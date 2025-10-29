English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Viral Video: ముక్కుతో బకెట్‌ బీరు తాగాడు..వీడు మనిషా లేదా మర మనిషా..ఎంత కరువులో ఉన్నాడో!

Viral Video: ముక్కుతో బకెట్‌ బీరు తాగాడు..వీడు మనిషా లేదా మర మనిషా..ఎంత కరువులో ఉన్నాడో!

Beer Drinking Nose: సోషల్ మీడియాలో అనేక రకాల వీడియోలు వైరల్ అవుతాయి. వాటిలో కొన్ని ప్రజలను ఆశ్చర్యపరుస్తాయి. మరికొన్ని వారిని నవ్విస్తాయి. ఇటీవల అలాంటి ఒక వీడియో ట్రెండింగ్‌లో ఉంది. ఈ వీడియోలో ఒక వ్యక్తి తన ముక్కుతో ఒక గ్లాసు బీరు తాగుతున్నాడు. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 29, 2025, 03:44 PM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 10వేలు తగ్గింది.. అక్టోబర్ 28వ తేదీ మంగళవారం ధరలు తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
7
Gold Rate Today
Gold Rate Today: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 10వేలు తగ్గింది.. అక్టోబర్ 28వ తేదీ మంగళవారం ధరలు తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
Tomorrow Holiday: స్కూళ్ల సెలవులు పొడిగింపు.. ఎప్పుడు? ఎన్ని?
6
School Holiday
Tomorrow Holiday: స్కూళ్ల సెలవులు పొడిగింపు.. ఎప్పుడు? ఎన్ని?
Bank Holidays: బ్యాంకులకు వరుసగా 5 రోజులు బంద్‌.. నవంబర్‌ సెలవులు జాబితా ఇదే..!
5
November bank holidays 2025
Bank Holidays: బ్యాంకులకు వరుసగా 5 రోజులు బంద్‌.. నవంబర్‌ సెలవులు జాబితా ఇదే..!
World Richest Man: చరిత్రలో అత్యంత ధనవంతుడు.. బంగారు వర్షాన్ని కురిపించగలడు.. ఇతని ముందు మస్క్ కూడా పిల్ల బచ్చానే..!!
6
Mansa Musa
World Richest Man: చరిత్రలో అత్యంత ధనవంతుడు.. బంగారు వర్షాన్ని కురిపించగలడు.. ఇతని ముందు మస్క్ కూడా పిల్ల బచ్చానే..!!
Viral Video: ముక్కుతో బకెట్‌ బీరు తాగాడు..వీడు మనిషా లేదా మర మనిషా..ఎంత కరువులో ఉన్నాడో!

Beer Drinking Nose: సోషల్ మీడియాలో అనేక రకాల వీడియోలు వైరల్ అవుతాయి. వాటిలో కొన్ని ప్రజలను ఆశ్చర్యపరుస్తాయి. మరికొన్ని వారిని నవ్విస్తాయి. ఇటీవల అలాంటి ఒక వీడియో ట్రెండింగ్‌లో ఉంది. ఈ వీడియోలో ఒక వ్యక్తి తన ముక్కుతో ఒక గ్లాసు బీరు తాగుతున్నాడు. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

మనకు తినడానికి, తాగడానికి నోరు.. గాలి పీల్చుకోవడానికి ముక్కు ఉన్నాయి. ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. కానీ ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి ఒకేసారి ముక్కు ద్వారా ఒక గ్లాసు బీరు తాగాడు. అది కూడా కొన్ని సెకన్లలోనే. అవును, ఇది ఆశ్చర్యంగా అనిపించవచ్చు. కానీ ఇది నిజం. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Idhi Correct (@idhi_correct)

సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియోలో, ఒక వ్యక్తి చేతిలో పెద్ద బీరు గ్లాసు పట్టుకుని కనిపిస్తున్నాడు. అతను దానిని కాసేపు ముందుకు వెనుకకు ఊపాడు. తర్వాత కొన్ని క్షణాల్లో, గ్లాసులోని మొత్తం బీరును తన ముక్కుతో తాగేస్తాడు. ఈ వింత సంఘటన చూసి అక్కడున్న వారందరూ షాక్ అయ్యారు.

అక్కడ ఉన్న కొంతమంది ఈ వింత దృశ్యాన్ని చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో అప్‌లోడ్ చేశారు. ఇది వైరల్‌గా మారింది. వీడియో చూసిన వారు దీన్ని ఎలా తాగవచ్చో వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. మొత్తంమీద, ఆ వీడియో వైరల్ అవుతోంది.

Also Read: Anaya Bangar Gym: లేడీగా మారిన స్టార్ క్రికెటర్ కొడుకు..ఎక్స్‌పోజింగ్ చేస్తూ హాట్ హాట్ వర్కౌట్స్..వీడియో వైరల్!

Also Read: TVS iQube Electric: ఒక్కసారి రీఛార్జ్ చేస్తే 212 కి.మీ. మైలేజీ..భారతదేశంలో అత్యంత చౌకైన ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Viral videoBeer Drinking NoseBeerTrending VideoNose Beer Drinking

Trending News