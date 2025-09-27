Baby King Cobra Video: వామ్మో.. బేబీ కింగ్ కోబ్రాకు కోపం వచ్చింది.. ఎలా చేస్తుందో చూడండి.. వీడియో ఇదే..

Baby King Cobra Viral Video Watch: సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియో ఇప్పుడు సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ప్రముఖ స్నేక్ క్యాచర్ సోషల్ మీడియాలో వదిలిన ఈ వీడియో ఇప్పుడు విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తుంది. 26 సెకండ్లు కలిగిన ఈ వీడియోను , స్నేక్ జాయ్ ఉజిరే (Snake JOY Ujire) అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియోలు బేబీ కింగ్ కోబ్రా ను అడవిలో వదిలి పెడుతున్న దృశ్యం అందర్నీ ఆకట్టుకుంది. జనావాసాల్లోకి వచ్చిన బేబీ కింగ్ కోబ్రాను సురక్షితంగా పట్టుకొని అడవిలో వదులుతున్న వీడియో ఇప్పుడు అందర్నీ ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటుంది. అయితే ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో? ఇది ఎక్కడ జరిగిందో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే... వీడియో క్లిప్లో భాగంగా ఓ చిన్న నాగుపాము పిల్లను స్నేక్ క్యాచర్ పట్టుకొని అడవి ప్రాంతంలో వదిలి పెడుతున్న ఘటనను చూడవచ్చు. ముందుగా ఆ స్నేక్ క్యాచర్ పాము పిల్లను ఎంతో జాగ్రత్తగా పట్టుకొని ఒక తెలుపు రంగుతో కూడిన బాక్సులో బంధిస్తాడు. అయితే ఆ బాక్స్ని తీసుకొని అతను దట్టమైన అడవిలోకి వెళ్లడం మీరు గమనించవచ్చు. ఆ తర్వాత అతను ఎంతో నెమ్మదిగా ఆ బాక్స్ని కింద పెట్టి.. దానిని ఓపెన్ చేస్తాడు. దీంతో అందులో ఉన్న చిన్న బేబీ కింగ్ కోబ్రా బయటికి వస్తుంది.
ఆ బేబీ కింగ్ కోబ్రా బాక్స్లో నుంచి వెంటనే బయటికి వచ్చిన తర్వాత ఆ స్నేక్ క్యాచర్పై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడం మీరు గమనించవచ్చు. ఆ పాము బయటికి వచ్చిన వెంటనే అతనిపై పడగవిప్పి దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. అయితే, ఈ సమయంలోనే అతడు ఎంతో యాక్టివ్ గా ఉండి వెనకకి జరుగుతాడు. ఆ చిన్న బేబీ కింగ్ కోబ్రా ఇంతటితో నెమ్మదిగా చెట్ల సందుల్లో నుంచి పాకుతూ బయటికి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు ఈ దృశ్యాలే సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. ఈ వీడియో చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు.
ప్రస్తుతం చాలామంది స్నేక్ క్యాచర్స్ అడవుల నుంచి తప్పిపోయి.. జనాభాసాల్లోకి సంచారం చేసే పాములను పట్టుకొని పర్యావరణానికి ఎంతో మేలు చేస్తున్నారు. అందులో భాగంగానే ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్న స్నేక్ క్యాచర్ కూడా క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. అతడు ఇప్పటివరకు కొన్ని వేల పాములను పట్టుకున్నట్లు సమాచారం. ముఖ్యంగా ఆయన బేబీ కింగ్ కోబ్రాలను పట్టుకొని అడవుల్లో వదిలేస్తూ ఉంటాడు. ఇలా వదిలిపెట్టే క్రమంలో వీడియోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలే అప్పుడప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి.
