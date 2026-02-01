English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Python Video: వామ్మో.. కళ్లముందే జింకను గుటుక్కున మింగిన భారీ కొండ చిలువ.. వీడియో వైరల్..

Python Video: వామ్మో.. కళ్లముందే జింకను గుటుక్కున మింగిన భారీ కొండ చిలువ.. వీడియో వైరల్..

Python Swallows deer video: జింకను భారీ కొండ చిలువ అమాంతం మింగేసింది. ఈ వీడియోను చూసి నెటిజన్ లు అది ఎన్ని రోజుల నుంచి ఆకలితో ఉందో అని షాక్ అవుతున్నారు.  మరికొంత మంది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెబుతున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 1, 2026, 05:21 PM IST
  • జింకను మింగేసిన చిలువ...
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

Gold Rate Today: మహిళలకు గుడ్‌న్యూస్.. రికార్డు స్థాయిలో పడిపోయి బంగారం ధర.. నేటి జనవరి 31వ తేదీ ధరలు ఇవే..!
5
Today Gold Rate
Gold Rate Today: మహిళలకు గుడ్‌న్యూస్.. రికార్డు స్థాయిలో పడిపోయి బంగారం ధర.. నేటి జనవరి 31వ తేదీ ధరలు ఇవే..!
Ram Charan Twins: కవలలకు జన్మనిచ్చిన ఉపాసన.. సంబరాల్లో చిరంజీవి ఫ్యామిలీ
6
Chiranjeevi
Ram Charan Twins: కవలలకు జన్మనిచ్చిన ఉపాసన.. సంబరాల్లో చిరంజీవి ఫ్యామిలీ
Hebah Patel Glamour: ఈ హీరోయిన్‌ని గుర్తుపట్టారా? అదృష్టం కలిసిరాని &#039;కుమారి&#039;..గ్లామర్ ఉన్నా సక్సెస్ ఊరిస్తుంది!
6
Hebah Patel Photos
Hebah Patel Glamour: ఈ హీరోయిన్‌ని గుర్తుపట్టారా? అదృష్టం కలిసిరాని 'కుమారి'..గ్లామర్ ఉన్నా సక్సెస్ ఊరిస్తుంది!
Ration Card Holders Good News: రేషన్ కార్డు దారులకు గుడ్ న్యూస్.. కీలక ప్రకటన చేసిన ప్రభుత్వం..!
5
Ration Card Holders Good News: రేషన్ కార్డు దారులకు గుడ్ న్యూస్.. కీలక ప్రకటన చేసిన ప్రభుత్వం..!
Python Video: వామ్మో.. కళ్లముందే జింకను గుటుక్కున మింగిన భారీ కొండ చిలువ.. వీడియో వైరల్..

Big python swallows deer video goes viral: ఇటీవల కాలంలో పాములు, కొండ చిలువల వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్గా మారాయి. అడవులు, చెరువులు, దట్టమైన చెట్లు ఉన్న చోట పాములు, కొండ చిలువలు ఎక్కువగా సంచారం చేస్తాయి.ఈ ప్రదేశంకు దగ్గరగా ఉన్న ఇళ్లలోకి పాములు, కొండ చిలువలు తరచుగా వస్తాయి. మొత్తంగా చాలా మంది ఇటీవల పాములు, కొండ చిలువలు కన్పిస్తే వెంటనే తమఫోన్ లలో రికార్డు చేస్తున్నారు. వాటిని వైరల్ చేస్తున్నారు. పాములు కాటు వేస్తే వెంటనే విషం ఎక్కి అవతలి వ్యక్తి మరణిస్తాడు. ఇక కొండ చిలువ మనిషిని చుట్టుకుని ఊపిరాడకుండా చేసి చంపేస్తుంది. అది కొన్ని సార్లు అమాంతం మనిషిని మింగేస్తుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @terror_animaal

ఈ క్రమంలో కొన్ని సార్లు కొండ చిలువలు అడవిలో ఉన్న ఇతర జంతువులపై కూడా దాడులు చేస్తాయి. అవి జింకలు, చిన్న ఆవులు, తమ కన్నా చిన్నగా ఉండే జీవుల్ని చుట్టుకుని, ఊపిరాడకుండా చేసి చుట్టుకుని చంపేస్తాయి. ఇలాంటి ఘటనలు తరచుగా మనం చూస్తుంటాం. జనావాసాల్లోకి వచ్చినప్పుడు కూడా ఏ మాత్రం నెగ్లీజెన్సీగా ఉన్న కొండ చిలువలు చుట్టుకుని దాడులు చేస్తాయి. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక భారీ కొండ చిలువ జింకను అమాంతం జింకను చుట్టుకుంది. అది చూస్తుండగానే దాన్ని మింగేసింది.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.

మరీ కొండ చిలువ చాలా రోజుల నుంచి ఆకలిగా ఉందో ఏంటో కానీ మొత్తంగా అది  ఒక జింకను చూసింది. వెంటనే దాని మీద దాడిచేసింది. ఊపిరాడకుండా చేసి చంపేసింది. ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా జింకను మింగేందుకు ప్రయత్నించింది. అప్పుడు కొంత మంది కొండ చిలువను చూసి అక్కడకు చేరుకున్నారు.

Read more: Viral News: ఇదెక్కడి అరాచకం సామీ.. మొగుడికి బుల్లెట్ నడపరాదని డైవర్స్.. ఆపై మూడు పెళ్లిళ్లు..

వాళ్లంతా చూస్తుండగానే చనిపోయిన జింకను కొండ చిలువ గుటుక్కున మింగేసింది. అది ఏ మాత్రం అటు ఇటుకదలకుండా చక్కగా జింకను సెకన్ల వ్యవధిలో చుట్టుకుని దాన్ని మింగేసింది. ఈ ఘటనను అక్కడున్న వారు వీడియో తీశారు.దాన్ని కాస్త సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. బాప్ రే.. ఇదెక్కడి అరాచకం అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Python VideoPython swallows deerVideo Viralsocial mediaTrending Video

Trending News