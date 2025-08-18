Big python hiding in wash room basin trending Video: వానాకాలంలో పాములు, కొండ చిలువలు ఎక్కువగా జనావాసాల్లోకి వస్తుంటాయి. కుండపోతగా కురుస్తున్న వానలతో సామాన్య జనజీవనం అంతా అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. అసలు బైటకు వెళ్లాలంటేనే ప్రజలు భయంతో వణికిపోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎక్కడ చూసిన కూడా రోడ్లన్ని కూడా చెరువుల్ని తలపిస్తున్నారు, కాలనీల్లో భుజం వరకు కూడా నీళ్లు వచ్చేశాయి. ఈక్రమంలో వరద నీళ్లలో మొసళ్లు, పాములు, కొండ చిలువలు కూడా కొట్టుకుని జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి.
ఈక్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక షాకింగ్ వీడియో నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తుంది. ఒక భారీ కొండ చిలువ టాయ్ లెట్ లో వెస్ట్ వాటర్ పోయేందుకు ఏర్పాటు చేసిన పైపుల గుండా లోనికి ప్రవేశించింది. అది బాత్రూమ్ లో బేసిన్ గుండా బైటకు వచ్చి మరీ దాడిచేసేందుకు రెడీగా చూస్తుంది. అయితే... ఆ ఇంట్లోని వ్యక్తి కాస్తంత అప్రమత్తంగా ఉండటంతో అక్కడున్న కొండ చిలువను గమనించాడు.
అది కూడా అతని కోపంతో చూస్తు దాడిచేసేందుకు రెడీగా ఉన్నట్లు కన్పిస్తుంది. మొత్తంగా అతను భారీ కొండ చిలువను జాగ్రత్తగా అలానే ఉండేలా చూసి స్నేక్ క్యాచర్ లకు సమాచారం ఇచ్చాడు. వెంటనే ఆ ప్రదేశంకు చేరుకున్న స్నేక్ సొసైటీ సభ్యులు కొండ చిలువను చాకచక్యంగా పట్టుకుని మరీ బంధించాడు. ఆతర్వాత దగ్గరలోని అడవుల్లో తీసుకెళ్లి వదిలేశాడు.
ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది. మరోవైపు బాత్రూమ్ లోకి వెళ్లినప్పుడు అతను చూసాడు కాబట్టి ఏంకాలేదు.. పొరపాటున గమనించకుండా సీటుమీద కూర్చుంటే పరిస్థితి ఏంటని కూడా కొంత మంది నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.