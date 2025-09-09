English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Video Viral: ఇదెం ఛెండాలం.. రెచ్చిపోయిన పోలీసు అధికారి.!. బార్ డ్యాన్సర్‌లతో బూతూ స్టెప్పులు.. వీడియో వైరల్..

Asi police vulgar dance in madhya pradesh: దాటియాకు చెందిన ASI ఒక కానిస్టేబుల్ పుట్టినరోజు వేడుకల సందర్భంగా ఒక హోటల్‌లో డ్యాన్స్ చేస్తూ కనిపించాడు. క్లబ్ డ్యాన్సర్ లతో బూతు స్టెప్పులు వేశాడు. ఈ ఘటన వైరల్ కావడంతో దీనిపై అధికారులు సీరియస్ అయ్యారు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 9, 2025, 01:28 PM IST
  • మధ్య ప్రదేశ్ లో ఘోరం..
  • పోలీసుల పాడుపనులు..

Trending Photos

Canara Bank Recruitment 2025: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. డిగ్రీ అర్హతతో కెనరా బ్యాంక్‌లో ట్రెయినీ జాబ్స్.. వెంటనే అప్లై చేసేయండి..!
5
Canara Bank Jobs 2025
Canara Bank Recruitment 2025: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. డిగ్రీ అర్హతతో కెనరా బ్యాంక్‌లో ట్రెయినీ జాబ్స్.. వెంటనే అప్లై చేసేయండి..!
Gold Rate: బంగారం కొనే ప్లాన్‎లో ఉన్నారా? తొందర పడకండి.. త్వరలోనే భారీగా ధరలు తగ్గే అవకాశం.. ఈ ఛాన్స్ అసలు మిస్ చేసుకోవద్దు..!!
6
Gold Price Forecast
Gold Rate: బంగారం కొనే ప్లాన్‎లో ఉన్నారా? తొందర పడకండి.. త్వరలోనే భారీగా ధరలు తగ్గే అవకాశం.. ఈ ఛాన్స్ అసలు మిస్ చేసుకోవద్దు..!!
Dussehra Holidays 2025: విద్యార్థులకు పండుగలాంటి వార్త.. దసరా సెలవులు, ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం..!
5
Dussehra holidays 2025
Dussehra Holidays 2025: విద్యార్థులకు పండుగలాంటి వార్త.. దసరా సెలవులు, ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం..!
DA Hike: దసరా ధమాకా..1.2కోట్ల మందికి గుడ్ న్యూస్ చెప్పనున్న మోదీ సర్కార్.. ఒక్కో ఉద్యోగికి భారీగా పెరగనున్న జీతం..!!
7
DA Hike 2025
DA Hike: దసరా ధమాకా..1.2కోట్ల మందికి గుడ్ న్యూస్ చెప్పనున్న మోదీ సర్కార్.. ఒక్కో ఉద్యోగికి భారీగా పెరగనున్న జీతం..!!
Video Viral: ఇదెం ఛెండాలం.. రెచ్చిపోయిన పోలీసు అధికారి.!. బార్ డ్యాన్సర్‌లతో బూతూ స్టెప్పులు.. వీడియో వైరల్..

Asi birthday party goes controversy in datia video: సమాజంలో ఎవరికి అన్యాయం జరిగిన పోలీసుల దగ్గరకు వెళ్తారు. పోలీసులను చాలా మంది ఎంతో గౌరవంతో చూస్తారు. కానీ కొంత మంది తీరు మాత్రం పోలీసు శాఖకే మచ్చ తీసుకుని వచ్చేదిగా ఉంటుంది.  అంతే కాకుండా.. స్టేషన్ కు ఫిర్యాదులు ఇద్దామని వచ్చిన వారిపై వేధింపులకు పాల్పడటం వంటివి చేస్తున్నారు. బాధితులపై అక్రమ కేసులు పెడుతామని చెప్పిలొంగ దీసుకుంటున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ఇలాంటి ఘటనలు  ఇటీవల ఎక్కువగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. కొంత మంది ఇలాంటి పనులు చేసినకూడా  మొత్తంగా డిపార్ట్ మెంట్ మీదనే చెడ్డపేరు వస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఒక పోలీసు అధికారి, కానిస్టేబుల్ చేసిన ఛెండాలం వైరల్గా మారింది. 

మధ్యప్రదేశ్‌లోని దాటియాలో ఒక అసిస్టెంట్ సబ్-ఇన్‌స్పెక్టర్ (ASI), ఒక కానిస్టేబుల్ పుట్టినరోజు వేడుకలో పాల్గొన్నాడు.ఈ బర్త్ డే పార్టీని ఒక హోటల్ లో నిర్వహించారు. అక్కడ కొంత మంది పోలీసులు ఫుల్ గా మద్యం తాగారు.  అంతే కాకుండా.. ఇద్దరు మహిళలతో రెచ్చగొట్టే విధంగా అశ్లీల డ్యాన్స్ చేశారు.

మహిళల్ని ఇష్టం ఉన్నట్లు పట్టుకుని నీచంగా స్టెప్పులు వేశారు. డబ్బులు వేదజల్లారు. ఈ వీడియో వైరల్ కావడంతో దీనిపై పోలీసులు సీరియస్ అయ్యారు. ఇద్దరు పోలీసుల్ని సస్పెండ్ చేస్తు అధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు. దీనిపై విచారణకు అధికారులు ఆదేశించారు. 

Read more: Video Viral: ఎంత ధైర్యం.. నా జోలికే వస్తావా..?.. నీటిలో మొసలిని తొక్కి నార తీసిన ఏనుగు.. షాకింగ్ వీడియో..

దతియా జిల్లా ప్రధాన కార్యాలయంలోని సివిల్ లైన్స్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ASIగా విధులు నిర్వహిస్తున్న సంజీవ్ గౌడ్, సెప్టెంబర్ 2న నగరంలోని ఒక హోటల్‌లో కానిస్టేబుల్ రాహుల్ బౌధ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా జరిగిన పార్టీలో బార్ డ్యాన్సర్లతో కలిసి బాలీవుడ్ పాటలకు డ్యాన్స్ చేసిన ఘటన పెద్ద దుమారంగా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు సైతం మండిపడుతున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Madhya pradeshAsi constableConstable Birthday PartyVideo ViralAsi suspended for dance with Bar performer

Trending News