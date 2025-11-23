Ibomma Ravi Video: నెట్టింట హీరోగా మారిన ఐబొమ్మ రవి.. ఆటోలపై వెలసిన పోస్టర్లు.. వీడియో వైరల్..

Auto driver puts a ibomma immadi ravi poster on his auto video: సినిమా ఇండస్ట్రీకి చుక్కలు చూపించిన ఐబొమ్మ రవి ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా క్రేజ్ సంపాదించుకున్నాడు. ఇటీవల తెలంగాణ పోలీసులు ఐబొమ్మ ఇమ్మడి రవి భార్య ఇచ్చిన సమాచారంతో రవిని అరెస్ట్ చేశారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం రవిని పోలీసులు విచారిస్తున్నారు. అయితే.. పోలీసుల విచారణలో ఐబొమ్మ రవి తెలియదు.. గుర్తు లేదు.. మర్చిపోయానని అంటున్నారని సమాచారం. ముఖ్యంగా ఐబొమ్మ రవిని అరెస్ట్ చేసేందుకు వెళ్లినప్పుడు అతన లాప్ టాప్ లోని అన్ని ఐపీ అడ్రస్ లను మార్చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
దీంతో ఎథికల్ హ్యాకర్లను రంగంలోకి దింపి మరీ పోలీసులు దీనిపై లోతుగా దర్యాప్తు చేపట్టారు. స్వయంగా సీపీ సజ్జనార్ దీనిలో రవిని విచారిస్తున్న కూడా రవి ఏమి మాట్లాడట్లేదని తెలుస్తొంది. మరోవైపు సోషల్ మీడియాలో ఐబొమ్మ రవి ఓవర్ నైట్ లో హీరోగా మారిపోయాడు. ఆయనను చాలా మంది సపోర్ట్ చేస్తున్నారు.
వంద రూపాలయల టిక్కెట్లను వేలకు పెంచేసి సినిమా అభిమానుల్ని దోచేస్తున్నారని, థియేటర్లలో ప్రతి ఒక్కటి తినే పదార్ధాల్ని కొనలేని విధంగా కాస్లీ ధరలకు అమ్ముతున్నారని చాలా మంది ఫైర్ అవుతున్నారు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణకు చెందిన ఒక ఆటో డ్రైవర్ తన ఆటో వెనకాల ఐబొమ్మ రవి ఫ్లెక్సీని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. దీన్ని బట్టి చూస్తుంటే.. ఐబొమ్మ రవికి ప్రజల్లో ఎంత క్రేజ్ ఉందొ అర్థం అవుతుంది.
మొత్తంగా ఐబొమ్మ ఎపిసోడ్ ప్రస్తుతం దేశంలో సంచలనంగా మారింది. ఇటీవల తీన్మార్ మల్లన్న సీపీ సజ్జనార్ పై, పోలీసు శాఖపై ఐబొమ్మ రవి ఘటనలో చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. కొంత మంది నెటిజన్లు ఏకంగా సీపీ సజ్జనార్ ను కూడా ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు.