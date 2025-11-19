English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Auto Oyo Romance: ఓయో రూమ్‌గా మారిన ఆటో.. పరదాలు కట్టేసి రోడ్డుపై జంట రొమాన్స్‌

Auto Oyo Romance: ఓయో రూమ్‌గా మారిన ఆటో.. పరదాలు కట్టేసి రోడ్డుపై జంట రొమాన్స్‌

Auto Turns As Oyo Room Couple Along With Auto Drive Know What Did: నడి రోడ్డుపై యువతీ యువకులు రెచ్చిపోతున్నారు. కామం మైకంలో ఓ ఆటోలో ఏకాంతంగా గడుపుతున్నారు. ఈ యవ్వారాన్ని స్థానికులు చూడడంతో వారు పరారయ్యారు. సోషల్‌ మీడియాలో ఈ వీడియో హల్‌చల్‌ చేస్తోంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 19, 2025, 07:16 PM IST

Auto Oyo Romance: ఓయో రూమ్‌గా మారిన ఆటో.. పరదాలు కట్టేసి రోడ్డుపై జంట రొమాన్స్‌

Oyo Room Couple Romance: మారిన పరిస్థితుల కారణంగా ఇప్పుడు యువతీ యువకులు బహిరంగంగా రెచ్చిపోతున్నారు. కామం మైకంలో ఏం చేస్తున్నామో తెలియని పరిస్థితి. విచ్చలవిడిగా అశ్లీల పనులు చేస్తున్నారు. బహిరంగంగా పనులు కానిచ్చేస్తున్నారు. సభ్య సమాజం ఏమనుకుంటుందా? అని మరచిపోయి వ్యవహరిస్తున్నారు. తాజాగా ఓ జంట నడి రోడ్డుపై ఆటోలో రొమాన్స్‌ను మించి చేశారు. ఆటోకు పరదా వేసి నగ్నంగా ఉన్నారు. దానికి కాపలాగా డ్రైవర్‌ సీటులో మరో యువకుడు ఉన్నాడు. ఈ సంఘటన ఏపీలో చోటుచేసుకుంది. ఆ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో హల్‌చల్‌ చేస్తోంది. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Also Read: Harish Rao: రిగ్గింగ్‌తోనే ఓటమి.. జూబ్లీహిల్స్‌లో నైతిక విజయం మనదే: హరీశ్‌ రావు

ఏపీలోని జిల్లా కేంద్రమైన ఏలూరు నగరంలోని వాసావారివీధిలో ఆటోలో యువతీ యువకుడ కామ కార్యంలో మునిగిపోయారు. రోడ్డుపై ఆపిన ఆటోలో చుట్టూ పరదాలు కట్టి పట్టపగలే శృంగారం చేస్తూ కనిపించారు. ఆటో అనుమానాస్పదంగా కనిపించడంతో కొందరు నిశీతంగా గమనించడంతో ఆటోలో జరుగుతున్న యవ్వారం బయటపడింది. ఆటోకు ఉన్న కవర్‌లో నుంచి యువతీ యువకుడు చేస్తున్న పని బయటకు కనిపించింది.

Also Read: Telangana Govt: మహిళలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వరాల జల్లు.. పెట్రోల్ బంక్‌లు, సోలార్ ప్లాంట్లు, బ‌స్సులు

స్థానికులు గ్రహిస్తున్నారని గమనించిన ఆటో డ్రైవర్ వెంటనే అక్కడ నుంచి ఆ జంటతో ఉడాయించాడు. ఆ జంట ఆటోలో వెనుక వైపు తమ కోరిక తీర్చుకుంటుంటే ముందు భాగంలో ఆటో డ్రైవర్ కూర్చుని ఉన్నాడు. కొందరు తెలియకుండా తీసిన వీడియోలో ఆటోలో జరుగుతున్న యవ్వారం వెలుగులో వచ్చింది. ఆ వీడియో కాస్త సోషల్‌ మీడియాలో హల్‌చల్‌ చేస్తోంది. యువతీ యువకులు రెచ్చిపోయి ఇలా బజారున పాడి పని చేయడంపై సర్వత్రా ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది. ఆ వీడియో నెట్టింట్లో చక్కర్లు కొడుతోంది.

Also Read: Annadata Sukhibhava: రేపు పీఎం కిసాన్‌, అన్నదాత సుఖీభవ డబ్బులు.. రైతుల ఖాతాల్లోకి రూ.6,309 కోట్లు!

ఇలా ఏలూరు నగరంలో యువత రెచ్చిపోతున్నది. మద్యం మత్తు.. ఇతర వ్యసనాలకు బానిసలు అవుతున్న యువతీ యువకులు దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. కొంతమంది యువత చెడు వ్యసనాలకు బానిసై తప్పుడు మార్గంలో వెళ్తున్నారు. సభ్య సమాజం తలదించుకునేలా చుట్టూ ఎవరు ఉన్నారనే ఆలోచన కూడా లేకుండా యువత ఆటోలో శృంగారం చేస్తుండడంపై పట్టణ ప్రజలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పగలే ఇలా ఉంటే రాత్రిపూట ఎలా ఉందోనని పట్టణ ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

