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Cobra Video: బాబోయ్.. వంటగది సింక్‌లో నాగుపాము పిల్ల.. వీడియో..

Baby Cobra Viral Video: వంటగదిలో ఉన్న సింకులో అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాము పిల్ల దర్శనిమచ్చిన ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. అయితే, దీనిని చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 11, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 01:15 PM IST
Cobra Video: బాబోయ్.. వంటగది సింక్‌లో నాగుపాము పిల్ల.. వీడియో..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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