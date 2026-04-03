Viral Video: ఫోన్‌లో మాట్లాడుతూ బిడ్డను ఫ్రిజ్‌లో పెట్టిన తల్లి..చివరికి బిడ్డ పరిస్థితి ఏమయ్యింది? వైరల్ వీడియో!

Baby In Fridge Video: స్మార్ట్‌ఫోన్‌ల వాడకం వచ్చిన తర్వాత ప్రపంచం మొత్తం మారిపోయింది. మన అరచేతిలో యావత్ ప్రపంచాన్ని చూసే అవకాశం వచ్చింది. కేవలం కాల్స్ మాట్లాడడమే కాకుండా.. మొబైల్ ఫోన్‌ల ద్వారానే మన పనుల్లో చాలా వరకు జరుగుతున్నాయి. అయితే ఫోన్ అడిక్షన్ కారణంగా ఎంతో మంది తమ చేసే పనులు ప్రాణాంతకంగా మారుతున్నాయి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Apr 3, 2026, 03:03 PM IST

Baby In Fridge Video: స్మార్ట్‌ఫోన్‌ల వాడకం వచ్చిన తర్వాత ప్రపంచం మొత్తం మారిపోయింది. మన అరచేతిలో యావత్ ప్రపంచాన్ని చూసే అవకాశం వచ్చింది. కేవలం కాల్స్ మాట్లాడడమే కాకుండా.. మొబైల్ ఫోన్‌ల ద్వారానే మన పనుల్లో చాలా వరకు జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో మనలో చాలామంది దైనందికి జీవితంలో నేడు, చాలా మందికి మొబైల్ ఫోన్‌లు తప్పనిసరిగా మారాయి. ప్రస్తుతం మొబైల్స్ లేకుండా మన జీవితంలో ఒక్కపని కూడా ముందుకు సాగదు. చాలా మంది ఒక్క క్షణం కూడా తమ మొబైల్ ఫోన్‌లను వదిలిపెట్టలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది.

మొబైల్ ఫోన్ల మితిమీరిన వాడకం మన ఆరోగ్యానికే కాక.. మన కళ్లకు కూడా హాని కలిగిస్తుంది. మొబైల్ వాడకం వల్ల చాలా మంది తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈతరం చాలామంది పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు మొబైల్ ఫోన్ వాడకం వ్యసనంగా మారింది. స్మార్ట్‌ఫోన్ లేకుండా అస్సలు ఉండలేకపోతున్నారు. ఫోన్లను ఉపయోగిస్తూ.. ప్రపంచాన్నే మర్చిపోతున్నారు. మొబైల్ ఫోన్లకు బానిసలైన వారు తమ చుట్టూ ఏం జరుగుతుందో కూడా పట్టించుకోవడం లేదు. దీనికి ఉదాహరణగా ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

వైరల్ అయిన వీడియో ప్రకారం.. ఒక మహిళ తన మొబైల్ ఫోన్‌లో మాట్లాడుతూ ఫ్రిజ్‌లో తన బిడ్డను ఉంచింది. అయితే ఫోన్‌లో కాల్ మాట్లాడుతూ నిమగ్నమైన ఆ మహిళ తన బిడ్డకు ఏం జరుగుతుందో అనే ధ్యాసే లేకుండా పోయింది. ఫోన్‌లో ఎవరితోనో మాట్లాడుతూ తన బిడ్డను ఫ్రిజ్‌లో ఉంచే ఆ మహిళ తన మొబైల్ ఫోన్‌లో అలానే కొనసాగిస్తోంది.

ఫ్రిజ్‌లో బిడ్డను ఉంచిన ఆవిడ తన మొబైల్ ఫోన్‌లో మాట్లాడుతూనే ఉంది. ఆమె ప్రశాంతంగా సోఫాలో కూర్చుని మాట్లాడుతూనే ఉంది. ఈ సమయంలో అక్కడికి వచ్చిన ఆమె భర్త.. బిడ్డ అక్కడ లేకపోవడం చూసి ఖంగుతిన్నాడు. అతను ఆమెను, "బిడ్డ ఎక్కడ?" అని ప్రశ్నిస్తాడు. కానీ బిడ్డ గురించి ఏమాత్రం తెలియని ఆవిడ, తన మొబైల్ ఫోన్‌లో నిమగ్నమై ఉంది. ఈ సమయంలో  మరింత ఆందోళనకు గురైన భర్త.. "ముందు, మొబైల్ ఫోన్‌లో మాట్లాడటం ఆపు" అని ఆమెను వారిస్తాడు. కానీ ఆవిడ తన భర్త మాట వినకుండా మొబైల్‌లో కాల్స్ మాట్లాడుతూనే ఉంటుంది. ఈ సమయంలో అతనికి కోపం వచ్చి తన భార్య చేతిలోంచి మొబైల్ ఫోన్‌ను లాక్కుంటాడు. ఈ సమయంలో బిడ్డ కనిపించకపోవడంతో తాను చేసిన తప్పుకు ఆవిడ తన తల బాదుకుంటుంది.

ఈ సంఘటన ఎక్కడ జరిగిందో తెలియడం లేదు. కానీ  @Prof_Cheems అనే ట్విట్టర్ ఖాతాలో ఈ వీడియో పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటికే ఈ  వీడియోను లక్షలాది మంది వీక్షించగా.. వేలాది మంది కామెంట్స్ చేశారు. వైరల్ అయిన ఈ వీడియోను చూసిన నెటిజన్లు ఈ విధంగా స్పందించారు. "మొబైల్ ఫోన్‌ను ఎక్కువగా వాడితే ఇలాగే జరుగుతుంది" అని కామెంట్ చేశారు. ఆ మహిళ చేసిన తప్పు పట్ల చాలా మంది ఆమెపై మండిపడ్డారు. మొబైల్ ఫోన్‌ను ఎక్కువగా వాడేవారు ఈ వీడియో చూసి చాలా నేర్చుకోవచ్చని కొందరు కామెంట్ చేశారు. 

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

