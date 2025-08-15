English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

King Cobra Video: వామ్మె.. చెట్టుపై పక్షి గూడులో కింగ్‌ కోబ్రా.. గుడ్లను ఏం చేసిందో తెలుసా?

Biggest King Cobra Latest Viral Video: పక్షి గూడులో గుడ్లకు కాపలాగా ఉన్న పాముకు సంబంధించిన ఓ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో కింగ్‌ కోబ్రా పాము వింత ప్రవర్తనను కలిగి ఉండడం మీరు చూడొచ్చు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 15, 2025, 02:55 PM IST

King Cobra Guards Latest Viral Video Watch: సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేసే వింత సంఘటనలు అప్పుడప్పుడు వెలుగు చూస్తుంటాయి. తాజాగా ఒక ఓ అత్యంత విషపూరితమైన నాగుపాము చేసిన పని అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తూ వస్తోంది.. సాధారణంగా విషపూరితమైన నాగుపాములు, ఇతర జంతువులు పక్షుల గుడ్లను తింటాయని అందరికీ తెలిసిన సంగతే.. కానీ ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఈ నాగుపాము మాత్రం అందుకు భిన్నంగా.. ఒక పక్షి గూడులో చేరి, దాని గుడ్లను కంటికి రెప్పలా కాపలా కాపాడుతోంది.. ఈ అరుదైన దృశ్యం అందరినీ ఆశ్యర్యానికి గురి చేస్తున్నాయి..

ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో నాగుపాము పక్షి గూడులో చుట్టుచుట్టుకుని పడుకుని ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు. దాని పక్కనే నాగులు గుడ్లు మీకు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి.. నాగుపాము వాటిని కాపలా కాస్తున్నట్లు.. జాగ్రత్తగా వాటిని చూసుకుంటూ ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. అలాగే ఈ వీడియోలో పాము ఎంత యాక్టివ్‌గా ఉందంటే ఏదైనా బెదిరింపు వచ్చినా, ఆ గుడ్లను రక్షించడానికి అది సిద్ధంగా ఉన్నట్లు దాని ప్రవర్తన మీరు చూడొచ్చు..

ఈ వీడియో చూడగానే చాలా మంది మొదట ఆ పాము పక్షి గుడ్లు తినేందుకు వెళ్లిందనుకుంటారు. కానీ ఆ పాము గుడ్లకు ఏ మాత్రం హాని చేయకుండా.. ఉండడం చూసి అందరూ ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. సాధారణంగా పాములంటే పక్షులు, క్రిములు, కీటకాలపై దాడి చేసి చంపుకు తింటాయి. అలాంటప్పుడు ఈ పాము పక్షి గుడ్లను కాపాడడంతో వీడియోను చూసి ఆశ్చర్యపోయి.. ఊహించని స్థాయిలో షేర్‌ చేస్తున్నారు. ఈ వీడియోను చూసి కొంతమంది నిపుణులు కూడా ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అప్పుడప్పుడు పాములు ఇలా వింతగా ప్రవర్తించడం సర్వసాధరణమని చెబుతున్నారు. 

అందరూ.. నాగుపామును సాధారణంగా ప్రమాదకరమైనగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. అంతేకాకుండా అది పడగవిప్పి ఎదురుపడితే పగ పడుతుందని నమ్ముతూ ఉంటారు. కానీ ఈ వీడియోలో నాగుపాము ప్రవర్తన చాలా భిన్నంగా ఉంది. దీనిని చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు భిన్న అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కొంతమందైతే ఈ వీడియో నిజమైనది కాదని.. AI జనరేట్‌ చేసిన వీడియో అని చెబుతున్నారు. ఈ వీడియో చూసిన చాలా మంది చాలా ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. 

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Big Cobra SnakeBig king cobraViral videoViral newsLatest Viral News

