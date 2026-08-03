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Video Viral: బాప్ రే.. 10 నిముషాలు ఆగమన్నందుకు.. ఏకంగా డాక్టర్ పై స్టూల్ తో దాడి.. షాకింగ్ వీడియో..

Patient attacks on doctor video: స్టూల్ తీసుకుని బలంగా డాక్టర్ ముఖంపై విసిరి కొట్టాడు. ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. డాక్టర్లపై దాడి చేయడంఏంటని మరికొంత మంది ఖండిస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 03, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 04:29 PM IST
Video Viral: బాప్ రే.. 10 నిముషాలు ఆగమన్నందుకు.. ఏకంగా డాక్టర్ పై స్టూల్ తో దాడి.. షాకింగ్ వీడియో..
Image Credit: patientattacksondoctornews

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Video Viral: బాప్ రే.. 10 నిముషాలు ఆగమన్నందుకు.. ఏకంగా డాక్టర్ పై స్టూల్ తో దాడి.. షాకింగ్ వీడియో..
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