/Video Viral: వామ్మో.. బతికున్న భారీ మొసలిని నడి రోడ్డుమీద మడతెట్టేసిన రైతన్న.. వీడియో వైరల్..

Bihar farmer carrying live crocodile on his shoulder: కొన్ని రోజులుగా దేశ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. వాగులు,వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో వరద నీళ్లలో జనావాసాల్లోకి పాములు, కొండ చిలువలు, మొసళ్లు వస్తున్నాయి. దీంతో జనాలు భయపడిపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో బీహర్ లోని సుపాల్ జిల్లాలో ఒకషాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ప్రస్తుతం అది కాస్త వైరల్ గా మారింది. బీహార్లోని సుపాల్ జిల్లాలో చోటు చేసుకున్న ఘటన నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
I told you before… Bihar is not for beginners! 🐊😅
A crocodile was spotted in a paddy field. Instead of panicking, a young man managed to restrain it, carried it on his shoulder, and walked straight to the nearest police station!
Only in Bihar do you come across stories that… pic.twitter.com/x8tz2EN9tr
— Mukul Kumar Ravi (@MukulKrRavi) August 2, 2026
స్థానికంగా అమిత్ కుమార్ అనే రైతు పొలంలో ఉండగా భారీ మొసలి కన్పించింది. వెంటనే అది ఎవరిమీద దాడిచేయకుండా చాకచక్యంగా అక్కడున్న దారంతో కట్టేశాడు. అది దాదాపు ఐదు అడుగుల పొడవుంది. ఆతర్వాత దాన్నితన భుజాల మీద పెట్టుకునిన దగ్గరలోని అటవీశాఖ కార్యాలయంకు తీసుకెళ్లాడు.
అతను ఐదడుగుల భారీ మొసలిని భుజాల మీద పెట్టుకుని నడి రోడ్డు మీద నడుస్తుంటే అక్కడున్న వారంతా షాక్ అవుతున్నారు. ఈ ఘటనను వీడియో తీశారు. ఆ మొసలిని చూసేందుకు పిల్లలు ఆసక్తిని చూపించారు. ఆ అటవీ శాఖ ఆఫీసులో ఎవరు లేకపొవడంతో మరల దాన్ని భుజం మీద వేసుకుని భీమ్నగర్ పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లాడు. భుజాల మీద మొసలిని మోస్తున్న రైతును చూసి అక్కడి పోలీసులు సైతం షాక్ అయ్యారు.
పోలీసులు సమాచారం అందించడంతో, అటవీ శాఖ అధికారులు స్టేషన్కు చేరుకుని ఆ సరీసృపాన్ని తమ అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆరోగ్య పరీక్షల అనంతరం, ఆ మొసలి సుమారు ఐదు అడుగుల పొడవు ఉందని, మంచి ఆరోగ్య స్థితిలో ఉందని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత దానిని సురక్షితంగా కోసి నదిలో విడిచిపెట్టారు.
మొసలికి ఎలాంటి హాని జరగకుండా చూసుకున్నందుకు గ్రామస్థులను అభినందిస్తూనే, అటవీ అధికారులు ప్రజలు సొంతంగా ఇలాంటి రక్షణ చర్యలకు ప్రయత్నించవద్దని కోరారు. అడవి జంతువులు కనిపిస్తే వెంటనే అటవీ శాఖకు తెలియజేయాలని సూచించారు.ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
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