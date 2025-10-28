English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Snake in Shoe Video: వామ్మో.. బూటులో నక్కి బుసలు కొడుతున్న నాగు పాము.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Snake found in shoes Video: నాగు పాము పిల్ల షూలో దాక్కుని బుసలు కొడుతుంది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్ని  చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఓర్నాయనో ఎంత డెంజర్ గా ఉందని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. 

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 28, 2025, 03:15 PM IST
  • బూట్లలో దూరినక్కిన పాము పిల్ల..
  • వీడియో వైరల్..

Baby cobra snake hiding inside shoes video: వానాకాలంలో పాములు తరచుగా ఇళ్లలోకి దూరిపోతుంటాయి. అందుకే ఇతర సీజన్లలో కన్నా.. వానాకాలంలో పాముల కాటు ఘటనలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. పాము కాటుతో ఈ సీజన్ లలోనే ఎక్కువగా జనాలు చనిపోతుంటారు. కోబ్రాలు బెడ్ లలో , బూట్లలో, బైక్ లలో, కార్లలో దూరి నక్కి దాక్కుంటాయి. దాని దగ్గరకు వెళ్లగానే కాటువేస్తాయి. అందుకే ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో పాములతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు చెబుతారు. ముఖ్యంగా పాములతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు తరచుగా చెప్తుంటారు.

అందుకే వానాకాలంలో ఇళ్లలో చెత్త చెదారం పేరుకుని పోకుండా, చెట్లు లేకుండా క్లీన్ గా ఉంచుకొవాలని నిపుణులు చెబుతుంటారు. ముఖ్యంగా అడవులు, చెరువులు, కొండ ప్రాంతాలకు దగ్గరగా ఉన్న ఇళ్లలో కోబ్రాలు సంచారం చేస్తాయి. ఇంట్లో ఎలుకలు లేకుండా చూసుకుంటే పాముల ప్రమాదం నుంచి బైటపడొచ్చు.

 

ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక నాగు పాము పిల్ల బూట్లలో నక్కి దాక్కుంది. మరీ దాన్ని ఆ ఇంట్లోని వాళ్లు లక్కీగా గుర్తించారు. పాము తోకను చూశారు. కానీ అది చాలా డెంజర్ గా ఉంది. పదే పదే బుసలు కొడూతూ హల్ చల్ చేస్తుంది. దాన్ని చూస్తుంటే చాలా డెంజర్ గా ఉంది . దాన్ని స్నేక్ క్యాచర్ బైటకు తీద్దామని ప్రయత్నిస్తుంటే పాము మాత్రం ఏ మాత్రం వెనక్కు తగ్గడంలేదు.

అది కోపంతో కాటు వేయడం కోసం బుసలు కొడుతుంది. మొత్తంగా నాగు పాము పిల్ల అయిన కూడా తన స్వభావం చూపిస్తుంది. ఈ ఘటనను వీడియో తీసి  సోషల్ మీడియాల పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది.

Snake Video: ఇలా తయారయ్యారెంట్రా..?.. ఏకంగా పామును నోట్లో పెట్టుకుని కసితీరా ముద్దులు.. షాకింగ్ వీడియో..

లక్కీగా వాళ్లు గమనించారు కాబట్టి రిస్క్ తప్పింది. లేకుంటే ఎంత ప్రమాదం జరిగేదో అంటూ నెటిజన్లు భయపడిపోతున్నారు. పాము ఎలా బుసలుకొడుతుందని మరికొంత మంది షాకింగ్ తో కామెంట్లు చేస్తున్నారు. 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

