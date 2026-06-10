/Cobra Video: స్నానం చేసి ప్యాంట్ వేసుకున్నాడు.. కట్ చేస్తే జేబులో కింగ్ కోబ్రా.. వీడియో..

Baby King Cobra In Pocket Viral Video Watch: మనం రోజు వేసుకునే దుస్తుల్లోకి పాము దూరితే పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకుంటూనే ఎంతో భయం కలుగుతుంది.. సరిగ్గా అలాంటి ఘటనే ఒక యువకుడికి ఎదురైంది.. స్నానం ముగించుకొని ప్యాంట్ వేసుకున్న ఒక యువకుడి జేబులో ఏకంగా ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా పిల్ల దర్శనం ఇచ్చింది. దీనికి సంబంధించిన ఒళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. అయితే, ఆ పాము అతడు జేబులోకి ఎలా వచ్చింది? అతను ఎలా గుర్తించాడు? దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
అసలు ఏం జరిగిందో తెలుసా?
వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల ప్రకారం.. ఒక యువకుడు ఉదయాన్నే స్నానం పూర్తిచేసుకుని.. పక్కన ఉన్న ప్యాంటును తీసుకొని వేసుకున్నాడు. అయితే ప్యాంటు వేసుకున్న కొద్దిసేపటికే జేబు భాగంలో ఏదో కదులుతున్నట్టు అతడికి అనిపించింది.. అనుమానంతో ప్యాంటు ప్యాకెట్ సైడ్ పరిశీలించగా.. అందులో ఒక చిన్న నాగుపాము పిల్ల నక్కి ఉండటం చూసి అతడు ఒక్కసారిగా షాక్ గురయ్యాడు.. భయంతో వణికి పోతున్నప్పటికీ.. సదర్ యువకుడు ఏమాత్రం కంగారు పడకుండా.. చాకచక్యంగా వ్యవహరించాడు.. వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్స్కి సమాచారం అందించారు..
సురక్షితంగా బయటకు తీసిన స్నేక్ క్యాచర్..
సమాచారం అందుకున్న వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్ అక్కడికి చేరుకొని.. ఆ యువకుడి ప్యాంటులో ఉన్న నాగుపాముని పరిశీలించి చూసాడు. అత్యంత అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తూ.. ప్యాంట్ జేబును ఒక చిన్న కర్ర సహాయంతో తెరిచి.. అందులో ఉన్న చిన్న నాగుపాము పిల్లను బయటికి ఎలా తీసుకురావాలని పరిశీలించి చూసాడు.. వెంటనే ఆ స్నేక్ క్యాచర్.. జేబుపై భాగం కదిలించగానే అందులో నుంచి నాగుపాము పిల్ల బయటికి వచ్చేసింది.. వెంటనే అతను దాని తలభాగాన్ని పట్టుకొని.. జేబులో నుంచి బయటికి తీసేసాడు.
నెటిజన్లు హడల్..
ఈ షాకింగ్ వీడియో చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు భయాందోళనలు వ్యక్తం చేస్తూ వస్తున్నారు.. ఇకపై బట్టలు వేసుకునే ముందు 100 సార్లు చెక్ చేసుకోవాలి.. అంటూ కొంతమంది కామెంట్ పెడుతున్నారు. ముఖ్యంగా వర్షాకాలంతో పాటు ఎండాకాలం ఎక్కువగా ఉన్న రోజుల్లో చల్లదనం కోసం పాములు ఇళ్లలోకి, ఆరుబయట ఆరేసిన బట్టల్లోకి, బూట్లలోకి నక్కుతాయని.. కాబట్టి ప్రజలు వీటిని ధరించే క్రమంలో తప్పకుండా ఒకటికి రెండుసార్లు దులపడం మంచిదని.. దులిపిన తర్వాత చెక్ చేసుకోవడం మరింత మంచిదని వన్యప్రాణి సంరక్షకులు సూచిస్తూ ఉన్నారు.
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