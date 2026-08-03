/Video Viral: బాప్ రే.. 10 నిముషాలు ఆగమన్నందుకు.. ఏకంగా డాక్టర్ పై స్టూల్ తో దాడి.. షాకింగ్ వీడియో..

Angry man attacks on doctor over 10 minutes bp check row: ఇటీవల జనాల్లో అస్సలు ఓపిక లేకుండా పోయింది. ఎక్కడకు వెళ్లిన తమ పని నిముషాల్లో అయిపోవాలని భావిస్తున్నారు. దీని కోసం అవతలి వారి మీద తమ ప్రతాపం చూపిస్తారు. దాడులు చేస్తారు. కొన్నిసార్లు సైకోలుగా హత్యలు చేసేందుకు కూడా వెనుకాడదు. ఈ క్రమంలో సమాజంలో డాక్టర్లను దేవుళ్లలా భావిస్తారు. కొంత మంది వైద్యులు చేసిన సర్జరీ, ట్రీట్మెంట్ లు సక్సెస్ అయితే వారికి పూలదండలు, ప్రశంసలు కురిపిస్తారు.
Man loses temper after doctor makes him wait and checks blood pressure without equipment, attacking doctor instantly pic.twitter.com/i9oTpXuUHV
— Grey Insights (@GI_Bharat) August 2, 2026
ఏ మాత్రం తేడా వచ్చిన పెషెంట్ కు ఏమైన అనుకొకుండా జరిగిన వారిపైన దాడులు చేస్తారు. ఇలాంటి ఘటనలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటాయి. తాజాగా.. ఒక పెషెంట్ వైద్యుడిపై దాడి చేశాడు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.
వైరల్ గా మారిన వీడియోలో.. ఒక పెషెంట్ బీపీ టెస్ట్ కోసం వచ్చాడు. వైద్యుడు అతడ్ని అన్ని రకాల టెస్ట్ లు చేశారు. కొద్ది సేపు మాట్లాడిన తర్వాత బీపీ టెస్ట్ కోసం ఒక పది నిముషాలు వెయిట్ చేయాలని చక్కగా చెప్పాడు. ఇంతలో అతను తన సహానం కోల్పోయాడు.
మరీ బీపీ పెరిగిపోయిందో లేదా ఏంటో కానీ అతను తన పక్కన ఉన్న స్టూల్ తీసుకుని డాక్టర్ ముఖం మీద విసిరి కొట్టాడు. ఈ ఘటనతో వైద్యుడు ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యాడు.
డాక్టర్ గట్టిగా కేకలు వేయడంతో వెంటనే అక్కడున్న సెక్యురిటీ సిబ్బంది అక్కడకు చేరుకున్నారు. ఆతర్వాత దాడి చేసిన పెషెంట్ ను అక్కడి నుంచి బైటకు పంపించి వేశారు. ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందో వివరాలు లేవు. కానీ ఈ వీడియో మాత్రం నెట్టింట విపరీతంగా వైరల్ గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు ఫైర్ అవుతున్నారు. డాక్టర్లపై ఈ విధంగా దాడులు చేయడం ఏంటని అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అతనిపై చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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