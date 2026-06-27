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Viral Video: వైరల్ బాల బాబా నిమ్మకాయ మ్యాజిక్.. ఎంటో చూశారా?

Bala Baba Viral Video: తనగా సోషల్ మీడియాలో ఓ  బాల బాబా నీటిలోని నిమ్మకాయను గాల్లోకి లేపుతున్న వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. దీనిని చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు షాక్‌ అయిపోతున్నాయి. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 27, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 02:47 PM IST
Viral Video: వైరల్ బాల బాబా నిమ్మకాయ మ్యాజిక్.. ఎంటో చూశారా?
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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