Video Viral: ఓర్నాయనో.. నర్సుల టెంప్టింగ్ డ్రెస్ కోడ్..?.. ఆస్పత్రుల తీరుపై దుమారం.. వీడియో వైరల్..

Bihar private hospital nurse uniform dress code goes controversy: మహిళలు, అమ్మాయిలు ఎక్కడ కన్పించిన కామాంధులు మాత్రం మారడంలేదు. ఇటీవల తరచుగా వేధింపుల ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. అదే విధంగా మహిళల దుస్తుల అంశంపై కూడా తరచుగా కాంట్రవర్సీలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో బీహర్ లో ఇటీవల ప్రైవేటు ఆస్పత్రుల డ్రెస్ కోడ్ నెట్టింట పెనుదుమారంగా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు తెగ ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. సాధారణంగా ఆస్పత్రులలో చాలా మంది రోగులు ట్రీట్మెంట్ కోసం వెళ్తారు. వీరికి సపర్యలు చేసేందుకు వారి బంధువులు ఉంటారు.
నార్మల్గా నర్సులను సిస్టర్ లు అంటూ రెస్పెక్ట్ తో పిలుస్తారు. వారు కూడా అదే విధంగా తమ పనిని దైవంలా భావిస్తారు. కొందరు దీనికి భిన్నంగా కూడా ఉంటారు. ఈక్రమంలో ప్రస్తుతం బీహర్ లోని కొన్ని ప్రైవేటు ఆస్పత్రులలో నర్సుల డ్రెస్ కోడ్ అంశం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. అక్కడి నర్సులు డ్రెస్ కోడ్ వల్గర్గా ఉంటుందని అక్కడి వారు వాపోతున్నారు. ట్రీట్మెంట్ కోసం వెళ్లిన వారు ఆస్పత్రులలో నర్సుల డ్రెస్ కోడ్ చూసి అదేమన్న ఆస్పత్రినా లేదా ఫ్యాషన్ షోనా అంటూ ఫైర్ అవుతున్నారు. కొంత మంది వారిని చూస్తు చాలా ఇబ్బందికరంగా వ్యవహరిస్తున్నట్లు కూడా అక్కడి వారు వాపోతున్నారు.
ఎక్కడ ఎలాంటి బట్టలు వేసుకొవాలో అలాంటివి ధరించాలని, పద్దతిగా ఉండాలని కూడా అక్కడి వారు చెబుతున్నారు. ఆస్పత్రులలో నర్సుల దుస్తులను వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది కాస్త వైరల్గా మారింది. కొంత మంది ఈ టెంప్టింగ్ డ్రెస్ లు ఏంటని మండి పడుతున్నారు.
మరికొంత మంది మాత్రం కన్ఫర్ట్ కోసం అలా వేసుకున్నారేమో అంటూ ప్రతిదానిలో బూతులు వెతకొద్దని కౌంటర్ లు వేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఇటీవల టాలీవుడ్ లో శివాజీ హీరోయిన్ ల దుస్తులపై చేసిన కామెంట్స్ రచ్చగా మారిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు బీహర్లో ప్రైవేటు ఆస్పత్రులలో కొంత మంది నర్సుల డ్రెస్ కోడ్ అంశం నెట్టింట రచ్చగా మారింది.