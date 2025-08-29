English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Video Viral: ఏం మనుషుల్రా మీరు.!. రోడ్డు దాడుతున్న అమ్మాయిల్ని అక్కడ కొడుతూ పైశాచీకం.. షాకింగ్ వీడియో..

Uttar Pradesh: నడి రోడ్డు మీద బైకర్స్ రెచ్చిపోయారు. అమ్మాయిల్ని నీచంగా తాకూతూ పాడు పనులు చేశారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు వీరిపై వెంటనే పోలీసులు చర్యలు తీసుకోవలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 29, 2025, 11:58 AM IST
  • యూపీలో కేటు గాళ్ల పాడుపని..
  • నెట్టింట వీడియో వైరల్..

Video Viral: ఏం మనుషుల్రా మీరు.!. రోడ్డు దాడుతున్న అమ్మాయిల్ని అక్కడ కొడుతూ పైశాచీకం.. షాకింగ్ వీడియో..

Bike riders molested girls on busy road in Panipat Uttar Pradesh video: కొంత మంది కామాంధులు పశువుల కన్నా హీనంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. బస్టాండ్ లు, రైల్వే స్టేషన్, మెట్రోలు , రద్దీగా ఉండే ప్రదేశాల్లో టీనేజ్ అమ్మాయిల్ని టార్గెట్ చేసుకుని వేధింపులకు గురిచేస్తున్నారు. అసలు పసి పాప నుంచి పండు ముసలి వరకు ఏ ఒకర్నిసైతం వదలడం లేదు. మొత్తంగా పోలీసులు  ఎన్ని కఠిన చర్యలు తీసుకున్న కూడా వీరిలో మార్పులు మాత్రం రావడంలేదు.

ఈ  క్రమంలో తాజాగా.. ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని పానిపట్ జిల్లాలోని జిటి రోడ్డులో దారుణం చోటు చేసుకుంది. రోడ్డు దాటుతున్న అమ్మాయిల్ని ఇద్దరు బైకర్ లు వేధించారు.  రోడ్డు దాడుతున్న టీనేజ్ అమ్మాయిల్ని  వెనక వైపు నుంచి  తాకుతూ, కొడుతూ జుగుప్సాకరంగా ప్రవర్తించారు.

 

ఆ తర్వాత నవ్వుతూ, వారి వంక చూస్తు పైశాచీకంగా ప్రవర్తించారు. ఈ అనూహ్య ఘటనతో యువతులు షాక్ కు గురయ్యారు. తెరుకునే లోపు అక్కడి నుంచి బైకర్స్ వెళ్లిపోయారు. దీంతో సదరు బాధితులు.. ఈ ఘటన గురించి స్థానిక పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

వెంటనే రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు ఘటన స్థలంలోని సీసీ కెమెరాల్ని పరిశీలించి కేటుగాళ్లను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత పోలీసులు ఆకతాయిల్ని అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్ లో తమదైన శైలీలోట్రిట్మెంట్ ఇచ్చారు. ఈ వేధింపులకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

 

