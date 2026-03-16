Bengali Wedding Lip Kiss: పెళ్లిపీటలపై వధూవరులు రోతపని..బంధువులు చూస్తుండగానే 35 సెకన్ల పాటు..ఏందీ చెండాలం!

Bengali Wedding Lip Kiss Video: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ప్రతి ఒక్కరూ పాపులర్ అవ్వాలని ట్రై చేస్తున్నారు. అయితే కొన్నిసార్లు కొన్ని విచిత్రమైన వీడియోలు తెగ హల్చల్ చేస్తుంటాయి. ఇప్పుడు అలాంటి ఓ వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్గా మారింది. అయితే ఆ వీడియోలో అప్పుడే పెళ్లైన నవ దంపతులు.. నిగ్రహంగా ఉండలేక పెళ్లిపీటలపై లిక్ కిస్లతో రెచ్చిపోయారు. పెళ్లిలో పెద్దల ముందే ఈ పాడుపని చేసిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది.
ఏం జరిగింది?
నేటితరం యువత పెళ్లి తర్వాత నాలుగు గోడల మధ్య జరగాల్సిన కార్యాన్ని నలుగురిలో (సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయడం) పెద్ద ట్రెండ్ అయ్యింది. అలాంటి కొన్ని విచిత్రమైన పనులు వీడియోలుగా మారి ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను హోరెత్తిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు అలాంటి ఓ వీడియో ఇప్పుడు తెగ వైరల్ అవుతుంది. అయితే ఈ వీడియోలో అప్పుడే పెళ్లైన ఓ జంట చేసిన పాడుపని గురించి నెట్టింట రకరకాలుగా చర్చ జరుగుతుంది.
వివరాల్లోకి వెళితే..అదొక బెంగాలీ పెళ్లి. పెళ్లిపందిరిలో ఘనంగా ముస్తాబై, నూతన వధూవరులు వివాహంతో ఒక్కటైన క్షణం అది. అయితే అకస్మాత్తుగా ఆ జంట బంధువులున్నారని పట్టించుకోకుండా పెళ్లిపీటలపై వధూవరులు ఇద్దరూ లిప్ కిస్ లు పెట్టుకుంటున్నారు. పందిట్లో పెద్దలు, పిల్లలు ఉన్నారనే ఇంగితం లేకుండా విచక్షణారహితంగా ప్రవర్తించారు. పెళ్లికూతురు తీరును చూస్తే ఆమె అంతటితో ఆగేలా కనిపించలేదు. అలాగే పెళ్లికొడుకు కూడా తానేం తక్కువ తినలేదంటూ ముద్దుల్లో రెచ్చిపోయాడు. ఇప్పుడీ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
దాదాపుగా 35 సెకన్ల పాటు సాగిన ఈ వీడియో చూసిన పలువురు నెటిజన్లు హిందూ వివాహ ఆచారాల సాంప్రదాయ పవిత్రతకు విరుద్ధమని ఆగ్రహిస్తున్నారు. సంప్రదాయ భారతదేశంలో పాశ్చాత్య పోకడలు తగవని వారు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. హిందూ సంప్రదాయానికి విరుద్ధంగా ఈ ముద్దులాట ఏంటని పలువురు తిట్టిపోస్తున్నారు. అలాగే మరికొందరు ఈ నూతన వధూవరులకు మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు.
Also Read: KCR Fires On Congress: కాంగ్రెస్ను అసెంబ్లీలో పొట్టు పొట్టు తిట్టిన కేసీఆర్..ఎప్పుడు జరిగింది ఇదంతా?
Also Read: EPFO New Employee Scheme: ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ తీపికబురు..వారి అకౌంట్లోకి రూ.15,000 జమ..ఉగాది పండుగ ముందు బంపర్ ఆఫర్!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook