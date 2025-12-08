English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Snakes Video: బొడ్డు కిందికి చీర కట్టి.. రెండు చేతులతో 2 పాములను పట్టిన శివంగి.. వీడియో ఇదే..

Snakes Viral Video: తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఓ మహిళ స్నేక్ క్యాచర్‌కు సంబంధించిన వీడియోను చూసి అందరూ ఆశ్చర్యాన్ని గురవుతున్నారు. ముఖ్యంగా యువతి ఎంతో చాకచక్యంగా రెండు చేతులతో పాములను పట్టుకోవడం చూసి వీడియోను చాలామందికి షేర్ చేస్తున్నారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 8, 2025, 04:27 PM IST

Snakes Video: బొడ్డు కిందికి చీర కట్టి.. రెండు చేతులతో 2 పాములను పట్టిన శివంగి.. వీడియో ఇదే..

Snakes Video Viral: సాధారణంగా మహిళలు పాములను చూస్తే.. 20 అడుగుల దూరం పరిగెడతారు. అలాంటిది ఓ మహిళ తన రెండు చేతులతో రెండు పాములను పట్టుకోవడం ఆశ్చర్యమేస్తోంది. అందరు మహిళలు బల్లులను చూస్తేనే కేకలు వేస్తూ భయపడిపోతూ ఉంటారు. అలాంటిది ఈ మహిళ ధైర్యాన్ని చూసి ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు పొగడ్తల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాములను సైతం ఎంతో సులభంగా పట్టుకోవడం చూసి కొంతమంది వీడియోను షేర్ కూడా చేస్తున్నారు. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఓ పాత ఇంట్లో కుండలో దూరిన రెండు పాములను రెస్క్యూ చేసేందుకు ఓ మహిళా స్నేక్ క్యాచర్ అక్కడికి చేరుకుంటుంది. ఆ స్నేక్ క్యాచర్ కుండలో ఉన్న పాములను పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. ముందుగా ఆ యువతి కుండలో చేతుపెట్టి రెండు పాములను బయటకు తీస్తుంది. ఆ రెండు పాములను ఒకటి కుడి చేతిలో మరొకటి ఎడమ చేతిలో పట్టి కెమెరాకు చూపిస్తుంది. ఆ యువతి ఏమాత్రం భయం లేకుండా రెండు పాములను పట్టుకోవడం చూసి స్థానికులు ఆశ్చర్యపోయారు. అయితే, ఈ సమయంలో ఆ పాములు ఆమెపైకి దాడి చేసే ప్రయత్నం కూడా చేశాయి. అయినప్పటికీ ఏమాత్రం భయపడకుండా పాములను రెస్క్యూ చేసేసింది. 

సాధారణంగా స్నేక్ క్యాచర్స్ అందరూ సోషల్ మీడియాలో వారి పట్టుకుంటున్న పాములకు సంబంధించిన వీడియోలను పోస్ట్ చేస్తూ వస్తున్నారు.. ఇందులో భాగంగానే ఈ మహిళా స్నేక్‌ క్యాచర్ కూడా తన రెస్క్యూ చేసిన పాములకు సంబంధించిన వీడియోలను ఎప్పటికప్పుడు పోస్ట్ చేస్తూ వస్తుంది. అయితే ఇటీవల పోస్ట్ చేసిన ఈ వీడియో మాత్రం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతుంది. ఈ వీడియోలో యువతి పింక్ కలర్ సారీ ధరించడం, అంతేకాకుండా హ్యాండ్స్ లెస్ జాకెట్ ధరించి ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు. 

Also ReadKing Cobra Video: కింగ్ కోబ్రా తలపై ప్లాస్టిక్ డబ్బా పెట్టి.. ఏం చేస్తున్నారో మీరే చూడండి..

అయితే, ఈ వీడియో చూసినవారు కొంత మంది నెగిటివ్ కామెంట్స్ కూడా చేస్తున్నారు. ఈ వీడియోలో యువతి పాములను రక్షించడం మంచిదే అయినప్పటికీ.. బొడ్డు కిందికి చీర కట్టి ఎక్స్పోజింగ్ చేస్తుందని సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు అంటున్నారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతుంది. చూసిన వారంతా అబ్బ ఇంత అందమైన అమ్మాయి అత్యంత రిస్కీ జాబ్ చేస్తుందని సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

