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Python Video: బాప్ రే.. ఏసీ యూనిట్ మీద రెండు భారీ కొండ చిలువలు.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Big pythons on ac unit video: బెడ్ రూమ్ లో ఎలా వెళ్లాయో కానీ రెండు కొండ చిలువలు ప్రవేశించాయి. అవి రెండు కూడా చాలా డెంజర్ గా ఉన్నాయి. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 18, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 04:29 PM IST
Python Video: బాప్ రే.. ఏసీ యూనిట్ మీద రెండు భారీ కొండ చిలువలు.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..
Image Credit: python(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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