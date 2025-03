crocodile spotted on iit Bombay powai campus video: సాధారణంగా మొసళ్లు ఎక్కువగా సరస్సులు, చెరువుల్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి. అడవుల్లో జంతువులు నీళ్లు తాగేందుకు నీళ్లలోకి దిగాగానే అప్పటికే వాటిలో ఉండే మొసళ్లు వాటిపైన దాడులు చేస్తాయి. మొసళ్లకు నీళ్లలో పది ఏనుగుల బలం ఉంటుందంటారు. క్రూర జంతువులు, ఏనుగులు సైతం నీళ్లలో మొసళ్లు ఉంటే అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉంటాయి. చాలా జంతువులు మొసళ్లు సరస్సులలో కన్పిస్తే.. ఆ నీళ్ల దరిదాపుల్లోకి కూడా క్రూర జంతువులు వెళ్లేందుకు సాహసం చేయవు.

ఈ క్రమంలో కొన్నిసార్లు మొసళ్లు.. సరస్సుల నుంచి బైటకు వస్తుంటాయి. వర్షాకాలంలో మొసళ్లు నీళ్లలో కొట్టుకొని రావడం మనం చూశాం. ఈ క్రమంలో మరికొన్నిసార్లు మొసళ్లు చెరువుల నుంచి బైటకు వచ్చి.. దగ్గరలోని ప్రాంతాలలో సంచరిస్తుంటాయి. ఈనేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఒక భారీ మొసలి ఏకంగా ముంబై ఐఐటీ పవయ్ క్యాంపస్ లోకి వచ్చింది.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ కు గురౌతున్నారు.

𝕄𝕌𝕄𝔹𝔸𝕀 | A startling incident unfolded on the Indian Institute of Technology (IIT) Powai campus in Mumbai, as a crocodile was spotted roaming on the road. The reptile had escaped from the lake near the Padmavati Temple, Lake Site. A chilling video captured the crocodile's… pic.twitter.com/AxIykrks5d

