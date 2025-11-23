English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Ibomma Ravi Video: నెట్టింట హీరోగా మారిన ఐబొమ్మ రవి.. ఆటోలపై వెలసిన పోస్టర్లు.. వీడియో వైరల్..

Ibomma Ravi Video: నెట్టింట హీరోగా మారిన ఐబొమ్మ రవి.. ఆటోలపై వెలసిన పోస్టర్లు.. వీడియో వైరల్..

I bomma ravi poster on auto video goes viral:  ఇమ్మడి రవికి చెందిన పోస్టర్ ను తన ఆటో వెనకాల ఒక ఆటో డ్రైవర్ ఏర్పాటు చేశాడు.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు  ఫిదా అవుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 23, 2025, 01:13 PM IST
  • ఐబొమ్మ రవికి పెరుగుతున్న క్రేజ్..
  • సినిమా వాళ్ల మీద నెటిజన్లు ఫైర్..

Trending Photos

Best Insurance Scheme: ఇది కదా సూపర్ స్కీమ్ అంటే.. కేవలం 20 రూపాయలకే బీమా..!
5
PM Bima Suraksha Yojana
Best Insurance Scheme: ఇది కదా సూపర్ స్కీమ్ అంటే.. కేవలం 20 రూపాయలకే బీమా..!
Poisonous Fruits: ఈ పండ్లు, కూరగాయలను ఇలా తింటే యమ డేంజర్.. వీటిలో పాము కంటే ఎక్కువ విషం..!
5
Poisonous Fruits
Poisonous Fruits: ఈ పండ్లు, కూరగాయలను ఇలా తింటే యమ డేంజర్.. వీటిలో పాము కంటే ఎక్కువ విషం..!
Business Ideas: మాజీ మంత్రి ఇలాకాలో పండిస్తున్న ఈ పంటకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు.. అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేస్తూ లక్షల్లో ఆదాయం పొందుతున్న రైతులు..!!
6
Siddipet saffron cultivation
Business Ideas: మాజీ మంత్రి ఇలాకాలో పండిస్తున్న ఈ పంటకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు.. అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేస్తూ లక్షల్లో ఆదాయం పొందుతున్న రైతులు..!!
Ragi vs Oats: రాగి లేదా ఓట్స్.. బరువు తగ్గాలనుకునే వాళ్ళకి ఏది బెస్ట్ అనే విషయం తెలుసా..?
6
ragi vs oats
Ragi vs Oats: రాగి లేదా ఓట్స్.. బరువు తగ్గాలనుకునే వాళ్ళకి ఏది బెస్ట్ అనే విషయం తెలుసా..?
Ibomma Ravi Video: నెట్టింట హీరోగా మారిన ఐబొమ్మ రవి.. ఆటోలపై వెలసిన పోస్టర్లు.. వీడియో వైరల్..

Auto driver puts a ibomma immadi ravi poster on his auto video: సినిమా ఇండస్ట్రీకి చుక్కలు చూపించిన ఐబొమ్మ రవి ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా క్రేజ్ సంపాదించుకున్నాడు. ఇటీవల తెలంగాణ పోలీసులు ఐబొమ్మ ఇమ్మడి రవి భార్య ఇచ్చిన సమాచారంతో రవిని అరెస్ట్ చేశారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం రవిని పోలీసులు విచారిస్తున్నారు. అయితే.. పోలీసుల విచారణలో ఐబొమ్మ రవి తెలియదు.. గుర్తు లేదు.. మర్చిపోయానని అంటున్నారని సమాచారం. ముఖ్యంగా  ఐబొమ్మ రవిని అరెస్ట్ చేసేందుకు వెళ్లినప్పుడు అతన లాప్ టాప్ లోని అన్ని ఐపీ అడ్రస్ లను మార్చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

దీంతో ఎథికల్ హ్యాకర్లను రంగంలోకి దింపి మరీ పోలీసులు దీనిపై లోతుగా దర్యాప్తు చేపట్టారు. స్వయంగా సీపీ సజ్జనార్ దీనిలో రవిని విచారిస్తున్న కూడా రవి ఏమి మాట్లాడట్లేదని తెలుస్తొంది. మరోవైపు సోషల్ మీడియాలో ఐబొమ్మ రవి ఓవర్ నైట్ లో హీరోగా మారిపోయాడు. ఆయనను చాలా మంది సపోర్ట్ చేస్తున్నారు.  

వంద రూపాలయల టిక్కెట్లను వేలకు పెంచేసి సినిమా అభిమానుల్ని దోచేస్తున్నారని, థియేటర్లలో ప్రతి ఒక్కటి తినే పదార్ధాల్ని కొనలేని విధంగా కాస్లీ ధరలకు అమ్ముతున్నారని చాలా మంది ఫైర్ అవుతున్నారు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణకు చెందిన ఒక ఆటో డ్రైవర్ తన ఆటో వెనకాల ఐబొమ్మ రవి ఫ్లెక్సీని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. దీన్ని బట్టి చూస్తుంటే.. ఐబొమ్మ రవికి ప్రజల్లో ఎంత క్రేజ్ ఉందొ అర్థం అవుతుంది.

Read more: Smriti Mandhana Dance Video: అరె వావ్.. పెళ్లి వేడుకలో తన భర్తతో కలిసి స్మృతి మంధాన అదిరిపోయే డ్యాన్స్.. వీడియో వైరల్..   

మొత్తంగా ఐబొమ్మ ఎపిసోడ్ ప్రస్తుతం దేశంలో సంచలనంగా మారింది. ఇటీవల తీన్మార్ మల్లన్న సీపీ సజ్జనార్ పై, పోలీసు శాఖపై ఐబొమ్మ రవి  ఘటనలో చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. కొంత మంది నెటిజన్లు ఏకంగా సీపీ సజ్జనార్ ను కూడా ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

iBOMMAiBOMMA RaviImmadi ravi posterAuto driverI bomma ravi poster

Trending News