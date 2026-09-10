Snake Babies Found In Bajaj Pulsar Bike Video: బైకుల్లో ఎలకలతో పాటు చిన్న చిన్న పక్షులు దూరిన సంఘటనలను మనం ఇప్పటికీ ఎన్నో సార్లు చూసి ఉంటాం.. కానీ ఏకంగా ఒక విషసర్పం బైక్ లోపల సురక్షితమైన స్థావరాన్ని ఏర్పాటు చేసి పిల్లలను పెడితే ఎలా ఉంటుంది.? సరిగ్గా ఇలాంటి షాకింగ్ ఘటనకు సంబంధించిన షార్ట్ వీడియోనే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఒక బజాజ్ పల్సర్ బైక్ను పాము తన ఆవాసంగా చేసుకున్న తీరు సోషల్ మీడియా నెటిజన్స్ ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. అసలు ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగింది.? ఎలా జరిగింది.? దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
అయితే, ఎక్కడికో వెళ్లాల్సిన వచ్చిన ఆ బైక్ యజమాని.. తన పల్సర్ బైక్ను తీసే క్రమంలో లోపల ఏదో కదలిక ఉండటాన్ని విన్నాడు.. అనుమానంతో బైక్ మొత్తాన్ని చెక్ చేశాడు.. బైక్ ఇంజన్తో పాటు బాడీ ప్యానెల్స్ మధ్యలో పాము పిల్లలు ఉన్నట్లు గుర్తించి భయాందోళనకు గురైన్నట్లు తెలుస్తోంది.. పరిస్థితి తీవ్రతను గమనించిన బైక్ యజమాని వెంటనే ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా స్నేక్ క్యాచర్స్కు సమాచారం అందించిన్నట్లు సమాచారం..
ఘటన స్థలానికి చేరుకున్న స్నేక్ క్యాచర్స్ బృందం బైక్ పార్ట్స్కి ఎలాంటి నష్టం కలగకుండా.. పాము పిల్లలకు హాని జరగకుండా రెస్క్యూ మొదలుపెట్టడం మీరు ఈ వీడియో క్లియర్గా చూడొచ్చు.. బైక్ ఇరుకైన భాగాల్లో నక్కిన పాము పిల్లలను బయటకు రప్పించేందుకు స్నేక్ క్యాచర్స్ వాటర్ స్ప్రేను చేయ్యడం ఈ వీడియోలో క్లియర్గా మీరు చూడొచ్చు..
నీటి తుంపర్లు పడగానే.. అసౌకర్యానికి గురైన ఒక పాము పిల్ల నెమ్మదిగా బైక్ లోపలి నుంచి తల బయటకు పెట్టి కదులడం మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చూడొచ్చు.. అయితే, వీడియోను క్లియర్గా చూస్తే.. కేవలం ఒక్కపాము మాత్రమే.. బయటి చూస్తున్న మీరు గమనించవచ్చు. అయితే, ఆ పాము కూడా బైక్ లోపలి పార్ట్స్లోకి వెళ్లిపోవడం మీరు గమనించవచ్చు. అయితే, ఈ ఘటన ఎక్కడ, ఎలా జరిగిందని స్పష్టంగా తెలిదు.. కానీ, ప్రస్తుతం ఈ రెస్క్యూ వీడియో ఇన్స్టాగ్రామ్లో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్స్ వివిధ రకాలుగా కామెంట్స్ సెక్షన్లో స్పందిస్తూ వస్తున్నారు.
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