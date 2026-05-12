/Python Video: వామ్మో.. పొట్ట నిండా తిని కదల్లేక కొండ చిలువ ఏంచేస్తుందో తెలుసా..?.. వీడియో వైరల్..

Big Python hulchul in apartment video goes viral: పాములు, కొండ చిలువల వీడియోలకు ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ గిరాకీ ఏర్పడింది. నెటిజన్లు వీటిని చాలా ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు. ఎక్కడ పాములు, కొండ చిలువల వీడియోలు కన్పించిన అస్సలు వదలడంలేదు. కొంత మంది డైలీ కొండ ప్రాంతాల్లో,చెట్లలో పాములకోసం వెతుకున్నారు. పొరపాటునవీరి కంట పడితే ఆ తర్వాత వాటితో స్టంట్ లు చేస్తున్నారు. ఫోటోలు, రీల్స్ తీసుకుంటున్నారు. తమ ప్రాణాలను సైతం డెంజర్ లో పడేసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో పాములు, కొండ చిలువలు ఇటీవల మానవ నివాసాల్లో ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. అవి ఎలుకలు, కప్పల కోసం ఎక్కువగా జనావాసాల్లోకి వస్తాయి.చల్లగా ఉండే ప్రదేశాల్లో కూడా కోబ్రాలుఎక్కువగా నివాసం ఉంటాయి.
ఈ నేపథ్యంలో ఒక భారీ కొండ చిలువ జనావాసాల్లోకి వచ్చింది. అది మరీ అక్కడున్న ఎలుకల్ని, కప్పలను తిందో కానీ ఎటు కదల్లేక తెగ ఆయాసం పడింది. దీంతో అక్కడున్న కొంత మంది స్నేక్ క్యాచర్ కు సమాచారం ఇచ్చారు. వెంటనే అక్కడకు చేరుకున్న స్నేక్ క్యాచర్ చాకచక్యంగా కొండ చిలువను పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించాడు.
కానీ అది ఎటు కదల్లేక పోయిన పలు మార్లు అతనిపై దాడికి యత్నించింది. దీంతో చాలా సేపటి తర్వాత ఆ కొండ చిలువను బంధించి దగ్గరలోని అడవిలో తీసుకెళ్లివదిలేశాడు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు పాపం.. కొండ చిలువకు బాగా ఆయాసం అయినట్లు ఉందని ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.అది ఎన్ని ఎలుకల్ని, కప్పల్ని తిన్నదో అంటూ మరికొంత మంది ఈ వీడియోను తెగ వైరల్ చేస్తున్నారు.