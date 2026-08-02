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Video Viral: వామ్మో.. బతికున్న భారీ మొసలిని నడి రోడ్డుమీద మడతెట్టేసిన రైతన్న.. వీడియో వైరల్..

Bihar Man carries crocodile video: తన భుజాల మీద భారీ మొసలిని పెట్టుకుని మరీ పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లాడు. బీహర్ లో చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్నిచూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 02, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 03:56 PM IST
Video Viral: వామ్మో.. బతికున్న భారీ మొసలిని నడి రోడ్డుమీద మడతెట్టేసిన రైతన్న.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: biharcrocodilenews

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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