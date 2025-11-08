Cobra Snake Video: వామ్మో.. బుసలు కొడుతూ అడవిలో పడగ విప్పిన భారీ నాగుపాము.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Big cobra snake found in forest ai generated video: పాముల వీడియోలు నెట్టింట తరచుగా హల్ చల్ చేస్తుంటాయి. ఒకప్పుడు ఫన్నీ ఘటనలు, ఆశ్చర్యకరంగా ఉండే వీడియోలు బాగా వైరల్గా మారేవి. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం నాగు పాములు, కొండ చిలువల వీడియోలు నెట్టింట ఎక్కువగా వైరల్ గా మారుతున్నాయి. నెటిజన్లు కూడా వీటిని చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం భారీ సర్పాలు దట్టమైన అడవుల్లో, కొండ ప్రాంతాలు ఉన్న ప్రదేశాల్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి.
ఇటీవల పాముల వీడియోలకు డిమాండ్ ఏర్పడటంతో కొంత మంది కేటుగాళ్లు ఏఐ జనరేటేడ్ వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువగా వైరల్ చేస్తున్నారు. దీంతో అసలు వీడియోలు ఏంటో.. ఫెక్ వీడియోలు ఏంటో తెలియక జనాలు తలలు పట్టుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం ఒక భారీ సర్పం వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్ గా మారింది.
దీనిలో ఒక భారీ నాగు పాము అడవిలోని జలపాతంలోని చెట్ల గుండా బైటకు వచ్చింది. అది పడగ విప్పి అదేదో సినిమాల్లో మాదిరి పడగ విప్పి హల్ చల్ చేసింది. అది కోపంతో దాడి చేసేందుకు రెడీ అన్నట్లు భారీ చెట్లంతా ఎత్తులో పైకి లేచింది. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్ గా మారింది. ఇది వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లు బిత్తరపోతున్నారు.
Read more: Rapido Driver Video: కామాంధులుగా మారిన ర్యాపీడో డ్రైవర్లు.. మొన్న కిస్లు, నేడు ప్రైవేటు పార్ట్లను టచ్ చేస్తూ.. వీడియో వైరల్..
బాబోయ్ ఏంట్రా అంత పెద్దదిగా ఉందంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటంటే అది ఫెక్ ఏఐవీడియో.. ఇది తొలుత తెలియని కొంత మంది నెటిజన్లు నిజమని నమ్మి ఆశ్చర్యపోయారు. తీరా అసలు విషయం తెలిసి.. ఇలా చేస్తున్నారేంటీ అంటూ మండిపడుతున్నారు.