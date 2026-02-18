English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Python Attack Video: ఓర్నాయనో.. రెప్పపాటులో యువతిపై భారీ కొండ చిలువ దాడి.?.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Python attacks on woman video: యువతి నదిలో దిగి రీల్స్ తీసుకుంటుంది. ఆమె పక్కన ఒక భారీ కొండ చిలువ ఉంది. ఇంతలో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. అసలు ఇలాంటి పనులు ఎందుకు చేస్తారని నెటిజన్లు తిట్టిపోస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 18, 2026, 03:07 PM IST
  • నీళ్లలో భారీ కొండ చిలువ..
  • వీడియో వైరల్..

Big python attack on woman ai video viral: చాలా మంది ఇటీవల పాములు , కొండ చిలువలు కన్పిస్తే భయపడి దూరంగా పారిపొవడంలేదు. వాటితో స్టంట్ లు, రీల్స్ చేస్తున్నారు. ఇతర పెంపుడు జంతులవుల్లానే కోబ్రాలు, కొండ చిలువలను తమ ఇళ్లలో పెంచుకుంటున్నారు. బెడ్ ల మీద, హల్ లలో ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెడుతున్నారు.  దీంతో జనాలు షాక్ అవుతున్నారు. ఇలాంటి వీడియోలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. నిపుణులు ఎంత చెప్పిన కూడా వీరి అతిని మాత్రం మార్చుకొవడంలేదు. కొంత మంది రోడ్ల మీద లేకుంటే పొలంలో పొరపాటున పాములు , కొండ చిలువలు కన్పిస్తే రీల్స్ చేస్తున్నారు.

ఎలాగైన ఫెమస్ అవ్వాలని చూస్తున్నారు. రీల్స్ పిచ్చిలో పడి తమ లైఫ్ ను రిస్క్ లో పడేసుకుంటున్నారు. ఈక్రమంలో తాజాగా.. ఒక యువతికి చెందిన వీడియో వైరల్ గా మారింది. ఆమె చెరువులో దిగి ఉంది. ఆమెను కొండ చిలువ చుట్టుకుని ఉంది. ఆమె ఎదురుగా ఎవరో రీల్స్ రికార్డు చేస్తున్నారు.

ఇంతలో రెప్పపాటులో యువతిని కొండ చిలువ చుట్టుకుని నీళ్లలోకి లాగేసుకుంటుంది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. అయితే ఇక్కడే అసలు ట్విస్ట్ ఏంటంటే అది ఏఐవీడియో. నిజమైన ఘటన కాదు. కొంత మంది ఇటీవల ఏఐ వీడియోలను కూడా వైరల్ చేస్తున్నారు. దీని వల్ల ఏది నిజమో  మరేది అసత్యమో కూడా తెలుసుకొలేని సిట్యువేషన్ ఏర్పడింది.

మొత్తంగా దీనిపై అసలు మ్యాటర్ తెలియని అమాయకులు మాత్రం  కొండ చిలువ యువతిని దాడి చేసిందని షాక్ అవుతున్నారు. ఇలాంటి పనులు చేయోద్దని నెటిజన్ లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. 
 

