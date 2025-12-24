English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Red Beach Video: ఇరాన్‌లో మహా అద్భుతం.. ఎర్రగా మారిన బీచ్.. ఏం జరిగిందో తెలుసా? వీడియో..

Red Beach Video: ఇరాన్‌లో మహా అద్భుతం.. ఎర్రగా మారిన బీచ్.. ఏం జరిగిందో తెలుసా? వీడియో..

Red Beach Video Latest: ఇరాన్‌లోని ఓ నదీ తీరం వద్ద సముద్రం ఎరుపు రంగులోకి మారింది. దీనిని చూసిన చాలామంది స్థానికులు ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. ఇలా మారడానికి గల కారణాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 24, 2025, 02:56 PM IST

Red Beach Video: ఇరాన్‌లో మహా అద్భుతం.. ఎర్రగా మారిన బీచ్.. ఏం జరిగిందో తెలుసా? వీడియో..

Red Beach Video Latest News: ఇరాన్‌లోని హార్ముజ్ ద్వీపం మరోసారి సోషల్ మీడియాలో నిలిచింది. ఇప్పుడు మరోసారి ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాల కారణంగా బీచ్‌తో పాటు సముద్రతీరాలు ఎరుపు రంగులోకి మారాయి. సహజంగానే బీచ్ అంతా ఎరుపులోకి మారడం వల్ల ఒక్కసారిగా అందరూ ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. సాధారణంగా నీలిరంగు నీటిని చూసి ఉంటారు. కానీ ఈ బీచ్ సమీపంలో ఏకంగా నీరు మొత్తం ఎరుపు రంగులోకి మారడంతో.. చూసి ఎందుకు చాలామంది అక్కడికి చేరుకుంటున్నారు. ఇలాంటి సమయాల్లోనే కొంతమంది వీడియోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇవి వైరల్‌గా మారాయి..

పెర్షియన్ గల్ఫ్‌లోని హార్ముజ్ జలసంధి సమీపంలో ఉండే హార్ముజ్ ద్వీపం చాలా ప్రత్యేకమైనది ఇక్కడి పర్వతాలు ఐరన్ ఆక్సైడ్, ఖనిజ హెమటైట్ కు ప్రసిద్ధి..హెమటైట్ (Fe2O3) అధికంగా ఉండటం వల్ల ఇది భూమిపై ఎరుపు రంగును ఉత్పత్తి చేయడానికి సహాయపడుతుంది. దీని కారణంగానే ఆ బీచ్ మొత్తం ఎరుపు రంగులోకి మారిపోయిందని కొంతమంది పర్యావరణ వేత్తలు చెబుతున్నారు. అంగారక గ్రహం కూడా ఇలాంటి ఖనిజాలను కలిగి ఉండడం వల్ల ఎరుపు రంగులో ఉందని వారు అంటున్నారు. 

వర్షం పడినప్పుడు నీరు పర్వత ప్రాంతాల్లో ఉండే ఈ ఐరన్ గుండ ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. దీని కారణంగా హెమటైట్  కూడా వరదలకుండా నేలపైకి చేరుకుంటాయి. అలాగే ఇవి నెమ్మది నెమ్మదిగా తీరం వైపుకు వెళుతూ ఉంటాయి. దీని కారణంగానే సహజ రంగులో ఉండే నీరు నెమ్మది నెమ్మదిగా రంగు మారుతూ ఎరుపు రంగులోకి వస్తుంది. అయితే, ఈ ఎరుపు రంగు నీరు పర్యావరణానికి ఎలాంటి హాని కలిగించమని కొంతమంది పర్యావరణ వ్యక్తులు తెలుపుతున్నారు. కానీ చాలామంది ఇలాంటి నీరును చూసి భయపడుతూ ఉంటారని వారంటున్నారు. హార్ముజ్ ద్వీపంలోని ఇవే కాకుండా వివిధ రకాల ఖనిజాలు ఉన్నట్లు సమాచారం. వీటి కలయిక కారణంగా కూడా నీరు మరింత ఎరుపు రంగులోకి మారిందని పర్యావరణవేత్తలు వెల్లడించారు. 

Also Read: King Cobra Video: ఏంగుండెరా వాడిది.. 20 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాతో ఏంచేస్తున్నాడో తెలిస్తే షాక్.. వీడియో మీకోసం..

హార్ముజ్ ద్వీపం సమీపంలో ఉన్న బీచ్‌ను చూసేందుకు ఇప్పుడు చాలామంది తరలివస్తున్నారు. అంతేకాకుండా కొంతమంది టూరిస్టులు కూడా ఈ ప్లేస్‌ను విసిట్ చేసేందుకు ఇష్టపడుతున్నారు. అయితే, అక్కడున్న చాలామంది దీనికి సంబంధించిన వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తూ వస్తున్నారు. తాజాగా ఒకరు పోస్ట్ చేసిన వీడియోనే వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోను కొన్ని వేలమందికి పైగా వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. కొంతమంది ఈ వీడియో చూసిన వారు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సృష్టించిన దృశ్యాలని కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

Also Read: King Cobra Video: ఏంగుండెరా వాడిది.. 20 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాతో ఏంచేస్తున్నాడో తెలిస్తే షాక్.. వీడియో మీకోసం..

