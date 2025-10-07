Bigg Boss Kannada Ladies Fighting Video: సాధారణంగా బిగ్ బాస్ షో వివాదాలతో నిండి ఉంటుంది. భారతదేశంలోనే కాదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 500 కి పైగా బిగ్ బాస్ సీజన్లు జరిగాయని చెబుతారు. 50 కి పైగా దేశాలలో, వారి దేశాలకు సరిపోయే బిగ్ బాస్ మోడల్ ఉంది. భారతదేశంలో బిగ్ బాస్ పేరుతో నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ, చాలా దేశాలలో దీనిని బిగ్ బ్రదర్ అని పిలుస్తారు.
బిగ్ బాస్ షో కేవలం హిందీ, తమిళంలోనే కాకుండా తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ వంటి భాషల్లో కూడా ప్రసారం అవుతుంది. ఈ సంఘటన కన్నడలోని బిగ్ బాస్ షోలో కూడా జరిగింది. ఈ షోను కిచ్చా సుదీప్ హోస్ట్ చేస్తున్నారు.
ఈ షోలో ఇద్దరు మహిళలు ఒకరి జుట్టు ఒకరు పట్టుకుని గొడవ పడుతున్న ఘటన కెమెరాలో రికార్డు అయ్యింది. ఇప్పుడీ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. వీడియో చివర్లో ఇద్దరూ లేచి నిలబడి, కరచాలనం చేసుకుని, నవ్వుతూ "గుడ్ ఫైట్" అని చెప్పి వెళ్లిపోవడం గమనార్హం. దీన్ని చూసిన అభిమానులు మొదట్లో "ఇక్కడ ఏం జరుగుతోంది?" అని అయోమయంలో పడ్డారు. తర్వాత, ఇది ఒక టాస్క్ అని అందరికీ అర్థమైంది. బిగ్ బాస్ షోలన్నింటిలోనూ అనేక టాస్క్లు ఇస్తుంటారు. ఈ టాస్క్ కూడా అదే విధంగా ఇచ్చారని కొందరు ఊహిస్తున్నారు.
Kannada BiggBoss 😵💫 pic.twitter.com/HvK1ap6hWW
— Let's X OTT GLOBAL (@LetsXOtt) October 7, 2025
బిగ్ బాస్ ఎలా మొదలైంది?
బిగ్ బాస్ షో మొదట నెదర్లాండ్స్లో ప్రారంభించారట. ఈ పోటీకి సంబంధించిన ఎలిమినేషన్ నియమాలు, పోటీ నిబంధనలు ప్రతి దేశంలో మారుతూ ఉంటాయి. ఈ బిగ్ బాస్ బృందం ఏమి చేస్తుంది అంటే.. ఒక దేశంలో ఏదైనా కంటెంట్ హిట్ అయితే, వారు దానిని భారతదేశంలో కూడా వర్తింపజేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు.
బిగ్ బాస్ హౌస్లో తగాదాలు, లైంగిక వేధింపులు, మాదకద్రవ్యాల సంబంధిత పార్టీలు, కోర్టు కేసులు, నిషేధాలు వంటి అన్ని రకాల సంఘటనలను ప్రపంచం చూసింది. 2006లో ఆస్ట్రేలియాలో జరిగిన బిగ్ బాస్ షోలో అత్యంత దారుణమైన సంఘటన జరిగింది. బిగ్ బాస్ హౌస్లో జరిగిన లైంగిక హింస. దీనితో షాక్ అయిన ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వం ఆ సంవత్సరం షోను నిషేధించింది. ప్రస్తుతం తెలుగులో బిగ్బాస్ సీజన్ 9 నడుస్తోంది. దీనికి కింగ్ నాగార్జున వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
