English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Video Viral: ట్రాన్స్‌జెండర్ బ్యూటీ ముందు హీరోయిన్‌లు కూడా ఫసక్.!. నెట్టింట దుమ్మురేపుతున్న వీడియో..

Beautiful Lady Transgender goes viral: లేడీ ట్రాన్స్ జెండర్ ఒక రేంజ్ లో అందంగా ఉంది. ఆమె ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఒక రేంజ్ లో ఫెమస్ అయిపోయింది. ఆమెను చూస్తున్న నెటిజన్లు హీరోయిన్ కు ఏమాత్రం తక్కువ లేదంటూ ఆమె అందానికి ఫిదా అవుతున్నారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ గా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 20, 2025, 07:25 PM IST
  • నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్న లేడీ ట్రాన్స్ జెండర్..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

Employees DA: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్?..18 నెలల డీఏలు రిలీజ్‌పై ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన!
6
Employees DA
Employees DA: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్?..18 నెలల డీఏలు రిలీజ్‌పై ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన!
Old Rs 2 Note: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
6
Old 2 Rs Note
Old Rs 2 Note: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
EPS 95 Minimum Pension Hike: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు సర్‌ప్రైజ్ బొనంజా.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మాదిరే పెన్షన్..!
5
EPFO Pension
EPS 95 Minimum Pension Hike: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు సర్‌ప్రైజ్ బొనంజా.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మాదిరే పెన్షన్..!
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు డబుల్‌ జాక్‌పాట్‌.. ఊహించని రీతిలో పెరగనున్న జీతాలు, డీఏ
6
Salary Hike
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు డబుల్‌ జాక్‌పాట్‌.. ఊహించని రీతిలో పెరగనున్న జీతాలు, డీఏ
Video Viral: ట్రాన్స్‌జెండర్ బ్యూటీ ముందు హీరోయిన్‌లు కూడా ఫసక్.!. నెట్టింట దుమ్మురేపుతున్న వీడియో..

Beautiful Lady Transgender goes sensational on social media: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజు కుప్పలు తెప్పలుగా వీడియోలు వైరల్ అవుతుంటాయి. ఎక్కడ ఎలాంటి ఘటనలు జరిగిన ఇటీవల జనాలు తమఫోన్ లలో వీడియోలు తీసుకుని వెంటనే సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తున్నారు. దీంతో చాలా మంది ఓవర్ నైట్ లోఫెమస్ అయిపోతున్నారు. ఒకప్పుడు తమకు పబ్లిసిటీ లేదని, ఎవరు గుర్తించడంలేదని చాలా బాధపడేవారు.

కానీ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియా యుగంలో ఫోన్ ఉంటే చాలు.. తమ టాలెంట్ ను వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తే అది జెట్ స్పీడ్ లో వైరల్ అవుతుంది. అయితే.. నెటిజన్లకు నచ్చితే ఒక రెంజ్ లోఫెమస్ చేస్తున్నారు. అయితే.. కొంత మంద ఓవర్ నైట్ లో ఫెమస్ అవ్వడమే కాకుండా.. సినిమాల్లో చాన్స్ లు కొట్టేసి వారి లైఫ్ మొత్తంగా టర్నింగ్ అయిపోయిన ఘటనలు కొకొల్లలు.

 

ప్రస్తుతం ఒక ట్రాన్స్ జెండర్ వీడియో నెట్టింట ఒక రేంజ్ లో వైరల్గా మారింది. దీనిలో ట్రాన్స్ జెండర్ ట్రైన్ లో ప్యాసింజర్ ల నుంచి డబ్బులు వసూలు చేస్తుంది. మరీ ఆమె అందం చూసి అక్కడున్న ప్రయాణికులు ఆమెకు డబ్బుల్ని ఇవ్వడంతో పాటు ఆమె అందాన్ని వీడియో తీసి మరీ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దీంతో అది కాస్త జెట్ స్పీడ్ లో వైరల్ గా మారింది.

Read more: Venu Swamy Video: ఇక్కడి నుంచి బైటకు వెళ్లిపో.!.. వేణుస్వామిని కామాఖ్యా ఆలయం నుంచి బైటకు తోసేసిన అర్చకులు.!. వీడియో వైరల్..

దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు మాత్రం ట్రాన్స్ జెండర్ అందానికి ఫిదా అవుతున్నారు. అసలు.. ఆమె హీరోయిన్ ల కన్నా.. ఏమాత్రం తీసిపోనట్లు ఉందని అంటున్నారు. ఆమె హైట్, వైట్ కలర్ స్కీన్ టోన్, నవ్వుతూ ఆమెను చూస్తే అసలు.. ట్రాన్స్ జెండర్ లా లేదని మరికొంత మంది కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరీ ట్రాన్స్ జెండర్ వీడియో ఎక్కడ రికార్డు చేశారో తెలీదు కానీ.. మొత్తంగా ట్రాన్స్ జెండర్ మాత్రం తన అందంతో  సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తుంది.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Lady TransgenderVideo Viralsocial medialady transgender videoViral video

Trending News