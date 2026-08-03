5-Foot Crocodile Video Viral: సాధారణంగా చిన్న పాము కనిపించినా.. సరే ఎంతో దూరం పరిగెడుతూ ఉంటాం.. ఇక ఐదు అడుగుల భారీ మొసలి ఎదురొస్తే ఎవరైనా ఏం చేస్తారు? ప్రాణాలు గుప్పెట్లో పెట్టుకుని పరుగులు తీస్తారు.. కానీ, ఓ రైతు మాత్రం అందరికీ భిన్నంగా ఆలోచించాడు.. తన పంట పొలంలోకి వచ్చిన భారీ మొసలిని ఏమాత్రం భయం లేకుండా పట్టుకోవడమే కాకుండా.. దానిని ఏకంగా తన భుజాలపై వేసుకుని రోడ్డుపై నడుచుకుంటూ వెళ్లాడు. ఈ వింత దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
ఈ ఆసక్తికర ఘటన బిహార్లోని సుపౌల్ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. అమిత్ కుమార్ అనే రైతు ఇతర కూలీలతో కలిసి తమ వరి చేనులో పనులు చేసుకుంటున్నారు. ఆ సమయంలో పంట పొలం మధ్యలో ఏదో కదులుతున్నట్లు గమనించారు. దగ్గరకు వెళ్లి చూడగా సుమారు 5 అడుగుల పొడవున్న భారీ మొసలి కనిపించింది.. పంట పొలంలో అంత పెద్ద మొసలిని చూసి ఒక్కసారిగా స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు.
అయితే, ఈ సమయంలో గ్రామస్తులు ఎవరూ తొందరపడలేదు.. మొసలికి ఎలాంటి హాని తలపెట్టకూడదని..అలాగే ఎవరికీ గాయాలు కాకుండా దానిని కంట్రోల్ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. రైతు అమిత్ కుమార్ గ్రామస్తుల సహాయంతో చాలా జాగ్రత్తగా వ్యూహం రచించి మొసలిని బంధించారు.. అది ఎవరిపైనా దాడి చేయకుండా ముందుగా దాని నోటిని తాడుతో గట్టిగా కట్టేశారు.
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— Ramesh Bhatt (@Rameshbhimtal) August 1, 2026
మొసలిని పట్టుకున్న తర్వాత దానిని అటవీ శాఖ అధికారులకు అప్పగించాలని అనుకున్నారు. అయితే, ఆ సమయంలో గ్రామంలో ఎలాంటి వాహనం అందుబాటులో లేకపోవడంతో సమయం వృథా చేయడంగా అమిత్ కుమార్.. మొసలిని ఏకంగా తన భుజాన వేసుకుని నడక మొదలు పెట్టాడు.. 5 అడుగుల బరువైన మొసలిని భుజంపై మోస్తూ.. నేరుగా అటవీ శాఖ కార్యాలయానికి చేరుకున్నాడు. తీరా అక్కడికి వెళ్లేసరికి కార్యాలయం మూసివేసి ఉంది.
దీంతో అమిత్ కుమార్ ఆ మొసలితోనే దగ్గరలోని భీమ్నగర్ పోలీస్ స్టేషన్కు నడిచొచ్చాడు. భుజంపై మొసలితో పోలీస్ స్టేషన్లోకి అడుగుపెట్టిన రైతును చూసి పోలీసులు ఒక్కసారిగా షాక్కు గురయ్యారు. అనంతరం పోలీసులు వెంటనే అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించగా.. వారు పోలీస్ స్టేషన్కు వచ్చి మొసలిని సురక్షితంగా వారి నుంచి తీసుకుని.. అడవిలో వదిలిపెట్టిన్నట్లు తెలుస్తోంది.
సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు ఫిదా..
భుజాన మొసలిని వేసుకుని రోడ్డుపై నడుస్తున్న అమిత్ కుమార్ను చూసి దారినపోయే వారంతా ఆశ్చర్యపోయారు. చాలామంది తమ మొబైల్ ఫోన్లలో ఈ దృశ్యాలను రికార్డు చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో ఈ వీడియో కాస్తా గ్లోబల్ ట్రెండింగ్గా మారింది. రైతు చూపించిన గుండెధైర్యాన్ని, సకాలంలో సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించిన తీరును నెటిజన్లు విశేషంగా ప్రశంసిస్తున్నారు.
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