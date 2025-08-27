English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Banded Krait Snake Video: అయ్యో.. పాము గొంతులో ఇరుక్కున్న చేప.. ఆ కట్లపాము ఎలా తండ్లాడుతుందో చూడండి..

Banded Krait Snake Video Watch: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఓ అత్యంత ప్రమాదకరమైన కట్లపాము చేపను మింగుతున్న దృశ్యాలు ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తున్నాయి. ఈ వీడియోలో ప్రమాదకరమైన పాము గొంతులో చేప ముల్లు ఇరుక్కుపోవడ మీరు గమనించవచ్చు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 27, 2025, 01:24 PM IST

Banded Krait Snake Video: అయ్యో.. పాము గొంతులో ఇరుక్కున్న చేప.. ఆ కట్లపాము ఎలా తండ్లాడుతుందో చూడండి..

Banded Krait Snake Video Watch Here: పండగ వేల సోషల్ మీడియాలో ఓ పాముకు సంబంధించిన వీడియో హల్చల్ చేస్తోంది. ఇప్పుడు ఈ వీడియో అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. ఓ గ్రామంలోని పెద్ద నూతిలో ఆశ్చర్యం కలిగించే పాము కు సంబంధించిన దృశ్యాలు కనిపించాయి. ఏకంగా ఓ పాము నూతిలో ఉన్న చేపలను వేటాడుతున్న దృశ్యానికి సంబంధించిన వీడియోనే వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో ఓ పాము సామర్థ్యానికి మించి ఎంతో కష్టపడుతూ చేపను తినడం సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటుంది. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

ఓ గ్రామంలో యువకుడు తన పంట పొలం దగ్గర ఉన్న బావి దగ్గరికి వెళ్తాడు. అయితే, అతడికి బావిలో ఓ పాము చేపను తింటున్నట్లు గమనిస్తాడు. ఈ సంఘటనను ఆయన తన స్మార్ట్ ఫోన్లో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో వదిలాడు. ఇప్పుడు ఈ వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది.. వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఓ అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాము నీటిలో ఉన్న చేపను వేటాడి మింగేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. అయితే ఆ పాము తల చేప కంటే చిన్నదిగా ఉండడంతో.. ఆహారాన్ని మింగలేక నానా ఇబ్బందులు పడుతుంది. 

ఆ పాము కొద్దిసేపు చేప శరీరంలోని ముళ్ళు గొంతులో ఇరుక్కొని తీవ్ర ఇబ్బందులు పడినట్లు ఈ వీడియోలో మీరు గమనించవచ్చు. ఆ ముళ్ళు పాము గొంతులో కొచ్చుకున్నప్పటికీ ఏమాత్రం లెక్కచేయకుండా తన తల కంటే పెద్దదిగా ఉన్న చేపను అమాంతం గొంతు నుంచి తన పొట్ట లోపలికి మింగేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. కొద్దిసేపటి వరకు చేప పాము గొంతులోనే ఇరుక్కుపోయింది.. ఆ తర్వాత ఆ పాము నెమ్మదిగా ఆ చేపను మింగి.. ఒడ్డుపై విశ్రాంతి తీసుకోవడం మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్‌గా చూడొచ్చు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే ఇంటర్నెట్‌ను షేక్ చేస్తోంది. 

ఈ వీడియోలో తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ పాము బండెడ్ క్రైట్ (banded krait) జాతికి చెందిందని వారు అనుకుంటున్నారు. సాధారణంగా ఈ పాము అత్యంత ప్రమాదకరమైందని మనందరికీ తెలుసు. దీనిని తెలుగులో కట్లపాముగా పిలుస్తారు. ఈ పాము చూడడానికి చిన్నదిగా, సన్నగా ఉన్నప్పటికీ.. చాలా ప్రమాదకరం. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోను ఓ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియోని విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Banded Krait VideoViral videolatest videoLatest Viral NewsLatest Video Viral

