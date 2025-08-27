Banded Krait Snake Video: అయ్యో.. పాము గొంతులో ఇరుక్కున్న చేప.. ఆ కట్లపాము ఎలా తండ్లాడుతుందో చూడండి..

Banded Krait Snake Video Watch Here: పండగ వేల సోషల్ మీడియాలో ఓ పాముకు సంబంధించిన వీడియో హల్చల్ చేస్తోంది. ఇప్పుడు ఈ వీడియో అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. ఓ గ్రామంలోని పెద్ద నూతిలో ఆశ్చర్యం కలిగించే పాము కు సంబంధించిన దృశ్యాలు కనిపించాయి. ఏకంగా ఓ పాము నూతిలో ఉన్న చేపలను వేటాడుతున్న దృశ్యానికి సంబంధించిన వీడియోనే వైరల్గా మారింది. ఈ వీడియోలో ఓ పాము సామర్థ్యానికి మించి ఎంతో కష్టపడుతూ చేపను తినడం సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటుంది. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఓ గ్రామంలో యువకుడు తన పంట పొలం దగ్గర ఉన్న బావి దగ్గరికి వెళ్తాడు. అయితే, అతడికి బావిలో ఓ పాము చేపను తింటున్నట్లు గమనిస్తాడు. ఈ సంఘటనను ఆయన తన స్మార్ట్ ఫోన్లో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో వదిలాడు. ఇప్పుడు ఈ వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది.. వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఓ అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాము నీటిలో ఉన్న చేపను వేటాడి మింగేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. అయితే ఆ పాము తల చేప కంటే చిన్నదిగా ఉండడంతో.. ఆహారాన్ని మింగలేక నానా ఇబ్బందులు పడుతుంది.
ఆ పాము కొద్దిసేపు చేప శరీరంలోని ముళ్ళు గొంతులో ఇరుక్కొని తీవ్ర ఇబ్బందులు పడినట్లు ఈ వీడియోలో మీరు గమనించవచ్చు. ఆ ముళ్ళు పాము గొంతులో కొచ్చుకున్నప్పటికీ ఏమాత్రం లెక్కచేయకుండా తన తల కంటే పెద్దదిగా ఉన్న చేపను అమాంతం గొంతు నుంచి తన పొట్ట లోపలికి మింగేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. కొద్దిసేపటి వరకు చేప పాము గొంతులోనే ఇరుక్కుపోయింది.. ఆ తర్వాత ఆ పాము నెమ్మదిగా ఆ చేపను మింగి.. ఒడ్డుపై విశ్రాంతి తీసుకోవడం మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చూడొచ్చు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేస్తోంది.
ఈ వీడియోలో తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ పాము బండెడ్ క్రైట్ (banded krait) జాతికి చెందిందని వారు అనుకుంటున్నారు. సాధారణంగా ఈ పాము అత్యంత ప్రమాదకరమైందని మనందరికీ తెలుసు. దీనిని తెలుగులో కట్లపాముగా పిలుస్తారు. ఈ పాము చూడడానికి చిన్నదిగా, సన్నగా ఉన్నప్పటికీ.. చాలా ప్రమాదకరం. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోను ఓ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియోని విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది.
