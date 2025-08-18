Video Viral: అసలు తగ్గెదెలా.. ఏపీలోను ఉచిత బస్సులో బూతులు తిట్టుకుంటూ మహిళల ఫైటింగ్.. వీడియో వైరల్..

ap womens fighting for seat in free bus journey: ఇటీవల మహిళలు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం చేస్తు రచ్చ చేస్తున్నారు. అసలు సీటు కోసం ఎవరితో అయిన పోరాటంకు దిగుతున్నారు.మహిళలు, పురుషులు అని తేడాలేకుండా ఫైటింగ్ కు దిగుతున్నారు. ఇప్పటి వరకు తెలంగాణలో తరచుగా ఉచిత బస్ ప్రయాణంలో మహిళలు గొడవలు పడ్డ ఘటనలో తరచుగా వార్తలలో నిలిచాయి. వీటికి సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్గా మారాయి.
ఇక ఆగస్టు 15 నుంచి ఏపీలో కూడా ఫ్రీబస్సు పథకంను తీసుకొచ్చారు. దీంతో మహిళలు మాత్రం పండగ చేసుకుంటున్నారు. అయితే.. ఏపీలో కూడా అచ్చం తెలంగాణ సీన్ రిపీట్ అయ్యింది. సీటు కోసం మహిళలు ఫైటింగ్ కు దిగిన ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.
ఏపీలో మొదలైన మహిళల యుద్దాలు
ఫ్రీ బస్సు పథకం వల్ల విజయవాడ - ఏలూరు బస్సులో సీటు కోసం మహిళల మధ్య ఘర్షణ pic.twitter.com/NLZEv8p8jH
ఏపీలో ఇటీవల.. ఫ్రీ బస్సు పథకం ప్రారంభించారు.ఈ క్రమంలో.. విజయవాడ - ఏలూరు బస్సులో సీటు కోసం మహిళల మధ్య ఘర్షణకు దిగారు. ఇద్దరు కూడా ఒకరిపై మరోకరు బూతుల బాణాలు సంధించుకున్నారు. అక్కడున్న వారు ఎంతగా చెప్పిన కూడా ఎవరు వెనక్కు తగ్గడంలేదు.
ఒకరిపై మరోకరు దాడులు చేసుకున్నంత పనులు చేశారు. కొంచెం అయితే ఇద్దరు పిడిగుద్దులు కూడా కురిపించుకునేవారు. వీరి బూతులు వినలేక అక్కడి వారు చెవులు మూసుకుని నానా తంటాలు పడ్డారు.
అయితే.. కొంత మంది వీరి ఫైటింగ్ ను వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీంతో నెటిజన్లు దీనిపై సెటైర్ లు వేస్తున్నారు. ఏపీలో కూడా అచ్చం తెలంగాణ సీన్ రిపీట్ అవుతుందని ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
