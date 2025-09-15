English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bear Reel Video: వీడు మామూలోడు కాదు.. ఎలుగుబంటికి కూల్ డ్రింక్ ఇచ్చిన యువకుడు.. రీల్స్ వీడియో వైరల్..

Bear Reel Video Watch: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఎలుగుబంటికి ఒక యువకుడు కూల్ డ్రింక్ ఇస్తున్న వీడియో అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. ఈ ఘటన ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో జరిగినట్లు సమాచారం. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 15, 2025, 03:13 PM IST

 Bear Reel Video Watch Here: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తరుణ్ అనే వ్యక్తికి సంబంధించిన అనేక రకాల వీల్స్ వైరల్ అవుతూ ఉన్నాయి. ఆ యువకుడికి రీల్స్ అంటే చాలా పిచ్చి.. అందుకే తన ప్రాణాలను సైతం పణంగా పెట్టి మరి రీల్సును చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు. అందుకే ఆ యువకుడు పోస్ట్ చేసే ప్రతి ఒక్కరి లక్షల్లో వీక్షిస్తూ ఉంటారు. తాజాగా ఈ యువకుడికి సంబంధించిన మరో రీల్ ఇంటర్నెట్‌లో తెగ వైరల్ అవుతుంది. ఈ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. నిజానికి తరుణ్ పోస్ట్ చేసిన రియల్ ఏంటి? ఇంత పిచ్చిపిచ్చిగా వైరల్ అవ్వడానికి గల కారణాలేంటి? ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

సాధారణంగా తరుణ్ చేసే సాహసోపేతమైన చర్యలకు సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క రీల్ వీడియో వైరల్ గా మారుతుంది. ఇందులో భాగంగానే ఇటీవల తరుణ్ ఎలుగుబంటికి కూల్ డ్రింక్ ఇచ్చిన వీడియో తెగ వైరల్‌తగా మారింది. సాధారణంగా ఎలుగుబంటి చూస్తేనే అందరూ పారిపోతూ ఉంటారు. అంతేకాకుండా కొంతమందతే, అది ఎక్కడ ఉందని తెలుసుకొని మరి అక్కడికి వెళ్లేందుకు ఇష్టపడరు. అలాంటిది ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోలో యువకుడు ఏకంగా ఎలుగుబంటి దగ్గర దాకా వెళ్లి.. దానికి కూల్ డ్రింక్ ఇచ్చాడు..

 
 
 
 
 

వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. ఆ యువకుడు ఒక చిన్న కూల్ డ్రింక్ బాటిల్ను పట్టుకొని.. ఒక ఎలుగుబంటి దగ్గరికి వెళ్లడం చూడొచ్చు. ఆ యువకుడు వెలుగుబంటి దగ్గర దాకా వెళ్లి.. ఆ కూల్ డ్రింక్ బాటిల్‌ను అక్కడ పెట్టి వచ్చాడు. అయితే ఎలుగుబంటి ఆ కూల్ డ్రింక్ బాటిల్ వెంటనే తీసుకొని అందులో ఉన్న మొత్తం డ్రింక్ మొత్తం తాగేసింది. బాటిల్ ఖాళీ చేసేసి ఎలుగుబంటి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలే సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ ఉన్నాయి.

ఈ వీడియోను 'ఖుష్బు_జర్నో' అనే X ఖాతా నుంచి పోస్ట్ చేశారు. అయితే, ఈ వీడియో ఇప్పుడు అన్ని సోషల్ మీడియా మాధ్యమాల్లో అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఘటన ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని కాంకేర్ జిల్లాలోని నారా గ్రామంలో  జరిగినట్లు సమాచారం. ఈ వీడియోను చూసిన చాలా మంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు అతడి ధైర్యాన్ని మెచ్చుకుంటున్నారు. అంతేకాకుండా మరికొంతమంది ప్రమాదకరమైన ఎలుగుబంటితో ఆటలాడడం సరికాదని చెబుతున్నారు. ఏది ఏమైనా ఈ వీడియోకు ఇప్పటివరకు కోట్లలో వ్యూస్ వచ్చాయి.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

