Gorilla Video: నా మొగుడితో నీకేం పని.!. యువతిని కోపంతో గుర్ఖాయించి చూస్తున్న ఆడ గొరిల్లా.. వీడియో వైరల్..

Angry gorilla serious on her male partner gorilla video: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజు రకరకాల వీడియోలు వైరల్ గా మారుతుంటాయి. కొన్ని వీడియోలను చూస్తుంటే నవ్వులు తెప్పించేవిగా ఉంటాయి. మరికొన్ని వీడియోలు చూస్తే బిసత్తరపోతారు. అంతే కాకుండా.. ఇంకా కొన్ని వీడియోలు చూస్తే ఆశ్చర్యకరంగా కూడా ఉంటాయి. సాధారణంగా కొంత మంది ఆడవాళ్లు చాలా జలసీగా ఉంటాయి. తాము కట్టుకున్నవాళ్లు ఇతరుల్ని చూసిన లేదా ఇతరులు తమవారితో చనువుగా ఉన్న అస్సలు భరించలేదు. పొరపాటున వీళ్లను చేసుకున్న వాళ్లు ఇతరులతో క్లోజ్ గా ఉంటే శివాలెత్తిపోతారు.రచ్చను రాజేస్తుంటారు.
ఇది మనుషుల్లోనే కాదు.. జంతువుల్లో కూడా అచ్చం ఇలాంటి ఘటన ఉంటుందని ఈ ఘటన చూస్తే క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో రెండు గోరిల్లాల వీడియోలు వైరల్ గా మారాయి. జూలో గొరిల్లాను చూసేందుకు టూరిస్టులు వస్తుంటారు. ఇదంతా మనకు తెలిసిందే. ఇంతలో ఒక యువతిని చూస్తు మగ గొరిల్లా మైమర్చిపోయింది.
మరీ అక్కడే ఉన్న ఆడగొరిల్ల ఇదంతా దూరం నుంచి గమనించింది. వెంటనే అది అక్కడకు వచ్చింది. దీంతో మగ గొరిల్లా భయపడిపోయి అక్కడి నుంచి దూరంగా వెళ్లిపోయింది. ఆడ గొరిల్లా ఆ యువతివైపు కోపంగా చూస్తే నా మొగుడితో నీకేం పని అన్నట్లు గుర్ఖాయించి కోపంగా చూసింది.
ఈ ఘటనను కొంతమంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియలో పోస్ట్ చేయగా అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఓర్నాయనో.. మనుషుల్లోనే కాదు.. జంతువుల్లో కూడా ఈ జలసీలు ఉంటాయా..?.. అంటూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు.