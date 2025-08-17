English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Snake Rescue Video: స్నేక్ రెస్క్యూ టీమ్‌ షేర్‌ చేసిన అరుదైన వీడియో.. వామ్మె ఆ పాము ఎలా ఉందో చూడండి..

Snake Rescue Viral Video: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఓ పాములు పట్టే బృందం అడవిలో పట్టుకున్న పామును వదిలిపెడుతున్న దృశ్యాలను పోస్ట్‌ చేశారు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది. అయితే దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 17, 2025, 01:49 PM IST

Snake Rescue Video: స్నేక్ రెస్క్యూ టీమ్‌ షేర్‌ చేసిన అరుదైన వీడియో.. వామ్మె ఆ పాము ఎలా ఉందో చూడండి..

Snake Rescue Latest Viral Video: ఆడవుల్లో ఆహార కోరత ఏర్పడడం వల్ల జంతువులతో పాటు పాములు ఎక్కువగా జనావాసాల్లో సంచారం చేస్తున్నాయి. అయితే, చాలా మంది స్నేక్‌ క్యాచర్స్‌ వారి ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయకుండా ఈ పాములను రక్షించేందుకు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగానే జలీల్ భాయ్ స్నేక్ రెస్క్యూ సంస్థ ఇప్పటి వరకు కొన్ని వేళ పాములను రక్షించినట్లు సమాచారం.. ఈ సంస్థ గత కొద్ది రోజుల నుంచి పాములను పట్టుకునే క్రమంలో వీడియోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేస్తున్నాయి. అయితే, ఇలా పోస్ట్‌ చేసిన వీడియో వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగానే ప్రస్తుతం ఓ వీడియో వైరల్‌గా మారింది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే..జలీల్ భాయ్ స్నేక్  రెస్క్యూ టీంకు ఓ ప్రాంతం నుంచి సమాచారం అందగానే.. వారు ఆ ప్రదేశానికి చేరుకున్నారు. వారు అక్కడ ఓ పెద్ద నాగపామును పట్టుకుని ఒక ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో సురక్షితంగా బంధించడం మీరు చూడొచ్చు.. డబ్బాలో ఉంచిన ఈ పాము అందులో నుంచి బయటకి రావడానికి ప్రయత్నిస్తుండటం మీరు క్లియర్‌గా చూడొచ్చు. అలాగే ఈ వీడియో జలీల్ భాయ్ పామును అడవి ప్రాంతంలో వదిలేయడం ఎంత ముఖ్యమో ఈ వీడియోలో క్లుప్తంగా వివరించారు.. 

చివరి ఆ బృందం ఈ పామును పట్టుకున్న డబ్బును అడవి ప్రాంతంలోని తీసుకెళ్లారు. వారు ఆ పాము సురక్షితంగా బయటకు వచ్చేలా డబ్బాను నేలపై ఉంచి.. దాని మూతను జాగ్రత్తగా తీశారు.. అంతే, నాగుపాము డబ్బాలో నుంచి బయటకు వచ్చేసింది.. ఈ పాము తన పడగ విప్పి.. ఆ ప్రాంతాన్ని  మొత్తం ఒక్కసారిగా అటు ఇటు చూసేసింది. పడగ విప్పి కొద్ది సెకండ్ల పాటు అలాగే చూసి అక్కడి నుంచి పాకుతూ వెళ్లిపోయింది. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో దీనికి సంబంధించిన దృశ్యలే వైరల్‌గా మారాయి..

చాలా మంది ఇలా పాములను వదిలిపెట్టే క్రమంలోనే వాటి కాటు బారిన పడి తీవ్ర గాయల పాలవుతున్నారని జలీల్ భాయ్ తన వీడియోలో తెలిపారు. కాబట్టి ఇలాంటి సమయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కోరారు.. పాములను పట్టుకునేవారు మాత్రమే ఇలాంటి పాములు చేయాలని కోరారు.. అంతేకాకుండా పాములు కనిపించినప్పుడు వాటికి ఎలాంటి హాని చేయకూడదని తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియోను ఓ యూట్యుబ్‌ ఛానెల్‌ నుంచి పోస్ట్‌ చేశారు. ఇప్పటి వరకు ఈ వీడియోను చాలా మంది వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. 

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

Snake catcherViral videoViral newsLatest Viral VideoSnake Video

