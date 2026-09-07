/Bandhu Singh 5 Girlfriends: 63 ఏళ్ల వయసులో ఐదుగురు ప్రియురాళ్లు..ఇద్దరు గర్భవతులు..డబ్బు కోసం గజదొంగగా మారిన తాత!

Bandhu Singh 5 Girlfriends News: సాధారణంగా వృద్ధాప్యంలో ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని గడపాలని చాలామంది కోరుకుంటారు. కానీ, 63 ఏళ్ల వయసు వచ్చినప్పటికీ ఏమాత్రం మారకుండా, విలాసాల కోసం దొంగతనాలను వృత్తిగా ఎంచుకున్నాడు ఒక వృద్ధుడు. తనకున్న ఐదుగురు ప్రియురాళ్ల సరదాలు తీర్చడానికి, వారి ఖరీదైన ఖర్చులను భరించడానికి దొంగగా మారిన ఈ తాత కథ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా నిలిచింది.
పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. ఇటీవల అరెస్టు అయిన ఒక దొంగను 63 ఏళ్ల బంధు సింగ్గా అధికారులు గుర్తించారు. పోలీసుల విచారణలో బంధు సింగ్ గురించి వెల్లడైన వివరాలు విని స్వయంగా పోలీసు అధికారులే ఒక్కసారిగా షాక్కు గురయ్యారు. బంధు సింగ్కు ఐదుగురు మహిళలతో అక్రమ సంబంధాలు ఉన్నాయని ఈ విచారణలో తేలింది. వృద్ధాప్యంలో ఉన్నప్పటికీ, తన ఉంపుడుగత్తెలతో సరదాగా గడపడం కోసం అతను దొంగతనాల బాట పట్టాడు.
బంధు సింగ్ ప్రియురాళ్లు అత్యంత విలాసవంతమైన, ఖరీదైన జీవనశైలిని కోరుకునేవారు. వారి కోరికలను తీర్చడానికి, వారి ఖరీదైన ఖర్చులను భరించడానికి అతనికి నిత్యం పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు అవసరమయ్యేది. కానీ అతనికి ఎటువంటి సరైన ఆదాయ వనరు లేదు. దీంతో సులభంగా డబ్బు సంపాదించేందుకు దొంగతనాన్ని తన వృత్తిగా ఎంచుకున్నాడు.
తన ప్రియురాళ్ల ఖర్చుల కోసం బంధు సింగ్ ప్రతిరోజూ ఏదో ఒక ఇంట్లోకి లేదా దుకాణంలోకి చొరబడి దొంగతనాలకు పాల్పడేవాడు. రాత్రి పూట అత్యంత కుయుక్తితో పక్కా పథకాలు వేసి, విభిన్న ప్రాంతాలలో నిరంతరం దొంగతనాలు చేసేవాడని పోలీసులు వెల్లడించారు.
ఈ కథలో మరింత విస్తుపోయే విషయం ఏమిటంటే, బంధు సింగ్ ఐదుగురు ప్రియురాళ్లలో ఇద్దరు గర్భవతులై పిల్లలను కూడా కన్నారు. దీంతో ఆ పిల్లల పెంపకానికి అయ్యే ఖర్చులతో పాటు, ప్రియురాళ్ల వివిధ రకాల విలాసవంతమైన కోరికలను తీర్చడానికి అతనికి ఇంకా పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు అవసరమైంది. అందుకే అతను ప్రతిరోజూ చాలా తెలివిగా, కుయుక్తితో దొంగతనాలు చేస్తూ సాగాడు.
చివరకు ఈ నిత్య దొంగల తాత పోలీసుల నిఘాకు చిక్కి అరెస్ట్ అయ్యాడు. బంధు సింగ్ను అదుపులోకి తీసుకుని దర్యాప్తు చేయగా, అతని విలాసవంతమైన జీవనశైలి, దొంగతనాల వెనుక ఉన్న ఐదుగురు ప్రియురాళ్ల అసలు రంగు వెలుగులోకి వచ్చింది. చిన్న వయసు నుంచే దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న బంధు సింగ్, వయసు పైబడిన తర్వాత కూడా అదే దారిలో కొనసాగాడు. ఈ తాత వింత జీవనశైలి, అతని నేరాల కథ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియా వ్యాప్తంగా విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. ఈ విషయం గతంలో ఎప్పుడో జరిగినదే అయినా.. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా పుణ్యమా అంటూ ఈ వార్త మరోసారి వైరల్గా మారింది.
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