Python In Hyderabad Video: వామ్మో.. జనావాసాల్లో భారీ కొండ చిలువ.. భయపడిపోతున్న హైదరాబాదీలు.. వీడియో..

Heavy Rains in Hyderabad: సిటీ కాలేజ్ సమీపంలోని హుస్సైనీ ఆలం పోలీస్‌ లిమిట్స్‌లో ఒక భారీ కొండ చిలువను స్థానికులు చూశారు. వెంటనే స్నేక్ టీమ్ కు సమాచారం అందించారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 1, 2025, 02:32 PM IST
Big Rock python Found at city college Hyderabad video: ఇటీవల హైదరాబాద్ లో భారీ వర్షాలు జనాల్ని చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. మూసి నదీ పొంగిపొర్లడంత జనావాసాల్లోకి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరింది. వరద నీళ్లతో పాటు, ఇటీవల పాములు, కొండ చిలువలు సైతం జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి.  ఇప్పటికే మూసీలో ఇటీవల ఒక కొండ చిలువ హల్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు మరో కొండ చిలువ జనావాసాల్లోకి వచ్చింది. 

హైదరాబాద్‌ నగరంలోని సిటీ కాలేజ్ సమీప హుస్సైనీ ఆలం పోలీస్‌ లిమిట్స్‌లో ఒక భారీ  కొండ చిలువ స్థానికంగా కలకలం రేపింది.  కొండ చిలువ భారీగా ఉంది. చుట్టుపక్కల చెట్లు, రాళ్లు ఎక్కువగా ఉండటంతో కొండ చిలువ అక్కడి నుంచి జనావాసాల్లోకి వచ్చి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.

ఈ నేపథ్యంలో స్థానికుల సమాచారంతో  జంతు సంక్షేమ కార్యకర్త సయ్యద్ తాకీ అలీ రిజ్వీ అక్కడకు చేరుకున్నారు. కొండ చిలువను చాకచక్యంగా పట్టుకుని ఒక సంచిలో వేశారు.ఆ తర్వాత అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు.

భారీ కొండ చిలువను చూసేందుకు చుట్టుపక్కల వారు పోటీపడ్డారు. మొత్తంగా కొండ చిలువ బైటకు రావడంతో కాలనీవాసులు బిక్కు బిక్కు ముంటు భయపడుతున్నారు.  ఈ కొండ చిలువ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

