First Night: శోభనం గదిలో శృంగారం చేయడం లేదని కేసు పెట్టిన భార్య..రూ.2 కోట్లు ఇవ్వాలని డిమాండ్!

First Night Incident In Bengaluru: శోభనం గదిలో తన భర్త కనీసం ముట్టుకోలేదని ఓ నూతన వధువు కేసు పెట్టింది. వరుడితో పాటు తన కుటుంబసభ్యులపై ఫిర్యాదు చేస్తూ సంచలనం సృష్టించింది. తన భర్త నపుంసకుడని..  పెళ్లికి ఖర్చు చేసిన డబ్బుతో పాటు కోట్ల రూపాయలను పరిహారంగా ఇవ్వాలని నూతన వధువు పోలీస్ స్టేషన్ ‌ను ఆశ్రయించింది.  

First Night Incident In Bengaluru: శోభనం గదిలో తన భర్త కనీసం ముట్టుకోలేదని ఓ నూతన వధువు కేసు పెట్టింది. వరుడితో పాటు తన కుటుంబసభ్యులపై ఫిర్యాదు చేస్తూ సంచలనం సృష్టించింది. తన భర్త నపుంసకుడని.. ఆయన కనీసం శోభనం గదిలో తనను ముట్టుకోలేదని ఆమె ఆరోపించింది. దీంతో తాను మోసపోయానని పెళ్లికి ఖర్చు చేసిన డబ్బుతో పాటు కోట్ల రూపాయలను పరిహారంగా ఇవ్వాలని నూతన వధువు పోలీస్ స్టేషన్ ‌ను ఆశ్రయించింది.

ఈ సంఘటన బెంగళూరులోని సిలికాన్ సిటీలో జరిగింది. ప్రవీణ్ అనే వ్యక్తి చిక్కమగళూరుకు చెందిన యువతిని వివాహం చేసుకున్నాడు. ఈ జంట మే 5న చిక్కమగళూరు జిల్లాలోని తరికెరెలో వివాహం చేసుకున్నారు. ప్రవీణ్ మొదటి రాత్రి శోభనం గదిలో తన భార్యను తాకడానికి సంకోచించేవాడని సమాచారం. దీని కారణంగా, తన భర్త నపుంసకుడు అని భార్య ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ కారణంగా ఆగస్టు 17న, ప్రవీణ్ కుటుంబ సభ్యులు బెంగళూరులోని గోవిందరాజనగర్‌లోని అతని ఇంట్లోకి చొరబడి అతనిపై దాడి చేశారని ఆరోపించింది. 

తమ భర్త లైంగిక సంబంధంలో పాల్గొనలేదని ఆరోపిస్తూ మొదటి రాత్రి వారు గొడవ ప్రారంభించారు. తన భర్త నపుంసకుడు అని ఆరోపించిన భార్య మరియు ఆమె కుటుంబ సభ్యులు, తరువాత ప్రవీణ్ నుండి కోట్ల రూపాయలు డిమాండ్ చేశారు. భార్య భరణం పేరుతో రెండు కోట్లు డిమాండ్ చేసినట్లు సమాచారం.

ఈ విషయమై భర్త ప్రవీణ్ గోవిందరాజ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు. ప్రవీణ్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా, అతని భార్యతో సహా 10 మందిపై పోలీసులు ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేశారు. మరోవైపు, భర్త ఫిర్యాదు తర్వాత, భార్య కూడా మహిళా పోలీస్ స్టేషన్‌లో కౌంటర్ ఫిర్యాదు చేసింది. కౌంటర్ ఫిర్యాదు తర్వాత, కుటుంబ సభ్యులు చర్చలు జరిపారు. 

ఈ సమయంలో, భార్య కుటుంబం వివాహ ఖర్చులు చెల్లించాలని డిమాండ్ చేసింది. పెళ్లికి 65 లక్షలు ఖర్చు చేశారని, ఆ డబ్బు తిరిగి ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. చివరకు, ప్రవీణ్ కుటుంబం 50 లక్షలు ఇచ్చింది. భార్య కుటుంబం ఇప్పుడు డబ్బును స్వీకరించి స్టేట్‌మెంట్ నమోదు చేసింది. పోలీసులు ఇప్పుడు రెండు వైపుల నుండి స్టేట్‌మెంట్‌లను నమోదు చేసి కేసును మూసివేయాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలిసింది. 

