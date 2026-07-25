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ముందు NEET అంటే ఏంటో చెప్పండి.. విద్యార్థుల వీడియో వైరల్..

CJP Protesters Viral Video: ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులు CJP సంబంధించిన కొంతమంది ఆందోళనకారులకు గట్టి షాక్‌ ఇచ్చారు. NEET Full Form ఏమిటో చెప్పండి? అంటూ ప్రశించే సరికి.. ఎవ్వరు సమాధానం చెప్పలేకపోయారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 25, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 02:21 PM IST
ముందు NEET అంటే ఏంటో చెప్పండి.. విద్యార్థుల వీడియో వైరల్..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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ముందు NEET అంటే ఏంటో చెప్పండి.. విద్యార్థుల వీడియో వైరల్..
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