  Indian Rat Snakes Video: ఆంటీకి భయమంటే తెలియదు.. రయ్‌మంటూ దూసుకొచ్చి రెండు పాములను పట్టుకుంది.. వీడియో..

Indian Rat Snakes Video: ఆంటీకి భయమంటే తెలియదు.. రయ్‌మంటూ దూసుకొచ్చి రెండు పాములను పట్టుకుంది.. వీడియో..

Indian Rat Snake Rescue Viral Video: ఓ ఆంటీ తన పొలాల్లోకి సంచారం చేసిన అత్యంత పొడవైన రెండు జెర్రిపోతు పాములను పట్టుకున్న దృశ్యాలను చూసి సోషల్ మీడియా వినియోగదారుల ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఈ వీడియోని చూసి కామెంట్లు కూడా పెడుతున్నారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 26, 2025, 04:17 PM IST

Indian Rat Snakes Latest Viral Video: గ్రామాల్లో జీవించే ప్రతి ఒక్కరు ప్రకృతితో ఎంతగానో మమేకమవుతూ ఉంటారు.. అంతేకాకుండా ఎలాంటి జీవరాశుల కైనా భయపడకుండా జీవించగలిగే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటారు. పల్లెల్లో జీవించేవారు అన్నింటికీ భయపడకుండా ఉంటారు అనే అంశాన్ని చాటి చెప్పే ఘటన ఇప్పుడు యూట్యూబ్ షార్ట్ వీడియో రూపంలో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ఈ వీడియోలో ఒక మహిళ ఎలాంటి భయం లేకుండా రెండు అత్యంత పొడవైన జర్రిపోతుల్ని తన చేతులతో పట్టుకొని తోటలో నుంచి నడుచుకుంటూ రావడం మీరు చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలే ఇంటర్నెట్‌లో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

రాజు లోకల్ ఫిషర్ బాయ్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి షేర్ చేసిన ఈ వీడియోను ఇప్పటివరకు చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించారు. ఇక ఈ వీడియోకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. స్థానికంగా ఉన్న ఓ యువకుడు తన మిత్రులతో కలిసి పొలంలో ఉన్న బావి దగ్గరికి వెళ్తాడు.. అక్కడే అతని స్నేహితుడి తల్లి కూడా ఉంటుంది. అయితే ఇదే సమయంలో తన పొలాల్లోకి సంచారం చేసిన రెండు జెర్రీపోతు పాములు కనిపిస్తాయి. వెంటనే ఆ మహిళ ఏమాత్రం భయం లేకుండా వాటి రెండింటినీ పట్టుకుంటుంది. 

ఆ మహిళ చూస్తుండగానే రెండు జర్రిపోతు పాములను చేతితో పట్టుకొని తోట మధ్యలో నుంచి నడుచుకుంటూ రావడం మీరు చూడొచ్చు. అయితే ఇదే సమయంలో ఆ యువకుడు వీడియోను రికార్డు చేస్తూ.. ఆంటీ కి అస్సలు భయం లేదు ఫ్రెండ్స్.. ఐదు రోజుల క్రితం కూడా ఇలాగే జర్రిపోతు పాములను పట్టుకుందని.. వీడియోను చిత్రీకరిస్తూ మాట్లాడడం మీరు గమనించవచ్చు. ఆ మహిళ ఎంతో ధైర్యంగా రెండు జెర్రిపోతు పాములను పట్టుకున్న దృశ్యాలు చూసిన చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఫిదా అవుతున్నారు. 

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

పొలం పనుల్లో నిత్యం నిమగ్నమైన రైతులు.. వారి పంట పొలాల్లోకి సంచారం చేసే పాములను పట్టుకొని అడవుల్లో వదిలివేసే ప్రత్యేకమైన నైపుణ్యం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా చాలామంది ధైర్యంతో కూడిన రైతులు మాత్రమే ఇలాంటి పాములను పట్టుకుంటూ ఉంటారు. అయితే ఈ వీడియోలో ఆ యువతి ఎంతో ధైర్యం చేసి పాములను పట్టుకున్న దృశ్యాలను చూసి చాలామంది ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోను చూసిన చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్లు కూడా చేస్తున్నారు.

