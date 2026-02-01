Python Video: వామ్మో.. కళ్లముందే జింకను గుటుక్కున మింగిన భారీ కొండ చిలువ.. వీడియో వైరల్..

Big python swallows deer video goes viral: ఇటీవల కాలంలో పాములు, కొండ చిలువల వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్గా మారాయి. అడవులు, చెరువులు, దట్టమైన చెట్లు ఉన్న చోట పాములు, కొండ చిలువలు ఎక్కువగా సంచారం చేస్తాయి.ఈ ప్రదేశంకు దగ్గరగా ఉన్న ఇళ్లలోకి పాములు, కొండ చిలువలు తరచుగా వస్తాయి. మొత్తంగా చాలా మంది ఇటీవల పాములు, కొండ చిలువలు కన్పిస్తే వెంటనే తమఫోన్ లలో రికార్డు చేస్తున్నారు. వాటిని వైరల్ చేస్తున్నారు. పాములు కాటు వేస్తే వెంటనే విషం ఎక్కి అవతలి వ్యక్తి మరణిస్తాడు. ఇక కొండ చిలువ మనిషిని చుట్టుకుని ఊపిరాడకుండా చేసి చంపేస్తుంది. అది కొన్ని సార్లు అమాంతం మనిషిని మింగేస్తుంది.
ఈ క్రమంలో కొన్ని సార్లు కొండ చిలువలు అడవిలో ఉన్న ఇతర జంతువులపై కూడా దాడులు చేస్తాయి. అవి జింకలు, చిన్న ఆవులు, తమ కన్నా చిన్నగా ఉండే జీవుల్ని చుట్టుకుని, ఊపిరాడకుండా చేసి చుట్టుకుని చంపేస్తాయి. ఇలాంటి ఘటనలు తరచుగా మనం చూస్తుంటాం. జనావాసాల్లోకి వచ్చినప్పుడు కూడా ఏ మాత్రం నెగ్లీజెన్సీగా ఉన్న కొండ చిలువలు చుట్టుకుని దాడులు చేస్తాయి. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక భారీ కొండ చిలువ జింకను అమాంతం జింకను చుట్టుకుంది. అది చూస్తుండగానే దాన్ని మింగేసింది.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.
మరీ కొండ చిలువ చాలా రోజుల నుంచి ఆకలిగా ఉందో ఏంటో కానీ మొత్తంగా అది ఒక జింకను చూసింది. వెంటనే దాని మీద దాడిచేసింది. ఊపిరాడకుండా చేసి చంపేసింది. ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా జింకను మింగేందుకు ప్రయత్నించింది. అప్పుడు కొంత మంది కొండ చిలువను చూసి అక్కడకు చేరుకున్నారు.
వాళ్లంతా చూస్తుండగానే చనిపోయిన జింకను కొండ చిలువ గుటుక్కున మింగేసింది. అది ఏ మాత్రం అటు ఇటుకదలకుండా చక్కగా జింకను సెకన్ల వ్యవధిలో చుట్టుకుని దాన్ని మింగేసింది. ఈ ఘటనను అక్కడున్న వారు వీడియో తీశారు.దాన్ని కాస్త సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. బాప్ రే.. ఇదెక్కడి అరాచకం అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.