన్ఫామ్‌? ఇదిగో ప్రూఫ్‌లు
6
Samantha Second Marriage
Samantha: అతడితో హీరోయిన్ సమంత రెండో పెళ్లి కన్ఫామ్‌? ఇదిగో ప్రూఫ్‌లు
Baby King Cobra Video: వామ్మో.. బేబీ కింగ్ కోబ్రాకు కోపం వచ్చింది.. ఎలా చేస్తుందో చూడండి.. వీడియో ఇదే..

Baby King Cobra Viral Video Watch: సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియో ఇప్పుడు సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ప్రముఖ స్నేక్ క్యాచర్ సోషల్ మీడియాలో వదిలిన ఈ వీడియో ఇప్పుడు విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తుంది. 26 సెకండ్లు కలిగిన ఈ వీడియోను , స్నేక్ జాయ్ ఉజిరే (Snake JOY Ujire) అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియోలు బేబీ కింగ్ కోబ్రా ను అడవిలో వదిలి పెడుతున్న దృశ్యం అందర్నీ ఆకట్టుకుంది. జనావాసాల్లోకి వచ్చిన బేబీ కింగ్ కోబ్రాను సురక్షితంగా పట్టుకొని అడవిలో వదులుతున్న వీడియో ఇప్పుడు అందర్నీ ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటుంది. అయితే ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో? ఇది ఎక్కడ జరిగిందో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే... వీడియో క్లిప్‌లో భాగంగా ఓ చిన్న నాగుపాము పిల్లను స్నేక్ క్యాచర్ పట్టుకొని అడవి ప్రాంతంలో వదిలి పెడుతున్న ఘటనను చూడవచ్చు. ముందుగా ఆ స్నేక్ క్యాచర్ పాము పిల్లను ఎంతో జాగ్రత్తగా పట్టుకొని ఒక తెలుపు రంగుతో కూడిన బాక్సులో బంధిస్తాడు. అయితే ఆ బాక్స్‌ని తీసుకొని అతను దట్టమైన అడవిలోకి వెళ్లడం మీరు గమనించవచ్చు. ఆ తర్వాత అతను ఎంతో నెమ్మదిగా ఆ బాక్స్‌ని కింద పెట్టి.. దానిని ఓపెన్ చేస్తాడు. దీంతో అందులో ఉన్న చిన్న బేబీ కింగ్ కోబ్రా బయటికి వస్తుంది. 

ఆ బేబీ కింగ్ కోబ్రా బాక్స్‌లో నుంచి వెంటనే బయటికి వచ్చిన తర్వాత ఆ స్నేక్ క్యాచర్‌పై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడం మీరు గమనించవచ్చు. ఆ పాము బయటికి వచ్చిన వెంటనే అతనిపై పడగవిప్పి దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. అయితే, ఈ సమయంలోనే అతడు ఎంతో యాక్టివ్ గా ఉండి వెనకకి జరుగుతాడు. ఆ చిన్న బేబీ కింగ్ కోబ్రా ఇంతటితో నెమ్మదిగా చెట్ల సందుల్లో నుంచి పాకుతూ బయటికి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు ఈ దృశ్యాలే సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. ఈ వీడియో చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు.

ప్రస్తుతం చాలామంది స్నేక్ క్యాచర్స్ అడవుల నుంచి తప్పిపోయి.. జనాభాసాల్లోకి సంచారం చేసే పాములను పట్టుకొని పర్యావరణానికి ఎంతో మేలు చేస్తున్నారు. అందులో భాగంగానే ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్న స్నేక్ క్యాచర్ కూడా క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. అతడు ఇప్పటివరకు కొన్ని వేల పాములను పట్టుకున్నట్లు సమాచారం. ముఖ్యంగా ఆయన బేబీ కింగ్ కోబ్రాలను పట్టుకొని అడవుల్లో వదిలేస్తూ ఉంటాడు. ఇలా వదిలిపెట్టే క్రమంలో వీడియోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలే అప్పుడప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Snake VideoVideo ViralCobra VideoKing Cobra VideoDeadly 60 King Cobra Video

Trending News