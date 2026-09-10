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పల్సర్‌లో పాము కాపురం.. పిల్లలకు జన్మనిచ్చిన విషసర్పం! వీడియో..

Snake Babies Video: బజాజ్ పల్సర్‌ మోటర్‌ సైకిల్‌లో ఓ పాము పిల్లలు పెట్టింది. దీనికి సంబంధించిన ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. అలాగే ఈ వీడియోలో బైక్ పార్ట్స్‌ నుంచి పాము పిల్ల బయిటి రావడం మీరు క్లియర్‌గా చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 10, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 03:39 PM IST
పల్సర్‌లో పాము కాపురం.. పిల్లలకు జన్మనిచ్చిన విషసర్పం! వీడియో..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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పల్సర్‌లో పాము కాపురం.. పిల్లలకు జన్మనిచ్చిన విషసర్పం! వీడియో..
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