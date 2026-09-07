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Bandhu Singh 5 Girlfriends: 63 ఏళ్ల వయసులో ఐదుగురు ప్రియురాళ్లు..ఇద్దరు గర్భవతులు..డబ్బు కోసం గజదొంగగా మారిన తాత!

Bandhu Singh 5 Girlfriends News: సరైన సంపాదన లేకపోయినా, అత్యంత విలాసవంతమైన, ఖరీదైన జీవితాన్ని గడపాలనే బలమైన కోరికతో 63 ఏళ్ల బంధు సింగ్ అనే వృద్ధుడు దొంగతనాన్ని తన ప్రధాన వృత్తిగా ఎంచుకున్నాడు. ఏకంగా ఐదుగురు ప్రియురాళ్లతో అక్రమ సంబంధాలు నడుపుతూ, వారి విలాసాలు, అవసరాల కోసం దొంగతనాలనే నమ్ముకున్న ఈ తాత కథ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 07, 2026, 12:20 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 12:20 PM IST
Bandhu Singh 5 Girlfriends: 63 ఏళ్ల వయసులో ఐదుగురు ప్రియురాళ్లు..ఇద్దరు గర్భవతులు..డబ్బు కోసం గజదొంగగా మారిన తాత!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Bandhu Singh 5 Girlfriends: 63 ఏళ్ల వయసులో ఐదుగురు ప్రియురాళ్లు..ఇద్దరు గర్భవతులు..డబ్బు కోసం గజదొంగగా మారిన తాత!
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