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రోడ్డుపై ఉన్న యువతిని వేధించి వ్యక్తి.. ఆ మహిళ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఏం చేసిందో తెలుసా?

Bengaluru Viral Video: ఐటీ రాజధాని బెంగళూరులోని రామమూర్తి నగర్‌లో ఓ మహిళలకు ఊహించని ఘటన వెలుగుచూసింది. తన ఇంటికి వెళ్లేందుకు రోడ్డుపై క్యాబ్ కోసం వేచి చూస్తున్న ఓ వ్యక్తి అసభ్య పదజాలంతో తీవ్రంగా వేధించాడు. ఈ సమయంలో ఆ యువతి ఏం చేసిందో చూస్తే ఆశ్చర్యపోతారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 28, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 12:41 PM IST
రోడ్డుపై ఉన్న యువతిని వేధించి వ్యక్తి.. ఆ మహిళ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఏం చేసిందో తెలుసా?
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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