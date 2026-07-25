/ముందు NEET అంటే ఏంటో చెప్పండి.. విద్యార్థుల వీడియో వైరల్..

CJP Protesters Viral Video: NEET రచ్చ చేస్తున్న కొన్ని రాజకీయ శక్తులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులు గట్టి షాక్ ఇచ్చారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తు పేరిట, క్లాసులను బంద్ చేయించి తమ నిరసనల్లో పాల్గొనాలని బలవంతం చేయడానికి వచ్చిన కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) ప్రతినిధులకు ఆంధ్రా విద్యార్థుల తెలివితేటలు, పదునైన ప్రశ్నల ముందు నోట మాట రాలేదు. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు ఈ విద్యార్థులకు సంబంధించిన వీడియో కూడా సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.
వివరాల్లోకి వెళ్తే.. విద్యార్థుల క్షేమం కోసమే పోరాడుతున్నామని హంగామా చేస్తూ.. వచ్చిన CJP ఆందోళనకారులను ఆంధ్రా విద్యార్థులు అడ్డుకున్నారు. ముందుగా వారి అవగాహనను పరీక్షించేందుకు.. అసలు మీకు NEET Full Form ఏమిటో చెప్పండి?" అని ప్రశ్నించారు. ఈ బేసిక్ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పలేక నిరసనకారులు ఒక్కసారిగా నీళ్లు నమలాల్సి వచ్చింది.
ఆంధ్రా యూత్ గట్టి కౌంటర్..
కనీస సమాచారం కూడా లేకుండా నిరసనల పేరుతో కాలేజీలపై పడటంపై విద్యార్థులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అసలు మీరు దేనికోసం పోరాడుతున్నారో.. ఆ పరీక్ష పేరు ఏమిటో కూడా మీకు తెలియదు. అలాంటప్పుడు విద్యార్థుల తరఫున పోరాడుతున్నామని ఎలా చెప్తారు? అని నిలదీశారు. దీంతో డిఫెన్స్లో పడ్డ నిరసనకారులు.. అవన్నీ మాకు అవసరం లేదు.. మేం విద్యార్థుల కోసమే చేస్తున్నాం.. అంటూ మాట దాటవేసేందుకు.. కవర్ చేసుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. అయితే, విద్యార్థులు ఏమాత్రం తగ్గకుండా.. మీ రాజకీయ లబ్ధి కోసం మమ్మల్ని వాడుకోవద్దు.. ముందు విషయాన్ని తెలుసుకుని రండి.. అంటూ వారిని తిప్పి పంపించారు.
ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. అవగాహన కేవలం రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం విద్యాసంస్థలను, విద్యార్థులను వాడుకుంటే.. ఇలానే ఉంటుందని, విద్యార్థులు చేసిన పనికి నెటిజన్స్ ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ఈ వీడియోను చూసిన కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఇలా స్పందిస్తున్నారు. ఏ విషయంపై పోరాడుతున్నారో తెలియకుండా జెండాలు పట్టుకుని తిరిగే నాయకులకు ఆంధ్రా విద్యార్థులు ఇచ్చిన కౌంటర్ సూపర్.. అని కామెంట్లు పెడుతున్నారు. విద్యార్థులు చూపిన ఈ చైతన్యం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.
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