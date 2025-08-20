English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Video Viral: గుండెలు గుభేల్.!.. చిన్నగా కదులుతూ వర్షంనీళ్లలో రోడ్డు దాటుతున్న భారీ కొండ చిలువ.. వీడియో వైరల్..

Python Crossed road Video: భారీ కొండ చిలువ మెల్లగా కదులుకుంటూ వర్షం నీళ్లలో రోడ్డును దాటుతుంది. ఇంతలో కొంత మంది బైక్ మీద అటుగా వచ్చారు. ఈ ఘటనను తమ ఫోన్ లలో రికార్డు చేశారు.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తుంది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 20, 2025, 02:48 PM IST
  • రోడ్డు దాటుతున్న భారీ కొండ చిలువ..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

EPS 95 Minimum Pension Hike: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు సర్‌ప్రైజ్ బొనంజా.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మాదిరే పెన్షన్..!
5
EPFO Pension
EPS 95 Minimum Pension Hike: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు సర్‌ప్రైజ్ బొనంజా.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మాదిరే పెన్షన్..!
Old Rs 2 Note: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
6
Old 2 Rs Note
Old Rs 2 Note: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
Employees DA: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్?..18 నెలల డీఏలు రిలీజ్‌పై ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన!
6
Employees DA
Employees DA: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్?..18 నెలల డీఏలు రిలీజ్‌పై ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన!
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు డబుల్‌ జాక్‌పాట్‌.. ఊహించని రీతిలో పెరగనున్న జీతాలు, డీఏ
6
Salary Hike
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు డబుల్‌ జాక్‌పాట్‌.. ఊహించని రీతిలో పెరగనున్న జీతాలు, డీఏ
Video Viral: గుండెలు గుభేల్.!.. చిన్నగా కదులుతూ వర్షంనీళ్లలో రోడ్డు దాటుతున్న భారీ కొండ చిలువ.. వీడియో వైరల్..

Big python crossed road in heavy rain water trending video: వానాకాలంలో పాములు, కొండ చిలువలు ఎక్కువగా అడవులు, దట్టమైన చెట్లు ఉన్న ప్రాంతంలో ఉంటాయి. ఈ క్రమంలో అవి మనుషుల ఆవాసాల్లో వస్తుంటాయి. కుండపోతగా కురుస్తున్న వానలతో వాగులు, వంకలు , చెరువులు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. దీంతో జనావాసాల్లోకి వరద నీళ్లు వస్తున్నాయి. వీటితో పాటు ఇటీవల భారీ మొసళ్లు, పాములు, కొండ చిలువకు ఇళ్లలోకి వచ్చిన అనేక ఘటనలు వైరల్ గా మారాయి.  ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసిన భారీ వర్షాలతో జనాలు అల్లాడిపోతున్నారు. రోడ్లన్ని కూడా నీళ్లతో నిండిపోయాయి.

పల్లెటూర్లలో అయితే బ్రిడ్జీలు, వంతెనల మీదుగా నీళ్లు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక భారీ కొండ చిలువ రోడ్డును దాటుతున్న వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. ఒక భారీ కొండ చిలువ చెట్ల మధ్య నుంచి బైటకు వచ్చింది. అది ఒకవైపు నుంచి మరోక వైపుకు రోడ్డు దాటుతూ కన్పించింది.  

 

బైక్ మీద వెళ్లే వారు దాన్ని గమనించారు. ఆ కొండ చిలువ చూసేందుకు చాలా  భయంకరంగా ఉంది. అది అనకొండకు కజిన్ లా ఉంది. కొండ చిలువకు పెద్దగా, అనకొండకు చిన్న బ్రదర్ లా ఉంది. అంతే కాకుండా అది ఒకర్ని కాదు.. అమాంతం ఇద్దరు,ముగ్గుర్ని కూడా గుటుక్కున మింగేలా ఉంది.

Read more: Video Viral: కట్లపొడి, ఆకుల కోసం అనంతపురం పోతున్నా.. ఫ్రీబస్సు ముందు యువతి రీల్స్ .. రచ్చగా మారిన వీడియో..

రోడ్డుపైన వెళ్తున్న వారు ఈ కొండ చిలువను చూశారు. దాన్ని జాగ్రత్తగా వీడియో తీశారు. అది మెల్లగా రోడ్డుకు ఒకవైపు నుంచి మరోక వైపుకు దాటుకుంటూ చెట్లలోకి వెళ్లిపోయింది. ఈ వీడియోను తీసి ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త నెట్టింట  వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. బాబోయ్ ఎంతపెద్దదిగా ఉందని షాక్ తో కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Python VideoViral videoPython crossed roadsocial mediaViral news

Trending News