Baby Cobra Viral Video: మనం నివసించే ఇళ్లలోకి అప్పుడప్పుడు కొన్ని పాములు చొరబడి మనల్ని తీవ్ర భయాందోళనలకు గురిచేస్తుంటాయి.. ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో పాములు ఆశ్రయం కోసం నివాసాల్లోకి సంచరిస్తూ ఉంటాయి. తాజాగా ఇంటర్నెట్ను కుదిపేస్తున్న ఒక వీడియో చూస్తే.. ఎవరికైనా ఒళ్లు గగుర్పొడవడం ఖాయం.. అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఒక చిన్న నాగుపాము పిల్ల (Cobra) నేరుగా ఓ ఇంటి వంటగదిలోకి ప్రవేశించి.. అక్కడ అంట్లు తోమే సింకులో ప్రత్యక్షమైంది. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతూ ఉన్నాయి. దీనిని చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు షాక్ అయిపోతున్నారు.
అసలేం జరిగిందంటే..?
సాధారణంగా మహిళలు వంటగదిలో ఎక్కువ సమయం గడుపుతుంటారు. ఉదయాన్నే లేచి గిన్నెలు కడగడానికి లేదా వంట చేయడానికి కిచెన్లోకి వెళ్తుంటారు. అలాంటి సమయంలో అక్కడ ఏదైనా పాము కనిపిస్తే ఎలా ఉంటుంది? సరిగ్గా ఇలాంటి ఘటనే ఈ వీడియోలో చోటుచేసుకుంది.. ఒక ఇంట్లోని వంటగది సింకులో (Kitchen Sink) ఉన్నట్లుండి.. ఒక నాగుపాము పిల్ల దర్శనమిచ్చింది.
ఆ సింకులో అంట్లు తోమే సింకులో ఆ పాము ఆటు ఇటు తిరుగుతూ కనిపించింది.. ఆ చిన్న నాగుపాము పడగ బుసలు కొడుతుండడం కూడా మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు.. ఆ ఇంట్లో వారు దీనిని గమనించి.. ధైర్యం చేసి వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో అప్లోడ్ చేశారు. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవ్వడం ఆలస్యం.. క్షణాల్లో వేలాది వ్యూస్తో పాటు షేర్లతో దూసుకుపోతోంది. ఈ భయంకరమైన దృశ్యాన్ని చూసిన నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు.
బాబోయ్.. ఇకపై వంటగదిలోకి వెళ్లేటప్పుడు.. గిన్నెలు కడిగేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఒకరు కామెంట్ చేయగా.. పాము చిన్నదైనా నాగుపామే కదా.. దాని విషం చాలా ప్రమాదకరం.. వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్కు సమాచారం ఇవ్వడం మంచిదని మరొకరు సలహాలు ఇస్తున్నారు.
ఈ వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవ్వడం వల్ల కొంతమంది స్నేక్స్ ఎక్పర్ట్స్ కూడా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు. కిచెన్ సింక్ అవుట్లెట్ పైపులు, డ్రైనేజీ రంధ్రాల ద్వారా పాములు లోపలికి వచ్చే అవకాశం ఉందని.. కాబట్టి డ్రైనేజీ పైపులకు జాలీలు (Meshes) అమర్చడం చాలా మంచిదని చెబుతున్నారు. వంటగదిలో ఎంగిలి గిన్నెలు రాత్రిపూట అలాగే ఉంచకూడదని.. వాటి వల్ల ఎలుకలు, బొద్దింకలు వస్తాయి. వాటిని తినడానికి పాములు ఇళ్లలోకి ప్రవేశిస్తాయని తెలుపుతున్నారు. ఒకవేళ ఇంట్లో పాము కనిపిస్తే.. స్వయంగా దాన్ని చంపడానికి లేదా పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించకుండా.. వెంటనే అటవీ శాఖ అధికారులకు లేదా స్నేక్ సేవర్స్కు సమాచారం అందించాలని సూచిస్తున్నారు.
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