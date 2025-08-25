English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rare Nagamani video viral: నాగుపాము తలను రెండుగా చీల్చి నాగమణిని తీశారు.. వీడియో చూడాలంటే గట్స్ ఉండాల్సిందే..!

Rare Nagamani Latest video viral: ఒక నాగు పాము వందేళ్లు దాటితే దానికి అరుదైన మణి వస్తుందనేది టాక్. కానీ పాములు అన్నేళ్లు జీవిస్తాయనేది కూడా ఓ అనుమానం ఉంది. కానీ కొన్ని అరుదైన నాగుపాములు వందేళ్లు దాటిన తర్వాత వాటికి అరుదైన మణి పై ప్రత్యక్ష మవుతుందనేది కొన్ని పురాణాల్లో ఉంది. అలాంటి నాగమణితో కూడిన ఓ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 25, 2025, 02:11 PM IST

Trending Photos

School Holiday: రేపు ఆగస్టు 25 స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఈ రెండు కారణాలవల్ల..!
6
Schools Holiday Tomorrow
School Holiday: రేపు ఆగస్టు 25 స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఈ రెండు కారణాలవల్ల..!
Ibomma: మూవీస్ చూసేవారికి బిగ్‌ అలర్ట్.. బప్పం టీవీలో భారీ మార్పులు..
6
Telugu Ibomma
Ibomma: మూవీస్ చూసేవారికి బిగ్‌ అలర్ట్.. బప్పం టీవీలో భారీ మార్పులు..
Ap Free Bus: ఏపీలో ఉచిత బస్సు ప్రయాణం.. మహిళలకు మరో గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన కూటమి ప్రభుత్వం
5
Ap Free Bus Travel Updates
Ap Free Bus: ఏపీలో ఉచిత బస్సు ప్రయాణం.. మహిళలకు మరో గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన కూటమి ప్రభుత్వం
8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్ అలర్ట్.. 8వ పే కమిషన్ పై మోదీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. కమిషన్ ఏర్పాటు ఎప్పుడంటే..?
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్ అలర్ట్.. 8వ పే కమిషన్ పై మోదీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. కమిషన్ ఏర్పాటు ఎప్పుడంటే..?
Rare Nagamani video viral: నాగుపాము తలను రెండుగా చీల్చి నాగమణిని తీశారు.. వీడియో చూడాలంటే గట్స్ ఉండాల్సిందే..!

Rare Nagamani Latest video viral: ఒక పెద్ద మనిషి పాము తలను రెండుగా చీల్చి నాగమణిని తీసిన వీడియో ఒకటి వైరల్ అవుతుంది. ఈ వీడియో నిజమా.. ఫేకా.. అని కొంత మంది ఫ్యాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇంతకీ ఈ వీడియో అసలైనదా కాదా అనే విషయానికొస్తే.. మన హిందూ పురాణాల్లో నాగమణి గురించి పలు విశేషాలున్నాయి. నాగుపాము తలపై భాగంలో ఉండే రత్నమే నాగమణిగా పిలుస్తారు. ఇలాంటి మణి ఉన్న నాగుపాములు తమకు కావాల్సిన రూపాలు కూడా ధరిస్తాయనేది కూడా మన శాస్త్రాల్లో కూడా ఉంది. మన దగ్గర తెరకెక్కిన పలు చిత్రాల్లో కూడా ఇలాంటి తరమా సీన్స్ ను చూపించడం జరగింది. 

నాగు పాము తలపై  నిజంగానే రత్నం ఉంటుందా? ఇది అసలైనదేనా అనేది ఇప్పటికి ఓ మిస్టరీ అని చెప్పాలి. ఇప్పటికీ నాగుపాములు మణులతో ఉంటాయని ఆస్తికులు నమ్ముతుంటారు. అదే హేతువాదులు, నాస్తికులు మాత్రం ఇదంతా ఒట్టి బూటకం అంటూ కొట్టిపారేసేవాళ్లున్నారు. పలు రోజుల నుంచి నాగమణికి  సంబంధించిన కొన్ని వీడియోలో నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. 

తాజాగా ఓ వ్యక్తి పాము తలను రెండుగా చీల్చి నాగమణిని బయటకు తీస్తున్న వీడియో వైరల్ అవుతుంది. వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. ఓ గ్రామంలో పొలాల మధ్య ఒక ఘాట్ రోడ్ పై భారీ నాగు పాము కనిపించింది. ఎక్కువ వయసున్న వ్యక్తి  దాన్ని పట్టుకునేందుకు చాలానే ప్రయత్నించాడు. ఆ పాము ఇంతలోనే అతని నుంచి తప్పించుకొని పొలాల్లోకి వెళ్లేందుకు ట్రై చేసింది. దీంతో అతను పాము తోకను పట్టుకొని లాగాడు. అతన్ని కాటేసేందుకు పాము పలు ప్రయత్నాలు చేసింది. అతను మాత్రం తెలివిగా పాము కాటు బారిన పడకుండా తప్పించుకున్నాడు.   

ఇదీ చదవండి: HBD Chiranjeevi: చిరంజీవి బర్త్ డే రోజున విడుదలైన మెగాస్టార్ ఏకైక చిత్రం తెలుసా..

ఇదీ చదవండి: Jr NTR Worst Record: పాతికేళ్ల సినీ కెరీర్ లో ‘వార్ 2’ తో ఎన్టీఆర్ ఖాతాలో పరమ చెత్త రికార్డు..

ఆ తర్వాత తన దగ్గరున్న పదునైన ఆయుధంతో పాము తలను చీల్చాడు. అందులో అతనికి చిన్న రత్నం లాంటి వస్తువు లభించింది. దానిని తీసుకొని అతను ఆ పామును పొలాల్లో పడేసాడు. దానికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ఈ వీడియో పాతదే అయినా.. నెటిజన్స్ కొందరు పాము వీడియోలతో ఉన్న వీడియోలపై ఆసక్తితో చూస్తూనే ఉన్నారు.  ఈ వీడియోను లక్షల మంది చూసారు. కొంత మంది పామును చంపిన వ్యక్తిని పట్టుకోవాలంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఇలా ఎలా చేస్తారు. పాములు కూడా జీవులే వాటికి జీవించే హక్కు ఉందని కొంత మంది తమ గొంతు విప్పుతున్నారు. 

నాగమణి రత్నం గురించి బృహత్‌ సంహిత అనే గ్రంథంలో ఉంది. అందులో నాగమణులు..పాములు.. పాతాళ లోకం గురించిన వివరాలున్నాయి. ఈ  గ్రంథంలో నాగమణి రత్నానికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యతను ఇస్తూ.. దాని గురించి ఎంతో క్లుప్తంగా వివరించారు. నాగమణి  కొన్ని అరుదైన  పాములకు మాత్రమే ఉంటుందట. అంతేకాకుండా చాలా అరుదుగా ఈ రత్నం లభిస్తుందని ఆ గ్రంథంలో ఉంది.  దీని రత్నం నుంచి వెలుబడే కాంతితో కొన్ని యూనిట్ల విద్యుత్ ఉంటుందట. నాగమణి ఉన్న పాముల దగ్గర రాత్రి పూట ఓ వలయాకారపు కాంతి పుంజం ఉంటుందట. 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Snake VideoNagamani Snake viral videoNagamani TestSnake StoneCobra Pearl Nagamani

Trending News