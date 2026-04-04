Automatic Aarti Video Watch Now: సాధారణంగా మనం దేవాలయాల్లో లేదా ఇంట్లో పూజ పూజ చేసేటప్పుడు స్వయంగా చేతులతో హారతి ఇవ్వడం కొన్ని వందల ఏళ్ల నుంచి ఆనవాయితీగా వస్తుంది. కానీ మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా భక్తికి సాంకేతికత తోడైతే ఎలా ఉంటుందో చూపే ఒక అద్భుతమైన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా మాధ్యమాల్లో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ఒక ప్రత్యేకమైన మిషన్ సహాయంతో దేవతామూర్తులకు హారతి ఇస్తున్న దృశ్యాలు చూసి సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు సైతం ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
వైరల్ అవుతున్న వీడియోలు ఒక వ్యక్తి ఒక చిన్న యంత్రానికి అమర్చిన ప్రమిదలో దీపం వెలిగించాడు.. ఆ మిషన్ ఆన్ చేయగానే అది అత్యంత నెమ్మదిగా కదులుతూ అక్కడ ఉన్న దేవతల పటాల చుట్టూ హారతి ఇవ్వడం మీరు చూడొచ్చు. ఈ మిషన్ చేతులతో తిప్పాల్సిన అవసరం లేకుండా.. మనం హారతి ఎలా ఇస్తాము దేవతల ఫోటోల చుట్టూ దీపాన్ని తిప్పుతుంది. అంతేకాకుండా హారతి ఇస్తున్న సమయంలో ఆ యంత్రం కదిలిన చప్పుడు కూడా రాకపోవడం విశేషం.. గృహాల్లో పనుల ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు లేదా వృద్దులు హారతి ఇవ్వడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు ఈ టెక్నాలజీ ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఈ వీడియో పోస్ట్ చేసిన కొద్ది క్షణాల్లోనే.. వైరల్ అవడం ప్రారంభమైంది.. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను కొన్ని లక్షలాదిమంది వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా వేల సంఖ్యలో షేర్లతో దూసుకుపోతోంది. దీనిపై సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు రకరకాలుగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు.. మన సనాతన ధర్మానికి టెక్నాలజీ తోడవడం అద్భుతమని కొందరు కామెంట్ చేస్తుంటే.. పూజ గదిలో కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్సీ వచ్చేసిందా? అంటూ మరికొందరు ఆశ్చర్య వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా దేవాలయాల్లో పెద్ద ఎత్తున హారతులు ఇచ్చే సమయంలో ఇలాంటి పరికరాలు పూజారులకు ఎంతగానో సహాయపడతాయని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
గతంలో మనం ఆటోమేటిక్ బెల్స్ కొట్టే యంత్రాలను చూసాం.. ఇప్పుడు హారతి ఇచ్చే ఈ మిషన్ రాకతో పూజ గదిలో కూడా డిజిటల్ విప్లవం మొదలైందని చెప్పవచ్చు.. ఈ కొత్త టెక్నాలజీ ఎక్కడ తయారయింది? దీని ధర ఎంత? అనే వివరాల కోసం సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు గూగుల్లో ఊహించని స్థాయిలో వెతుకుతున్నట్లు కూడా తెలుస్తోంది. మొత్తానికి భక్తికి విజ్ఞానం తోడైతే ఎంత అందమైన ఫలితాలు వస్తాయో ఈ హారతి మిషన్ నిరూపిస్తోంది.
Read more: Scorpio, Ertiga సగం ధరకే.. ఢిల్లీ కార్ బజార్లో రూ.30 వేలకే కారు మీ సొంతం!
