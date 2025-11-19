Python In Tirumala Video: వామ్మో.. తిరుమల ఘాట్ రోడ్ల మీద భారీ కొండ చిలువ.. వీడియో వైరల్..

Big python spotted near sv zoopark road in Tirumala video: తిరుమలలో గత రెండు మూడు రోజుల నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో భక్తులు గొడుగులు పట్టుకుని శ్రీవారి దర్శనాలు చేసుకుంటున్నారు. ఇటీవల తిరుమల ఘాట్ రోడ్ మార్గంలో కొండ చరియలు విరిగి పడుతున్నాయి. ఇప్పటికే తిరుమల మెట్ల మార్గం, తిరుమల ఘాట్ రోడ్లు గుండా శ్రీవారి దర్శనాలకు వచ్చే భక్తులు జాగ్రత్తలు పాటించాలని టీటీడీ అలర్ట్ జారీ చేసింది.ఈ క్రమంలో తిరుమలలో తరచుగా పాములు, కొండ చిలువలు అడవుల నుంచి తరచుగా జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. దీంతో భక్తులు బెంబెలెత్తిపోతున్నారు.
మొత్తంగా తిరుమలలో గత కొన్ని రోజులుగా చిరుతలు, పాములు, కొండ చిలువలు ఎక్కువగా రోడ్ల మీదకు వస్తున్నాయి. దీంతో భక్తులు తీవ్ర భయాందోలనలకు గురౌతున్నారు. తాజాగా.. తిరుమల ఎస్వీ రోడ్డు మార్గంలో అడవుల నుంచి భారీ కొండ చిలువ ఒకటి బైటకు వచ్చింది. రోడ్డు మీద సంచారం చేస్తు ఆ మార్గంలో వారికి చుక్కలు చూపించింది.
రోడ్డుకు అడ్డంగా ఒకవైపు నుంచి మరోక వైపుకు మెల్లగా దాటుకుంటూ వెళ్లింది.రాత్రిపూట కూడా అది బైక్, కార్ల వెలుతురులో కన్పించండంతో ఆ మార్గంలో వెళ్తున్న వారు వెంటనే తమ వాహనాల్ని ఆపి కొండ చిలువను వింతగా చూశారు. అది లైటింగ్ వెలుతురులో పలుమార్లు అక్కడి వారిపై కాటు వేసేందుకు ప్రయత్నించింది. ఆ తర్వాత మెల్లగా కొండ చిలువ అక్కడి నుంచి అడవుల్లోకి వెళ్లిపోయింది.
రోడ్లు మీద ఉన్న ప్రయాణికులు ఈ కొండ చిలువలను వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దీంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది . దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు బాబొయ్ ఎంత పెద్దదిగా కొండ చిలువ ఉందని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది ఘాట్ మార్గంలో, మెట్ల మార్గంలో వెళ్లే భక్తులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.