Baby Elephant Video: వావ్.. బడికి వచ్చిన చిన్న ఏనుగు.. వీడియో ఇదే..

Baby Elephant Video Watch: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియో అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. ఓ గున్న ఏనుగు స్కూల్ ఆవరణలో అటు ఇటు తిరగడం కనిపించింది. ఆ తర్వాత చిన్న ఏనుగు పాఠశాల గది వరండాల్లో తిరుగుతూ కనిపించింది.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 24, 2025, 02:56 PM IST

Baby Elephant Video: వావ్.. బడికి వచ్చిన చిన్న ఏనుగు.. వీడియో ఇదే..

Baby Elephant Video Watch Now: సాధారణంగా అందరూ చిన్న గున్న ఏనుగులను చూసి ఎంతో ఆనందపడతారు. ఎందుకంటే అవి చేసే చిలిపి చేష్టలు మాటల్లో వర్ణించడం చాలా కష్టం. చిన్న ఏనుగులు ఎంతో క్యూట్ క్యూట్‌గా తల్లి దగ్గర ఆనందంగా ఆడుకుంటూ ఉంటాయి. అలాగే ఇష్టం వచ్చినప్పుడు ఇష్టం వచ్చిన చోట తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఇలాంటి దృశ్యాలే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఓ చిన్న ఏనుగు పాఠశాలలోని వరండాల్లో అటు ఇటు తిరుగుతూ కనిపించింది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే వైరల్‌గా మారింది.. ఈ వీడియోకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

ఆ చిన్న ఏనుగు చదువుకోకపోయినా.. ఆకలి వేయలేకపోయినా ఓ పాఠశాల వరండాల్లో అటు ఇటు తిరుగుతూ కనిపించింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. 'hashtag_waynad' అనే ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ఖాతా నుంచి ఈ వీడియోను పోస్ట్ చేశారు. వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఓ చిన్న పిల్ల ఏనుగు తరగతి గది వరండాల్లో పిల్లలు ఎలాగైతే తిరుగుతారో.. అలాగే ఆ పిల్ల ఏనుగు కూడా అటూ ఇటూ తిరుగుతూ కనిపించింది. ఇదే సమయంలో ఆ పిల్ల ఏనుకున్న తొండాన్ని అటు ఇటు ఊపుతూ చాలా క్యూట్ గా నడిచింది. ఈ వీడియోలో తరగతి గది తలుపులు మూసి ఉన్నప్పటికీ పిల్లల గొంతు స్పష్టంగా వినిపించడం మీరు చూడొచ్చు. ఆ ఏనుగు కూడా వారి గొంతు వింటూ అటు ఇటు తిరగడం ఇప్పుడు అందరిని ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది.

ఈ వీడియోలో ఏనుగు ప్రవర్తనను చూస్తుంటే పిల్లలతో పాటు అదికూడా పాఠశాలల్లో చేరాలనుకుంటున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఈ ఘటన కేరళలో వయానాడులోని చెకాడి ప్రాంతంలో జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. చెకాడీ ప్రభుత్వ పాఠశాలకు అడవి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది దీంతో అప్పుడప్పుడు పిల్ల ఏనుగులతో పాటు తల్లి ఏనుగులు వస్తూ వెళ్తూ ఉంటాయి. సోమవారం ఉదయం నేరుగా పిల్ల ఏనుగు స్కూల్ దగ్గరికి వచ్చింది అంతేకాకుండా స్కూల్లో నుంచి పిల్లల శబ్దాన్ని విని అక్కడే అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉండిపోయింది ఇప్పుడు ఈ దృశ్యాలే సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

సాధారణంగా పగటి సమయాల్లో పాఠశాల వద్ద స్థానికుల అలికిడి లేకపోవడం కారణంగానే ఆ పిల్ల ఏనుగు స్కూల్ వద్దకు వచ్చిందని సమాచారం అలాగే పాఠశాల కూడా అడవికి దగ్గరగా ఉన్నప్పటికీ సురక్షితమైన ప్రాంతాల్లో ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. పాఠశాల ఆవరణలోకి పిల్ల ఏనుగు ఇలా రావడం మొదటి సారి అని వారు చెబుతున్నారు. ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియోను అక్కడే ఉన్న కొంతమంది మొబైల్‌లో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇది కాస్త అన్ని సోషల్ మీడియా మాధ్యమాల్లో వైరల్‌గా మారింది.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

