King Cobra Video: వామ్మె.. చెట్టుపై పక్షి గూడులో కింగ్‌ కోబ్రా.. గుడ్లను ఏం చేసిందో తెలుసా?

King Cobra Guards Latest Viral Video Watch: సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేసే వింత సంఘటనలు అప్పుడప్పుడు వెలుగు చూస్తుంటాయి. తాజాగా ఒక ఓ అత్యంత విషపూరితమైన నాగుపాము చేసిన పని అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తూ వస్తోంది.. సాధారణంగా విషపూరితమైన నాగుపాములు, ఇతర జంతువులు పక్షుల గుడ్లను తింటాయని అందరికీ తెలిసిన సంగతే.. కానీ ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఈ నాగుపాము మాత్రం అందుకు భిన్నంగా.. ఒక పక్షి గూడులో చేరి, దాని గుడ్లను కంటికి రెప్పలా కాపలా కాపాడుతోంది.. ఈ అరుదైన దృశ్యం అందరినీ ఆశ్యర్యానికి గురి చేస్తున్నాయి..
ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో నాగుపాము పక్షి గూడులో చుట్టుచుట్టుకుని పడుకుని ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు. దాని పక్కనే నాగులు గుడ్లు మీకు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి.. నాగుపాము వాటిని కాపలా కాస్తున్నట్లు.. జాగ్రత్తగా వాటిని చూసుకుంటూ ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. అలాగే ఈ వీడియోలో పాము ఎంత యాక్టివ్గా ఉందంటే ఏదైనా బెదిరింపు వచ్చినా, ఆ గుడ్లను రక్షించడానికి అది సిద్ధంగా ఉన్నట్లు దాని ప్రవర్తన మీరు చూడొచ్చు..
ఈ వీడియో చూడగానే చాలా మంది మొదట ఆ పాము పక్షి గుడ్లు తినేందుకు వెళ్లిందనుకుంటారు. కానీ ఆ పాము గుడ్లకు ఏ మాత్రం హాని చేయకుండా.. ఉండడం చూసి అందరూ ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. సాధారణంగా పాములంటే పక్షులు, క్రిములు, కీటకాలపై దాడి చేసి చంపుకు తింటాయి. అలాంటప్పుడు ఈ పాము పక్షి గుడ్లను కాపాడడంతో వీడియోను చూసి ఆశ్చర్యపోయి.. ఊహించని స్థాయిలో షేర్ చేస్తున్నారు. ఈ వీడియోను చూసి కొంతమంది నిపుణులు కూడా ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అప్పుడప్పుడు పాములు ఇలా వింతగా ప్రవర్తించడం సర్వసాధరణమని చెబుతున్నారు.
అందరూ.. నాగుపామును సాధారణంగా ప్రమాదకరమైనగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. అంతేకాకుండా అది పడగవిప్పి ఎదురుపడితే పగ పడుతుందని నమ్ముతూ ఉంటారు. కానీ ఈ వీడియోలో నాగుపాము ప్రవర్తన చాలా భిన్నంగా ఉంది. దీనిని చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు భిన్న అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కొంతమందైతే ఈ వీడియో నిజమైనది కాదని.. AI జనరేట్ చేసిన వీడియో అని చెబుతున్నారు. ఈ వీడియో చూసిన చాలా మంది చాలా ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు.
