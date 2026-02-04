English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Baby Snake Video: గుడ్డు పగలగొట్టగానే.. బయటికి వచ్చేసిన బుల్లి పాము.. వీడియో ఇదే..

Baby Snake Video: గుడ్డు పగలగొట్టగానే.. బయటికి వచ్చేసిన బుల్లి పాము.. వీడియో ఇదే..

Baby Snake Video Watch Now: ఓ చిన్న పాము గుడ్డులో నుంచి బయటికి వస్తున్న దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ వీడియోలో ఒక వ్యక్తి గుడ్డు పొరను తొలచి అందులో నుంచి పామును బయటకు వచ్చేలా చేస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వీడియోను ఇప్పుడే ఇక్కడ చూడండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 4, 2026, 04:13 PM IST



Baby Snake Video Watch Here: సాధారణంగా భూమిపైన కొన్ని పాములు మాత్రమే నేరుగా పిల్లలకు జన్మనిస్తాయి. కానీ వందలో 80 శాతం పాములు మాత్రం గుడ్డు పెట్టి పిల్లలకు జన్మనిస్తాయి. ఇలాంటి సమయాల్లో పాములు తప్పకుండా వాటి పిల్లలను రక్షించుకోవడానికి గుడ్ల దగ్గరే పాడుగాపులు కాస్తూ ఉంటాయి. సాధారణంగా మనం సోషల్ మీడియాలో వైర్లు అవుతున్న ఎన్నో రకాల ఫార్ములకు సంబంధించిన వీడియోలు చూసాం.. కానీ ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియో వీటన్నిటికీ చాలా భిన్నమైంది గా భావించవచ్చు. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న బేబీ స్నేక్ సంబంధించిన వీడియో ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. ఇంతకీ ఈ వీడియోలో ఏముంది? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

ఈ వీడియోకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. పాము గుడ్డు నుంచి ఒక చిన్న పిల్ల బయటికి రావడం కనిపిస్తుంది.. వీడియో ప్రారంభంలో ఒక వ్యక్తి తెల్లని గుడ్డును పట్టుకొని.. ఉండడం మీరు చూడొచ్చు.. ఆ తర్వాత ఆ వ్యక్తి దాని పొరను మెల్లగా విడదీస్తూ కనిపించడం మీరు క్లియర్‌గా చూడవచ్చు. అప్పుడే మీకు ఆ గుడ్డు లోపల ఉన్న చిన్న పాము పిల్ల కనిపిస్తుంది. సాధారణంగా అప్పుడే పుట్టిన పాములు అంతగా విషం కలిగి ఉండవు..

ఆ వ్యక్తి గుడ్డు పెంకును కొద్దిగా తొలగించిన వెంటనే పాము.. నెమ్మదిగా తలను బయటికి పెట్టి.. చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలను అటు ఇటు చూస్తూ ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు.. అంతేకాకుండా ఆ బుల్లి పాము తన నాలుకను బయటపెట్టి పరిసరాలను క్లియర్గా చూడడం మీరు ఈ వీడియోలో ఎంతో స్పష్టంగా చూడవచ్చు.. ఆ తర్వాత ఈ చిన్న పాము గుడ్డు లోపలి నుంచి పూర్తిగా బయటికి వచ్చి అతని చేతిపై పాకుతూ ఉండేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. 

Also Read: Cobra Hood Video: వామ్మో.. ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో పడగ విప్పిన నాగుపాము.. వీడియో ఇదే చూడండి..

ఆ చిన్న పాము అతని చేతిపై పాకుతూ నెమ్మదిగా కదులుతూ ఉన్న అద్భుతమైన దృశ్యాలు మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. ఈ పాము చాలా చిన్నదిగా ముదురు రంగు మచ్చలతో కూడిన చర్మం కలిగి ఉంది. ఇలాంటి అరుదైన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో అప్పుడప్పుడు ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు కూడా ఈ వీడియోను యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను కొన్ని వేల మంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించారు.



About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

