Video Viral: గుండెలు గుభేల్.!.. చిన్నగా కదులుతూ వర్షంనీళ్లలో రోడ్డు దాటుతున్న భారీ కొండ చిలువ.. వీడియో వైరల్..

Big python crossed road in heavy rain water trending video: వానాకాలంలో పాములు, కొండ చిలువలు ఎక్కువగా అడవులు, దట్టమైన చెట్లు ఉన్న ప్రాంతంలో ఉంటాయి. ఈ క్రమంలో అవి మనుషుల ఆవాసాల్లో వస్తుంటాయి. కుండపోతగా కురుస్తున్న వానలతో వాగులు, వంకలు , చెరువులు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. దీంతో జనావాసాల్లోకి వరద నీళ్లు వస్తున్నాయి. వీటితో పాటు ఇటీవల భారీ మొసళ్లు, పాములు, కొండ చిలువకు ఇళ్లలోకి వచ్చిన అనేక ఘటనలు వైరల్ గా మారాయి. ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసిన భారీ వర్షాలతో జనాలు అల్లాడిపోతున్నారు. రోడ్లన్ని కూడా నీళ్లతో నిండిపోయాయి.
పల్లెటూర్లలో అయితే బ్రిడ్జీలు, వంతెనల మీదుగా నీళ్లు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక భారీ కొండ చిలువ రోడ్డును దాటుతున్న వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. ఒక భారీ కొండ చిలువ చెట్ల మధ్య నుంచి బైటకు వచ్చింది. అది ఒకవైపు నుంచి మరోక వైపుకు రోడ్డు దాటుతూ కన్పించింది.
బైక్ మీద వెళ్లే వారు దాన్ని గమనించారు. ఆ కొండ చిలువ చూసేందుకు చాలా భయంకరంగా ఉంది. అది అనకొండకు కజిన్ లా ఉంది. కొండ చిలువకు పెద్దగా, అనకొండకు చిన్న బ్రదర్ లా ఉంది. అంతే కాకుండా అది ఒకర్ని కాదు.. అమాంతం ఇద్దరు,ముగ్గుర్ని కూడా గుటుక్కున మింగేలా ఉంది.
రోడ్డుపైన వెళ్తున్న వారు ఈ కొండ చిలువను చూశారు. దాన్ని జాగ్రత్తగా వీడియో తీశారు. అది మెల్లగా రోడ్డుకు ఒకవైపు నుంచి మరోక వైపుకు దాటుకుంటూ చెట్లలోకి వెళ్లిపోయింది. ఈ వీడియోను తీసి ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. బాబోయ్ ఎంతపెద్దదిగా ఉందని షాక్ తో కామెంట్లు చేస్తున్నారు.