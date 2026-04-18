Snake Video: బాప్ రే.. గుండెలు గుభేల్.. చెట్టుపైన పడగ విప్పిన భారీ పాము.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Big Snake appears on Tree video goes viral: ఇటీవల పాములు ఎక్కువగా అడవుల నుంచి జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. మరీ వేట కోసం, అడవుల్లోని చెట్లను నరికి వేయడం వల్ల అవి కాస్త చీకటిగా ఉండే ప్రదేశాల్లోకి వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోపాములు వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో భారీగా వైరల్ గా మారుతున్నాయి. నెటిజన్లు కూడా వీటిని చాలా ఆసక్తిగా గమనిస్తున్నారు. ఒకప్పుడు పాములు అంటే భయంతో పారిపోయిన వారంతా ప్రస్తుతం కోబ్రాలు కన్పిస్తే భయంలేకుండా వాటిని తమఫోన్ లలో రికార్డు చేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత పొరపాటున అవి కాటేస్తేవాటిని మెడలో వేసుకుని డాక్టర్ ల దగ్గరకు వెళ్తున్నారు.
మరికొంతమంది కోబ్రాలతో స్టంట్ లుచేస్తున్నారు. ఇలా చేసేటప్పుడు కొంత మంది తమ ప్రాణాలు సైతం కొల్పోతున్నారు. ఒక భారీ సర్పం చెట్టుమీదకు ఎక్కింది.ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక భారీ సర్పం అత్యంత పెద్ద చెట్టుపైన ఎక్కింది. కొండ చిలువలా అది చెట్టు కొమ్మలపై ఎక్కి అక్కడినుంచి బుసలుకొడూతూ చూస్తుంది.
నార్మల్గా కొండ చిలువలుచెట్లుఎక్కుతాయంటారు. పాక్కుంటు అవి కొమ్మల మీద ఎక్కుతాయి.కానీ పాములు మాత్రం చాలా అరుదుగా మాత్రమే చెట్టులపైకి ఎక్కుతాయి. చెట్టు కింద దాని వేట రాగానే దాడి చేస్తాయంటారు. ఇక్కడ కూడా భారీ సర్పం చెట్టు మీద ఎక్కి బుసలు కొడూతూ చాలా డెంజర్గా ఉంది. దాన్నిచూస్తేనే చాలా డెంజర్ గా ఉంది.
మరీ ఇది నిజమైన వీడియోనో లేదా ఏఐతో క్రియేట్ చేశారో తెలీదు కానీ మొత్తంగా ఈ వీడియో నెట్టింట బాగా వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. బాబోయ్ ఎంత పెద్దదిగా ఉందని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. దాన్ని దూరం నుంచి చూస్తేనే ప్రాణాలు గాల్లో పోయినట్లు ఉన్నాయని అంటున్నారు.