Python In Hyderabad Video: వామ్మో.. జనావాసాల్లో భారీ కొండ చిలువ.. భయపడిపోతున్న హైదరాబాదీలు.. వీడియో..

Big Rock python Found at city college Hyderabad video: ఇటీవల హైదరాబాద్ లో భారీ వర్షాలు జనాల్ని చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. మూసి నదీ పొంగిపొర్లడంత జనావాసాల్లోకి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరింది. వరద నీళ్లతో పాటు, ఇటీవల పాములు, కొండ చిలువలు సైతం జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే మూసీలో ఇటీవల ఒక కొండ చిలువ హల్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు మరో కొండ చిలువ జనావాసాల్లోకి వచ్చింది.
హైదరాబాద్ పాతబస్తీ పరిధిలోని సిటీ కాలేజీ దగ్గర రాక్ పైథాన్ పాము కలకలం pic.twitter.com/VUol5jTl2Q
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) October 1, 2025
హైదరాబాద్ నగరంలోని సిటీ కాలేజ్ సమీప హుస్సైనీ ఆలం పోలీస్ లిమిట్స్లో ఒక భారీ కొండ చిలువ స్థానికంగా కలకలం రేపింది. కొండ చిలువ భారీగా ఉంది. చుట్టుపక్కల చెట్లు, రాళ్లు ఎక్కువగా ఉండటంతో కొండ చిలువ అక్కడి నుంచి జనావాసాల్లోకి వచ్చి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో స్థానికుల సమాచారంతో జంతు సంక్షేమ కార్యకర్త సయ్యద్ తాకీ అలీ రిజ్వీ అక్కడకు చేరుకున్నారు. కొండ చిలువను చాకచక్యంగా పట్టుకుని ఒక సంచిలో వేశారు.ఆ తర్వాత అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు.
Read more: Condoms Sales During Garba: ఓరెయ్ పాపత్ముల్లారా..?.. గార్బాపేరిట ఇదారా చేస్తుంది..?.. ఆల్ టైమ్ రికార్డుల్లో కండోమ్ అమ్మకాలు..?..
భారీ కొండ చిలువను చూసేందుకు చుట్టుపక్కల వారు పోటీపడ్డారు. మొత్తంగా కొండ చిలువ బైటకు రావడంతో కాలనీవాసులు బిక్కు బిక్కు ముంటు భయపడుతున్నారు. ఈ కొండ చిలువ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook