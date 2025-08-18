English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 18, 2025, 06:19 PM IST
  • వాష్ రూమ్ లో భారీ కొండ చిలువ..
  • వీడియో వైరల్..

Big python hiding in wash room basin trending Video: వానాకాలంలో పాములు, కొండ చిలువలు ఎక్కువగా జనావాసాల్లోకి వస్తుంటాయి. కుండపోతగా కురుస్తున్న వానలతో సామాన్య జనజీవనం అంతా అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. అసలు బైటకు వెళ్లాలంటేనే ప్రజలు భయంతో వణికిపోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎక్కడ చూసిన కూడా రోడ్లన్ని కూడా చెరువుల్ని తలపిస్తున్నారు, కాలనీల్లో భుజం వరకు కూడా నీళ్లు వచ్చేశాయి. ఈక్రమంలో వరద నీళ్లలో మొసళ్లు, పాములు, కొండ చిలువలు కూడా కొట్టుకుని జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by zonarural (@zonarural_goias)

ఈక్రమంలో ప్రస్తుతం  ఒక షాకింగ్ వీడియో నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తుంది. ఒక భారీ కొండ చిలువ టాయ్ లెట్ లో వెస్ట్ వాటర్ పోయేందుకు ఏర్పాటు చేసిన పైపుల గుండా లోనికి ప్రవేశించింది. అది బాత్రూమ్ లో బేసిన్ గుండా బైటకు వచ్చి మరీ దాడిచేసేందుకు రెడీగా చూస్తుంది. అయితే... ఆ ఇంట్లోని వ్యక్తి కాస్తంత అప్రమత్తంగా ఉండటంతో అక్కడున్న కొండ చిలువను గమనించాడు.

అది కూడా అతని కోపంతో చూస్తు దాడిచేసేందుకు రెడీగా ఉన్నట్లు కన్పిస్తుంది. మొత్తంగా అతను భారీ కొండ చిలువను జాగ్రత్తగా అలానే ఉండేలా చూసి స్నేక్ క్యాచర్ లకు సమాచారం ఇచ్చాడు. వెంటనే ఆ ప్రదేశంకు చేరుకున్న స్నేక్ సొసైటీ సభ్యులు కొండ చిలువను చాకచక్యంగా పట్టుకుని మరీ బంధించాడు. ఆతర్వాత దగ్గరలోని అడవుల్లో తీసుకెళ్లి వదిలేశాడు.

Read more: Video Viral: బాప్‌రే.. మేకను గుటుక్కున మింగేసిన 20 అడుగుల భారీ కొండ చిలువ.. వీడియో వైరల్.

ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది. మరోవైపు     బాత్రూమ్ లోకి వెళ్లినప్పుడు అతను చూసాడు కాబట్టి ఏంకాలేదు.. పొరపాటున గమనించకుండా సీటుమీద కూర్చుంటే పరిస్థితి ఏంటని కూడా కొంత మంది నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

