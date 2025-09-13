Tirunamalu On Python Video: శ్రీవారి మహాద్భుతం.. నుదుటిపై తిరునామాలతో భారీ కొండ చిలువ.. అరుదైన వీడియో..

Tirunamalu on Python forehead Video: ఇటీవల పాములు, కొండ చిలువల వీడియోలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. నెటిజన్లు కూడా వీటిని చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.ఈ క్రమంలో పాములు, కొండ చిలువలు దట్టమైన అడవులు, చెట్లు ఉన్న ప్రదేశంకు దగ్గరగా ఉన్న ప్రాంతాల్లోకి వస్తాయి. ఈ సీజన్ లలో పాముల కాటు ఘటనలుఎక్కువగావెలుగులోకి వస్తాయి.
అయితే.. తిరుమల శ్రీవారిని భక్తులు కొంగు బంగారంగా భావిస్తారు. స్వామివారిని మొక్కుకుంటే ఎన్నిగండాలైన కూడా గట్టేక్కిస్తారంటారు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల కుక్కలను, పిల్లుల్ని, మేకల్ని, రామచిలుకల్ని పెంచుకున్నట్లు కొంత మంది పాములు, కొండ చిలువల్ని కూడా తమ ఇళ్లలో పెంచుకుంటున్నారు. బెడ్ ల మీద, తమ పిల్లలతో అవి ఆడుకుటుంటున్నాయి.
ఈ నేపథ్యంలో ఒక భారీ కొండచిలువ వైరల్ అవుతుంది. దీనిలో ప్రత్యేకత ఏంటంటే దానికి తిరునామాలు ఉన్నాయి. ఒక వ్యక్తి కొండ చిలువను తన ఇంట్లో హల్ లో పెట్టుకున్నాడు. దానికి తిరునామాలు మరీ పెట్టించాడో లేదా దానికి బైబర్త్ అలానే ఉన్నాయో తెలీదు కానీ.. మొత్తంగా దానినుదుటిపైన మాత్రం స్పష్టంగా తిరునామాలు ఉన్నాయి.
ఆ భారీ కొండ చిలువ తెల్లగా శ్వేత వర్ణంలో ఉంది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు పొంగిపోతున్నారు. నిజంగా భలే ఉందని కూడా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.